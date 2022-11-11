Власти пересмотрели принципы закупок для нужд вооруженных сил

Механизм, который поручено создать КС при правительстве, основан на реальных потребностях войск, а не на опорном для гособоронзаказа (ГОЗ) документе – госпрограмме вооружений (ГПВ), говорит источник, близкий к Минобороны. Об этом же заявил «Ведомостям» и топ-менеджер предприятия оборонной промышленности. Он подтвердил, что действующая ГПВ перестала быть документом, на основе которого планируется финансирование ГОЗа в области закупок вооружений и военной техники (ВиВТ; закупки предметов вещевого довольствия и медицинского обеспечения, задания по которым также теперь формирует КС, в ГПВ не входят. – «Ведомости»). Фактически приостановлена разработка новой ГПВ, поскольку надо будет пересмотреть приоритеты исходя из опыта СВО, говорит собеседник «Ведомостей», близкий к Минобороны.