Во Франции прошла общенациональная забастовка крупнейшего профсоюза

Во Франции прошла общенациональная забастовка крупнейшего профсоюзаАктивность забастовщиков пока невелика, но движение находится в самом начале
Во Франции 18 октября прошла организованная Всеобщей конфедерацией труда (Confédération générale du travail, CGT – крупнейший профсоюз страны) однодневная общенациональная забастовка основных отраслей промышленности. Причиной забастовки стала растущая инфляция, планы повышения пенсионного возраста и попытки властей ограничить право на забастовки из-за стачек на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).
В забастовке приняли участие железнодорожники, служащие городского транспорта, работники системы образования и здравоохранения. По данным телеканала TF1, было нарушено движение региональных поездов, хотя высокоскоростные TGV продолжили работу. В Париже автобусное движение сократилось на треть, метро работало нормально. Самый низкий показатель вовлеченности в забастовки показали учителя – около 6%. В ряде крупных городов прошли демонстрации в поддержку забастовок, в том числе в Париже.