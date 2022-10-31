Избрание Лулы да Силва не изменит отношений Бразилии с Россией

Директор Института Латинской Америки РАН Владимир Давыдов в разговоре с «Ведомостями» также выразил уверенность, что ни политический, ни экономический курс Бразилии существенно меняться не будет. «Я думаю, что в отношении санкций у да Силва позиция более твердая, чем у Болсонару. Что касается связей в рамках БРИКС, здесь многого ожидать не следует, но если говорить об изменениях, то они, скорее всего, будут со знаком «плюс», – рассказал Давыдов.