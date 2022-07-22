В Москве на выборы идет несколько десятков «кандидатов-двойников»Конкуренция однофамильцев наблюдается в том числе среди выдвиженцев от оппозиции
24 июля закончится регистрация кандидатов на выборах в муниципальные советы 125 из 146 районов Москвы. На них выдвинулось по меньшей мере 80 кандидатов с фамилиями, крайне напоминающими других претендентов на депутатские должности.
КПРФ заметила 21 «кандидата-дублера», сказал «Ведомостям» бывший первый секретарь горкома КПРФ Валерий Рашкин. Всего коммунисты выдвинули 984 человека. По словам Рашкина, среди «двойников» в основном представители традиционно конкурирующей с КПРФ партии «Коммунисты России». Такая технология использовалась и раньше, но сейчас приобрела массовый характер, утверждает глава горкома Николай Зубрилин: «Проблема сегодня не в отдельных округах, где у кандидатов появились спойлеры. Проблема стала системной».
Есть и случаи конкуренции среди кандидатов после выдвижения со своими однофамильцами в одних и тех же округах (к примеру, представители КПРФ Александр Александров и Ирина Александрова в Алтуфьево). При этом среди кандидатов-однофамильцев в одних и тех же районах есть и родственники, которые идут от одной и той же партии, отмечают участники кампании. К примеру, в муниципальный совет Мещанского района от КПРФ идут отец и сын Юрий и Максим Бехтины, а в Кузьминках – братья Александр и Алексей Герасимовы. Впрочем, они идут в соседних избирательных округах, то есть не конкурируют друг с другом.
Кандидаты ЛДПР сталкиваются с дублерами не так часто. В районе Измайлово выдвинут действующий муниципальный депутат Антон Медведев, экс-кандидат в Госдуму и Мосгордуму. «Одновременно с ним в Измайлове сейчас идут четыре Медведевых, трое – самовыдвиженцев, не связанных с ЛДПР», – сказал «Ведомостям» представитель партии. Изначально их было пять, еще один, 86-летний представитель «Коммунистов России», уже снялся с выборов.
Случаи выдвижения сразу нескольких человек со схожими фамилиями, в том числе против кандидатов из думских партий, не единичны в Москве. Например, в районе Фили-Давыдково «Справедливая Россия» выдвинула Сергея Шпака, а «Новые люди» – Елену Шпак.
1417
мандатов разыгрывают между кандидатами в Москве
По словам координатора коалиции «ВыДвижение» Михаила Лобанова, в этом году в Москве практика использования двойников в первую очередь нацелена против действующих муниципальных депутатов, которые уже успели поработать в районе: «Кое-где [против них] двойники были заготовлены, но сами кандидаты в итоге выбыли из кампании». В качестве примера он приводит Александра Замятина (Зюзино) и Эмилию Хохлову (Раменки). Против 113 кандидатов коалиции идет 11 однофамильцев.
Координатор муниципальной компании «Новых людей» в Москве Анна Трофимова рассказала, что партия столкнулась с четырьмя такими случаями. Она отмечает, что формально запретить выдвижение однофамильцев невозможно, но технология изживет себя сама, так как такие кандидаты «не могут рассчитывать на доверие избирателей».
Зампредседателя «Яблока» Иван Большаков считает, что такие технологии теряют свою актуальность, поскольку кандидатам можно просто не дать выдвигаться, например обвинив в причастности к работе экстремисткой организации. Тем не менее против яблочников выставили четверых кандидатов-двойников, говорит он.
По инициативе Центризбиркома в марте 2022 г. были приняты поправки в избирательное законодательство. Теперь если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество в период избирательной кампании либо в течение года до публикации решения о назначении выборов, в бюллетене обяжут указывать его прежние данные. Это было сделано после того, как в 2021 г. на выборах в Госдуму и заксобрание Санкт-Петербурга против кандидата Бориса Вишневского выдвинули «двойников», двое из которых перед началом кампании сменили имена и фамилии, а также сдали похожие фотографии.
Этот прием может запутать «пожилого или невнимательного избирателя», говорит политолог Александр Асафов. По его оценке, такой технологией сложно навредить по-настоящему сильным кандидатам, но можно сбить около 20 голосов, что для муниципальной кампании «неплохо».