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У Индонезии нет денег на французские истребители

От более дешевых российских Су-35 она отказалась под давлением США
Алексей Никольский
Индонезия не сможет купить французские истребители Rafale из-за их дороговизны / wikipedia

У министерства обороны Индонезии нет средств для финансирования заключенного с Францией в феврале 2022 г. соглашения о приобретении 42 истребителей Dassault Rafale, сообщает портал CNBC Indonesia. Стоимость поставок по этому соглашению оценивается в $7 млрд без учета вооружения. Лишь закупка первой партии из шести самолетов формально обеспечена финансированием в размере $1,1 млрд в счет бюджета министерства обороны Индонезии 2021 г. Страна нуждается в иностранном кредитовании в размере $5,9 млрд для финансирования остальной части закупочной программы по Rafale, но источники такого кредитования не определены. В результате контракт с Францией до сих пор не вступил в силу и по состоянию на июнь 2022 г. заказ на 42 Rafale для Индонезии не числился в портфеле заказов Dassault Aviation, сообщает портал.

Индонезия ранее планировала закупить российские истребители Су-35, и в 2018 г. был подписан контракт на поставку 11 машин на сумму $1,154 млрд, из которых примерно половину ($570 млн) планировалось оплатить за счет встречных поставок пальмового масла и других индонезийских товаров. Однако впоследствии Индонезия отказалась от сделки, мотивируя это финансовыми затруднениями. Но, по словам источника в системе военно-технического сотрудничества, основной причиной стало давление на Индонезию со стороны США, где к этому времени вступил в силу антироссийский санкционный закон CAATSA, угрожавший вторичными санкциями покупателям российских вооружений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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