В Москве на выборы идет несколько десятков «кандидатов-двойников»

Есть и случаи конкуренции среди кандидатов после выдвижения со своими однофамильцами в одних и тех же округах (к примеру, представители КПРФ Александр Александров и Ирина Александрова в Алтуфьево). При этом среди кандидатов-однофамильцев в одних и тех же районах есть и родственники, которые идут от одной и той же партии, отмечают участники кампании. К примеру, в муниципальный совет Мещанского района от КПРФ идут отец и сын Юрий и Максим Бехтины, а в Кузьминках – братья Александр и Алексей Герасимовы. Впрочем, они идут в соседних избирательных округах, то есть не конкурируют друг с другом.