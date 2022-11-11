Власти пересмотрели принципы закупок для нужд вооруженных сил

Власти пересмотрели принципы закупок для нужд вооруженных силГоспрограмма вооружений заменяется на оперативные задания
На сайте Кремля 10 ноября были опубликованы поручения президента Владимира Путина об обеспечении Вооруженных сил России для нужд специальной военной операции (СВО). Эти поручения даны по итогам совещания 2 ноября с членами Координационного совета (КС) при правительстве, созданного для этой цели. Правительству предлагается до 14 ноября «завершить определение целевого задания по обеспечению в ходе проведения СВО потребностей Вооруженных сил» и других силовых структур, а также определить сроки выполнения задания. Вместе с Минобороны кабмин обязан установить обратную связь военных с промышленностью и закупить столько техники и снаряжения, сколько нужно для обеспечения «реальных потребностей» войск на фронте. Уже 11 ноября Белый дом должен представить предложения по обеспечению контроля за расходованием средств на эти нужды.
Механизм, который поручено создать КС при правительстве, основан на реальных потребностях войск, а не на опорном для гособоронзаказа (ГОЗ) документе – госпрограмме вооружений (ГПВ), говорит источник, близкий к Минобороны. Об этом же заявил «Ведомостям» и топ-менеджер предприятия оборонной промышленности. Он подтвердил, что действующая ГПВ перестала быть документом, на основе которого планируется финансирование ГОЗа в области закупок вооружений и военной техники (ВиВТ; закупки предметов вещевого довольствия и медицинского обеспечения, задания по которым также теперь формирует КС, в ГПВ не входят. – «Ведомости»). Фактически приостановлена разработка новой ГПВ, поскольку надо будет пересмотреть приоритеты исходя из опыта СВО, говорит собеседник «Ведомостей», близкий к Минобороны.