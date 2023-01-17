Эффективность управления регионами не снизилась на фоне спецоперации, говорится в докладе АПЭК

Эффективность управления регионами не снизилась на фоне спецоперации, говорится в докладе АПЭКНа губернаторских выборах 2023 года обкатают тему объединения страны, считают эксперты
Эффективность управления в регионах России по итогам 2022 г. упала на фоне новых вызовов, следует из доклада Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Оценка показателей проводилась по трем направлениям – финансово-экономическому, социальному и политико-управленческому. Соавторы – гендиректор АПЭК Дмитрий Орлов и политолог Ростислав Туровский – отмечают, что в 2022 г. в рамках политико-управленческого блока регионы продемонстрировали сравнительно успешные результаты.
На первом месте осталась Чечня. В первой пятерке – Тюменская область (переместилась с третьего места на второе) и Ямало-Ненецкий АО, а также Тульская область (третье место против второго в 2021 г.). Москва поднялась с девятого места на пятое. На последнем месте, как и в 2021 г., – Хакасия.
В тексте проанализированы перспективы действующих глав регионов на выборах осенью 2023 г. По оценкам экспертов, из 20 регионов, в которых планируются выборы, наиболее высокие позиции в рейтинге эффективности управления занимают мэр Москвы Сергей Собянин, губернаторы Александр Моор (Тюменская обл.), Дмитрий Азаров (Самарская обл.), Андрей Воробьев (Московская обл.), Александр Гусев (Воронежская обл.) и Глеб Никитин (Нижегородская обл.). К наиболее проблемным регионам авторы исследования относят Приморский край (Олег Кожемяко), Новосибирскую область (Андрей Травников), Орловскую область (Андрей Клычков, КПРФ) и «бесспорного аутсайдера» – Хакасию (Валентин Коновалов, КПРФ).
В условиях ограниченных ресурсов наибольшая эффективность управления традиционно достигается в тех сферах, где дополнительные ресурсы практически не требуются, рассказал «Ведомостям» Орлов. «Прежде всего эффективность политического управления снизилась в существенно меньшей степени, чем финансового или социального», – сказал он. По его словам, в контексте выборов 2023 г. формируется общественный запрос на рост эффективности управления и власть в регионах вынуждена отвечать.
Устойчивость политико-управленческой системы и проседание по экономическим показателям связаны с объективными обстоятельствами 2022 г., считает политолог Илья Гращенков: «Бизнес, который был источником доходов в регионах по ряду налоговых платежей, проседает, это влияет и на поступления НДФЛ, в результате чего снижаются доходы региональных бюджетов». Как и в период пандемии, в условиях спецоперации на регионы спустили большое количество задач в сфере социального управления – оценка того, как они справились с этими задачами, насколько удалось сохранить стабильность в регионе и как решали возникающие проблемы, ляжет в основу дальнейших перспектив этих руководителей.
«А по итогам выборов 2023 г. станет понятно, насколько темы единения страны, патриотического подъема зайдут избирателю», – отмечает Гращенков.