«Единая Россия» проведет выборы с акцентом на развитие комфортной городской среды

«Единая Россия» и ее кандидаты на выборах в заксобрания и в административные центры субъектов РФ будет продвигать свою «народную программу», принятую в 2021 г. Ее реализация опирается в том числе на региональные бюджеты, поддержанные единороссами, а также федеральные целевые программы, и включает в себя строительство и реновацию школ, фельдшерско-акушерских пунктов, газификацию и т.д. По словам Перминова, в 2022 г. на эти цели выделено около 35 млрд руб. бюджетных средств (в 18 регионах, где пройдут крупные кампании по выборам депутатов).