У Индонезии нет денег на французские истребители

У Индонезии нет денег на французские истребителиОт более дешевых российских Су-35 она отказалась под давлением США
У министерства обороны Индонезии нет средств для финансирования заключенного с Францией в феврале 2022 г. соглашения о приобретении 42 истребителей Dassault Rafale, сообщает портал CNBC Indonesia. Стоимость поставок по этому соглашению оценивается в $7 млрд без учета вооружения. Лишь закупка первой партии из шести самолетов формально обеспечена финансированием в размере $1,1 млрд в счет бюджета министерства обороны Индонезии 2021 г. Страна нуждается в иностранном кредитовании в размере $5,9 млрд для финансирования остальной части закупочной программы по Rafale, но источники такого кредитования не определены. В результате контракт с Францией до сих пор не вступил в силу и по состоянию на июнь 2022 г. заказ на 42 Rafale для Индонезии не числился в портфеле заказов Dassault Aviation, сообщает портал.
Индонезия ранее планировала закупить российские истребители Су-35, и в 2018 г. был подписан контракт на поставку 11 машин на сумму $1,154 млрд, из которых примерно половину ($570 млн) планировалось оплатить за счет встречных поставок пальмового масла и других индонезийских товаров. Однако впоследствии Индонезия отказалась от сделки, мотивируя это финансовыми затруднениями. Но, по словам источника в системе военно-технического сотрудничества, основной причиной стало давление на Индонезию со стороны США, где к этому времени вступил в силу антироссийский санкционный закон CAATSA, угрожавший вторичными санкциями покупателям российских вооружений.