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Власти пересмотрели принципы закупок для нужд вооруженных сил

Госпрограмма вооружений заменяется на оперативные задания
Алексей Никольский Дмитрий Гринкевич Инна Сидоркова
Вместе с Минобороны кабмин обязан установить обратную связь военных с промышленностью и закупить столько техники и снаряжения, сколько нужно для обеспечения «реальных потребностей» войск на фронте / Сергей Пивоваров / РИА Новости

На сайте Кремля 10 ноября были опубликованы поручения президента Владимира Путина об обеспечении Вооруженных сил России для нужд специальной военной операции (СВО). Эти поручения даны по итогам совещания 2 ноября с членами Координационного совета (КС) при правительстве, созданного для этой цели. Правительству предлагается до 14 ноября «завершить определение целевого задания по обеспечению в ходе проведения СВО потребностей Вооруженных сил» и других силовых структур, а также определить сроки выполнения задания. Вместе с Минобороны кабмин обязан установить обратную связь военных с промышленностью и закупить столько техники и снаряжения, сколько нужно для обеспечения «реальных потребностей» войск на фронте. Уже 11 ноября Белый дом должен представить предложения по обеспечению контроля за расходованием средств на эти нужды.

Механизм, который поручено создать КС при правительстве, основан на реальных потребностях войск, а не на опорном для гособоронзаказа (ГОЗ) документе – госпрограмме вооружений (ГПВ), говорит источник, близкий к Минобороны. Об этом же заявил «Ведомостям» и топ-менеджер предприятия оборонной промышленности. Он подтвердил, что действующая ГПВ перестала быть документом, на основе которого планируется финансирование ГОЗа в области закупок вооружений и военной техники (ВиВТ; закупки предметов вещевого довольствия и медицинского обеспечения, задания по которым также теперь формирует КС, в ГПВ не входят. – «Ведомости»). Фактически приостановлена разработка новой ГПВ, поскольку надо будет пересмотреть приоритеты исходя из опыта СВО, говорит собеседник «Ведомостей», близкий к Минобороны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных