Обновленная партия власти побеждает на выборах в Казахстане

В политической системе Казахстана произошли достаточно заметные изменения, но их нельзя назвать кардинальными, считает доктор политических наук Андрей Казанцев. Наблюдатели по-прежнему легко могли предсказать главного победителя – проведшую редизайн правящую партию «Аманат», но не все итоговые расклады. Популярность правящей партии действительно весьма высокая, в том числе за счет сохранения доминирования в информационной сфере и управлении, считает Казанцев. В Казахстане так и не удалось создать ей серьезную альтернативу, хотя такие попытки оппозицией и предпринимались, говорит эксперт. По сравнению с системой временен Назарбаева люди в Казахстане стали более свободно вести политические дискуссии, но это не создает вызовов президентской администрации, заключает Казанцев.