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Во Франции прошла общенациональная забастовка крупнейшего профсоюза

Активность забастовщиков пока невелика, но движение находится в самом начале
Илья Лакстыгал
Сейчас во Франции сложилась благоприятная обстановка для забастовочного движения / Valentine CHAPUIS / AFP

Во Франции 18 октября прошла организованная Всеобщей конфедерацией труда (Confédération générale du travail, CGT – крупнейший профсоюз страны) однодневная общенациональная забастовка основных отраслей промышленности. Причиной забастовки стала растущая инфляция, планы повышения пенсионного возраста и попытки властей ограничить право на забастовки из-за стачек на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).

В забастовке приняли участие железнодорожники, служащие городского транспорта, работники системы образования и здравоохранения. По данным телеканала TF1, было нарушено движение региональных поездов, хотя высокоскоростные TGV продолжили работу. В Париже автобусное движение сократилось на треть, метро работало нормально. Самый низкий показатель вовлеченности в забастовки показали учителя – около 6%. В ряде крупных городов прошли демонстрации в поддержку забастовок, в том числе в Париже.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных