Газета
Политика Эксклюзивно по подписке

Забастовки рабочих НПЗ во Франции привели к острому дефициту топлива

Профсоюзы требуют повышения зарплат из-за резкого подорожания жизни
Глеб Мишутин
Самый радикальный участник забастовки – профсоюз TotalEnergies / FRANCOIS LO PRESTI / AFP

Правительство Франции готово вмешаться в конфликт между нефтеперерабатывающими компаниями и бастующими профсоюзами и запретить начатую в конце сентября забастовку из-за острого дефицита топлива. Об этом 11 октября сообщило агентство Bloomberg. По его данным, только забастовка профсоюзов компании Exxon Mobil Corp., владеющей двумя нефтеперерабатывающими заводами, привела к дефициту топлива на 2/3 французских заправок.

Забастовка вызвала огромные очереди на еще работающих заправках и нормирование отпуска бензина. На севере Франции разрешается залить лишь полбака, а очередь может занимать несколько часов. Бастуют также рабочие компании TotalEnergies SE в Нормандии.

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр в интервью радио France Info заявил, что решение должно быть найдено в ближайшие дни. «Граждане не должны нести сопутствующий ущерб от конфликта между рабочими и менеджментом», – подчеркнул министр. Самый радикальный участник забастовки – профсоюз TotalEnergies, входящий в левое профобъединение CGT, требует повышения зарплаты на 10%. 7%, по их мнению, должна составить ежегодная индексация, а 3% – «разделение богатства», т. е. части прибыли. TotalEnergies получила в первом полугодии 2022 г. прибыль в размере $10,6 млрд благодаря росту цен на нефть. Менее радикальные профсоюзы ведут переговоры и близки к соглашению с работодателями, однако параметры этого соглашения не оглашаются.

Из-за сложной ситуации с топливом правительство президента Эмманюэля Макрона находится под существенным давлением, а тяжело идущие переговоры рабочих с компанией побуждают власти на решительные действия. Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила вечером 10 октября, что власти принудительно запустят нефтеперерабатывающие заводы, если переговоры зайдут в тупик.

Вы видите 57% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных