Газета
Политика

Коммунисты встретились в регионах со своими двойниками

КПРФ борется с кандидатами «Коммунистов России» в Омске и Сахалинской области
Елена Мухаметшина
По каким-то округам региональные отделения могли «потроллить» КПРФ / Максим Стулов / Ведомости

Кандидаты-двойники появились в большом количестве на выборах в заксобрание Сахалинской области и гордуму Омска. Об этом «Ведомостям» рассказал секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов. По его словам, однофамильцы идут от партии «Коммунисты России» в тех же округах, где кандидаты от КПРФ.

Облдума Сахалина избирается по смешанной системе – 10 депутатов по спискам и 18 по одномандатным округам. Из 18 округов в четырех выдвинулись кандидаты от «Коммунистов России», похожие по фамилиям на кандидатов от КПРФ. Причем в двух округах это полные тезки – Светлана Иванова и Ирина Никитина идут от обеих партий.

Депутаты Омской гордумы избираются по 40 одномандатным округам. В 13 округах выдвигались кандидаты от партии «Коммунисты России» с фамилиями, которые напоминают фамилии кандидатов КПРФ: Евгений Немцев (КПРФ) и Сергей Немцов («Коммунисты России»), Виталий Кудринский (КПРФ) и Анатолий Кудрин («Коммунисты России») и др. Есть несколько однофамильцев – например, Нелли Воробьева (КПРФ) и Елена Воробьева («Коммунисты России»), Сергей Жуков (КПРФ) и Владимир Жуков («Коммунисты России»), от обеих партий идут по Александру Краеву.

«Это вопрос политтехнологий – двойники отбирают голоса, иначе бы их не использовали. В Омске и на Сахалине у партии очень активные региональные отделения, и КПРФ там претендует на хороший результат», – утверждает Обухов. По словам коммуниста, лидер КПРФ Геннадий Зюганов запишет обращение к избирателям по поводу этой ситуации.

Лидер «Коммунистов России» Сергей Малинкович говорит, что это «вечный спор с КПРФ»: «Партия начиняет нас упрекать в выдвижении кандидатов со схожими фамилиями». В большинстве случаев он объясняет такую ситуацию или совпадением, или популярностью тех или иных фамилий.

В Москве на выборы идут несколько десятков «кандидатов-двойников»

Конкуренция однофамильцев наблюдается в том числе среди выдвиженцев от оппозиции

Но он отмечает, что по каким-то округам региональные отделения могли «потроллить» КПРФ. «Например, в Омске против нашего депутата горсовета Жукова КПРФ выставила однофамильца, поэтому я не исключаю, что наше отделение в каких-то случаях ответило КПРФ», – говорит Малинкович.

Весной 2022 г. Госдума приняла поправку в избирательное законодательство, по которой в случае изменения ФИО кандидата за год до назначения выборов в бюллетене нужно указывать и прежние его данные. Это было сделано после того, как в 2021 г. на выборах в Госдуму и заксобрание Санкт-Петербурга против кандидата Бориса Вишневского выдвинулись его двойники, два из которых перед началом кампании сменили имена и фамилии.

Юридического запрета на участие в выборах кандидатов, у которых могут совпадать имена и фамилии, нет, замечает электоральный юрист Гарегин Митин: «Это обстоятельства объективного характера, которые не могут стать ограничением пассивного избирательного права».

Руководитель центрального аппарата ЛДПР, депутат Госдумы Алексей Диденко говорит, что партия не сталкивалась с кандидатами-двойниками. Член центрального совета «Справедливой России» Руслан Татаринов знает, что на выборах в гордуму Северодвинска (Архангельская обл.) против трех кандидатов партии – Ирины Чирковой, Валерия Сербы и Юрия Козлова – выдвинуты однофамильцы.

Технология двойников давно известна, она не запрещена, напоминает заместитель секретаря генсовета «Единой России», сенатор Сергей Перминов: «Сильные кандидаты победят, несмотря на такие технологии. Мы к ней относимся спокойно, хотя и не приветствуем».

Технология двойников применяется уже 25 лет, говорит политтехнолог Петр Быстров: «Эффективность противостояния ей зависит от грамотности технологов кандидата, против которого она направлена, и от финансовых возможностей. В 1990-е гг. на выборах в заксобрание Санкт-Петербурга против нынешнего лидера «Справедливой России» Сергея Миронова шли три Мироновых, но это не помешало ему выиграть выборы».

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных