Миграционные ужесточения в Казахстане могут быть выгодны Москве

«Остается искать официальную работу или учебу, но так как постановление вступит в силу через десять дней, далеко не каждый сможет это сделать. Есть надежда, что до 27 января удастся в последний раз "обнулить "свой статус, а после этого придется что-то предпринимать, чтобы остаться тут надолго», — сетует уехавший в Казахстан россиянин. Он надеется, что это решение «откатят» назад. «Сами казахстанцы россиян ни в чем не винят, да и кроме них много людей из Киргизии и окружающих стран, живущих здесь со своей семьей: для них визаран был единственным способом легально находиться в Казахстане», — сказал он «Ведомостям».