Коммунисты встретились в регионах со своими двойниками

Весной 2022 г. Госдума приняла поправку в избирательное законодательство, по которой в случае изменения ФИО кандидата за год до назначения выборов в бюллетене нужно указывать и прежние его данные. Это было сделано после того, как в 2021 г. на выборах в Госдуму и заксобрание Санкт-Петербурга против кандидата Бориса Вишневского выдвинулись его двойники, два из которых перед началом кампании сменили имена и фамилии.