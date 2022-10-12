Забастовки рабочих НПЗ во Франции привели к острому дефициту топлива

Забастовки рабочих НПЗ во Франции привели к острому дефициту топливаПрофсоюзы требуют повышения зарплат из-за резкого подорожания жизни
Правительство Франции готово вмешаться в конфликт между нефтеперерабатывающими компаниями и бастующими профсоюзами и запретить начатую в конце сентября забастовку из-за острого дефицита топлива. Об этом 11 октября сообщило агентство Bloomberg. По его данным, только забастовка профсоюзов компании Exxon Mobil Corp., владеющей двумя нефтеперерабатывающими заводами, привела к дефициту топлива на 2/3 французских заправок.
Забастовка вызвала огромные очереди на еще работающих заправках и нормирование отпуска бензина. На севере Франции разрешается залить лишь полбака, а очередь может занимать несколько часов. Бастуют также рабочие компании TotalEnergies SE в Нормандии.
Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр в интервью радио France Info заявил, что решение должно быть найдено в ближайшие дни. «Граждане не должны нести сопутствующий ущерб от конфликта между рабочими и менеджментом», – подчеркнул министр. Самый радикальный участник забастовки – профсоюз TotalEnergies, входящий в левое профобъединение CGT, требует повышения зарплаты на 10%. 7%, по их мнению, должна составить ежегодная индексация, а 3% – «разделение богатства», т. е. части прибыли. TotalEnergies получила в первом полугодии 2022 г. прибыль в размере $10,6 млрд благодаря росту цен на нефть. Менее радикальные профсоюзы ведут переговоры и близки к соглашению с работодателями, однако параметры этого соглашения не оглашаются.
Из-за сложной ситуации с топливом правительство президента Эмманюэля Макрона находится под существенным давлением, а тяжело идущие переговоры рабочих с компанией побуждают власти на решительные действия. Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила вечером 10 октября, что власти принудительно запустят нефтеперерабатывающие заводы, если переговоры зайдут в тупик.