Миграционные ужесточения в Казахстане могут быть выгодны Москве

Миграционные ужесточения в Казахстане могут быть выгодны МосквеВласти страны хотят заставить приехавших россиян платить налоги
Ужесточение миграционного законодательства в Казахстане «на руку» России, заявил «Ведомостям» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин («Единая Россия»). «Я не думаю, что это делается по наущению России, но в интересах России это может быть использовано, если говорить прагматичным языком. <...> Согласитесь, то, чему мы были свидетелями (эмиграция. – "Ведомости"), – это позорное явление. Когда на границе с Грузией, Казахстаном люди бросают машины, готовы босиком бежать из России, на любых условиях», — сказал он.
Казахстан решил отменить возможность продлить срок легального пребывания в стране, выехав за границу и тут же вернувшись (с помощью так называемого визаран — пересечения границы государства для обновления сроков легального пребывания). Теперь россияне смогут находиться в Казахстане без визы 90 дней только на протяжении одного календарного периода в 180 дней. Это следует из новой редакции постановления правительства страны, опубликованного на контрольном банке нормативных правовых актов Казахстана. Новые правила будут распространяться только на тех мигрантов, которые въедут в страну после 27 января, уточнил «РИА Новости» начальник управления внешней миграции комитета миграционной службы МВД Аскар Алдонгаров.
Для граждан государств – членов ЕАЭС, в число которых кроме Казахстана входят Россия, Белоруссия, Киргизия и Армения, разрешенный срок пребывания составляет 90 календарных дней со дня пересечения границы страны и суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней. Меняются сроки разрешенного пребывания и для не входящих в ЕАЭС стран, имеющих с Казахстаном безвизовый режим.
Ранее иностранцы могли выехать за пределы Казахстана и снова въехать, чтобы обнулить максимальный срок пребывания в стране. Ограничения, содержащиеся в новой редакции правительственного постановления, не распространяются на людей, оформивших разрешение на временное проживание.
«Остается искать официальную работу или учебу, но так как постановление вступит в силу через десять дней, далеко не каждый сможет это сделать. Есть надежда, что до 27 января удастся в последний раз "обнулить "свой статус, а после этого придется что-то предпринимать, чтобы остаться тут надолго», — сетует уехавший в Казахстан россиянин. Он надеется, что это решение «откатят» назад. «Сами казахстанцы россиян ни в чем не винят, да и кроме них много людей из Киргизии и окружающих стран, живущих здесь со своей семьей: для них визаран был единственным способом легально находиться в Казахстане», — сказал он «Ведомостям».
Скорее всего, этот шаг казахстанские власти предприняли не в противовес российской стороне и не из-за боязни реакции Москвы на приём на своей территории мигрантов после начала частичной мобилизации 21 сентября 2022 г., а руководствуясь внутренними социально-экономическими причинами, считает директор Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Дарья Чижова.
По её словам, Астана таким образом хочет защитить национальный рынок на фоне роста инфляции и усиления санкционного давления. Казахстанские власти пытаются систематизировать проблему мигрантов из России, в частности, провести их учет, выделить тех, кто работает на казахстанской территории, отделить налогоплательщиков от тех, кто не платит налоги. Астане хотелось бы «натурализовать» российских мигрантов, чтобы они платили налоги в казахстанскую казну и вносили вклад именно в казахстанскую экономику, а для этого получили рабочие визы и виды на жительство, считает Чижова.
Это решение отвечает запросам тех, кто обеспокоен наплывом людей из России и проблемами, которые это создает казахстанцам — конкуренции, трудоустройства и пр., согласен Затулин. «С точки зрения государственных интересов России [нет] никаких оснований благодарить соседние страны за то, что они стали реципиентами уклоняющихся от воинской службы. Никакой признательности с нашей стороны не должно последовать. Признательность должны выражать посольства Украины, западных стран за то, что эти страны предоставляют, по сути, убежище для тех, кто не хочет служить в российской армии», — отметил он.
Свыше 400 000 россиян въехали в Казахстан после объявления в России частичной мобилизации 21 сентября, около 100 000 сейчас оставались на конец ноября в республике, сообщила «Интерфаксу» 29 ноября министр труда и социальной защиты населения страны Тамара Дуйсенова.