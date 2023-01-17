Эффективность управления регионами не снизилась на фоне спецоперации, говорится в докладе АПЭК

Устойчивость политико-управленческой системы и проседание по экономическим показателям связаны с объективными обстоятельствами 2022 г., считает политолог Илья Гращенков: «Бизнес, который был источником доходов в регионах по ряду налоговых платежей, проседает, это влияет и на поступления НДФЛ, в результате чего снижаются доходы региональных бюджетов». Как и в период пандемии, в условиях спецоперации на регионы спустили большое количество задач в сфере социального управления – оценка того, как они справились с этими задачами, насколько удалось сохранить стабильность в регионе и как решали возникающие проблемы, ляжет в основу дальнейших перспектив этих руководителей.