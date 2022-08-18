У Индонезии нет денег на французские истребители

У министерства обороны Индонезии нет средств для финансирования заключенного с Францией в феврале 2022 г. соглашения о приобретении 42 истребителей Dassault Rafale, сообщает портал CNBC Indonesia. Стоимость поставок по этому соглашению оценивается в $7 млрд без учета вооружения. Лишь закупка первой партии из шести самолетов формально обеспечена финансированием в размере $1,1 млрд в счет бюджета министерства обороны Индонезии 2021 г. Страна нуждается в иностранном кредитовании в размере $5,9 млрд для финансирования остальной части закупочной программы по Rafale, но источники такого кредитования не определены. В результате контракт с Францией до сих пор не вступил в силу и по состоянию на июнь 2022 г. заказ на 42 Rafale для Индонезии не числился в портфеле заказов Dassault Aviation, сообщает портал.