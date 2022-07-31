Коммунисты встретились в регионах со своими двойниками

Коммунисты встретились в регионах со своими двойникамиКПРФ борется с кандидатами «Коммунистов России» в Омске и Сахалинской области
Кандидаты-двойники появились в большом количестве на выборах в заксобрание Сахалинской области и гордуму Омска. Об этом «Ведомостям» рассказал секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов. По его словам, однофамильцы идут от партии «Коммунисты России» в тех же округах, где кандидаты от КПРФ.
Облдума Сахалина избирается по смешанной системе – 10 депутатов по спискам и 18 по одномандатным округам. Из 18 округов в четырех выдвинулись кандидаты от «Коммунистов России», похожие по фамилиям на кандидатов от КПРФ. Причем в двух округах это полные тезки – Светлана Иванова и Ирина Никитина идут от обеих партий.
Депутаты Омской гордумы избираются по 40 одномандатным округам. В 13 округах выдвигались кандидаты от партии «Коммунисты России» с фамилиями, которые напоминают фамилии кандидатов КПРФ: Евгений Немцев (КПРФ) и Сергей Немцов («Коммунисты России»), Виталий Кудринский (КПРФ) и Анатолий Кудрин («Коммунисты России») и др. Есть несколько однофамильцев – например, Нелли Воробьева (КПРФ) и Елена Воробьева («Коммунисты России»), Сергей Жуков (КПРФ) и Владимир Жуков («Коммунисты России»), от обеих партий идут по Александру Краеву.
«Это вопрос политтехнологий – двойники отбирают голоса, иначе бы их не использовали. В Омске и на Сахалине у партии очень активные региональные отделения, и КПРФ там претендует на хороший результат», – утверждает Обухов. По словам коммуниста, лидер КПРФ Геннадий Зюганов запишет обращение к избирателям по поводу этой ситуации.
Лидер «Коммунистов России» Сергей Малинкович говорит, что это «вечный спор с КПРФ»: «Партия начиняет нас упрекать в выдвижении кандидатов со схожими фамилиями». В большинстве случаев он объясняет такую ситуацию или совпадением, или популярностью тех или иных фамилий.
Но он отмечает, что по каким-то округам региональные отделения могли «потроллить» КПРФ. «Например, в Омске против нашего депутата горсовета Жукова КПРФ выставила однофамильца, поэтому я не исключаю, что наше отделение в каких-то случаях ответило КПРФ», – говорит Малинкович.
Весной 2022 г. Госдума приняла поправку в избирательное законодательство, по которой в случае изменения ФИО кандидата за год до назначения выборов в бюллетене нужно указывать и прежние его данные. Это было сделано после того, как в 2021 г. на выборах в Госдуму и заксобрание Санкт-Петербурга против кандидата Бориса Вишневского выдвинулись его двойники, два из которых перед началом кампании сменили имена и фамилии.
Юридического запрета на участие в выборах кандидатов, у которых могут совпадать имена и фамилии, нет, замечает электоральный юрист Гарегин Митин: «Это обстоятельства объективного характера, которые не могут стать ограничением пассивного избирательного права».
Руководитель центрального аппарата ЛДПР, депутат Госдумы Алексей Диденко говорит, что партия не сталкивалась с кандидатами-двойниками. Член центрального совета «Справедливой России» Руслан Татаринов знает, что на выборах в гордуму Северодвинска (Архангельская обл.) против трех кандидатов партии – Ирины Чирковой, Валерия Сербы и Юрия Козлова – выдвинуты однофамильцы.
Технология двойников давно известна, она не запрещена, напоминает заместитель секретаря генсовета «Единой России», сенатор Сергей Перминов: «Сильные кандидаты победят, несмотря на такие технологии. Мы к ней относимся спокойно, хотя и не приветствуем».
Технология двойников применяется уже 25 лет, говорит политтехнолог Петр Быстров: «Эффективность противостояния ей зависит от грамотности технологов кандидата, против которого она направлена, и от финансовых возможностей. В 1990-е гг. на выборах в заксобрание Санкт-Петербурга против нынешнего лидера «Справедливой России» Сергея Миронова шли три Мироновых, но это не помешало ему выиграть выборы».