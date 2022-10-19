Во Франции прошла общенациональная забастовка крупнейшего профсоюза

В забастовке приняли участие железнодорожники, служащие городского транспорта, работники системы образования и здравоохранения. По данным телеканала TF1, было нарушено движение региональных поездов, хотя высокоскоростные TGV продолжили работу. В Париже автобусное движение сократилось на треть, метро работало нормально. Самый низкий показатель вовлеченности в забастовки показали учителя – около 6%. В ряде крупных городов прошли демонстрации в поддержку забастовок, в том числе в Париже.