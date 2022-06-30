«Единая Россия» проведет выборы с акцентом на развитие комфортной городской среды

«Единая Россия» проведет выборы с акцентом на развитие комфортной городской средыСреди других тем кампании – военная спецоперация и поддержка инфраструктуры регионов
Руководство «Единой России» определилось с основными темами избирательной кампании-2022 в регионах, сообщил заместитель секретаря генсовета партии Сергей Перминов. По его словам, кампания будет держаться на «трех китах»: акцент будет сделан на вопросах, связанных с военной спецоперацией на Украине; поддержке инфраструктуры регионов, где выбирают депутатов, а также развитии комфортной городской среды.
«Единая Россия» и ее кандидаты на выборах в заксобрания и в административные центры субъектов РФ будет продвигать свою «народную программу», принятую в 2021 г. Ее реализация опирается в том числе на региональные бюджеты, поддержанные единороссами, а также федеральные целевые программы, и включает в себя строительство и реновацию школ, фельдшерско-акушерских пунктов, газификацию и т.д. По словам Перминова, в 2022 г. на эти цели выделено около 35 млрд руб. бюджетных средств (в 18 регионах, где пройдут крупные кампании по выборам депутатов).
При продвижении темы «комфортной городской среды» партийцы будут опираться на региональную и муниципальную специфику, говорит Перминов. При раскрытии темы военной спецоперации акцент будет сделан на волонтерскую поддержку ДНР и ЛНР, сбор гуманитарной помощи и др.
В то же время, по словам собеседника в партии, из Москвы не поступало централизованных установок использовать армейскую символику и образы, связанные с военной спецоперацией. Регионы самостоятельно принимают решение, уточнил он.
Местная повестка людям на выборах депутатов важнее федеральной, нередко от кандидатов хотят решения даже не региональных, а локальных проблем, говорит политтехнолог Олег Захаров. “Человек внимательно относится к тому, что видит в своем дворе. Принципиальные вопросы лежат не в русле идеологии. В этом смысле “стратегия добрых дел” отработана и достаточно эффективна”, – говорит эксперт. Политолог Александр Немцев отмечает, что повестка традиционно отличается от уровня выборов: «Губернаторы смогут [больше] отрабатывать тему вовлеченности региона в СВО, нашего ответа на санкции, поддержки земляков, участвующих в СВО, а кандидаты в депутаты на местах - о больше говорить проблемах региона».
Избиратели в целом поддерживают военную спецоперации и охотно участвуют в сборе гуманитарной помощи, говорит близкий к избирательному штабу врио главы Томской области Владимира Мазура. Важно говорить, что в регионах тоже работа активно ведется, поскольку многие обратили внимание на восстановление объектов на территории ДНР и ЛНР, считает он. Назначенный в октябре 2021 г. врио главы Ярославской области Михаил Евраев инициировал несколько проектов, в том числе «Наши дворы» о развитии комфортной городской среды, говорит источник в администрации региона. «А его рамках будет построено более 400 детских площадок, площадок для выгула собак и т.д.», -– отмечает собеседник «Ведомостей». Идет строительство дорог, газификация области и др.: «Примерно 70% запланированного к концу кампании будет реализовано, оставшиеся 30% будет как минимум начато».
В единый день голосования 11 сентября пройдет 14 прямых выборов губернаторов (восемь кандидатов пойдут в качестве врио): во Владимирской, Тамбовской, Томской, Ярославской, Кировской, Саратовской, Рязанской, Калининградской, Новгородской и Свердловской областях, а также в республиках Марий Эл, Бурятии, Карелии и Удмуртии. В Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, а также Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях выберут депутатов заксобраний. Также пройдет 11 кампаний по выборам депутатов региональных столиц.