Забастовки рабочих НПЗ во Франции привели к острому дефициту топлива

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр в интервью радио France Info заявил, что решение должно быть найдено в ближайшие дни. «Граждане не должны нести сопутствующий ущерб от конфликта между рабочими и менеджментом», – подчеркнул министр. Самый радикальный участник забастовки – профсоюз TotalEnergies, входящий в левое профобъединение CGT, требует повышения зарплаты на 10%. 7%, по их мнению, должна составить ежегодная индексация, а 3% – «разделение богатства», т. е. части прибыли. TotalEnergies получила в первом полугодии 2022 г. прибыль в размере $10,6 млрд благодаря росту цен на нефть. Менее радикальные профсоюзы ведут переговоры и близки к соглашению с работодателями, однако параметры этого соглашения не оглашаются.