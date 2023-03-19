Обновленная партия власти побеждает на выборах в Казахстане

Обновленная партия власти побеждает на выборах в КазахстанеИзбрание парламента зафиксирует косметический ремонт политической системы
Согласно предварительным результатам выборов в мажилис (нижнюю палату) парламента Казахстана, с 53,46% голосов лидирует правящая партия «Аманат», свидетельствуют данные экзит-полов Института Евразийской интеграции. Официальные итоги выборов центризбиркомом республики пока не объявлены. Но, по его последним данным, явка составила 54,19% (в прошлый раз она была на уровне 63,3%).
На выборах 2021 г. правящая партия, тогда носившая название «Нур-Отан», набрала 71,1%.
Нынешние результаты правящей партии были ожидаемы. Проведенный 3–10 марта опрос центра «Общественное мнение» показал, что за правящую партию «Аманат» свой голос были готовы отдать 66,7% опрошенных. Необходимый порог в 5% голосов, по данным опроса, преодолевали также партии «Ауыл» – 6,1%, «Республика» – 5,4%, «Ак жол» – 5,2%, Народная партия – 5,1%.
Партия «Зеленые», по данным опроса, не преодолевала барьер. Результаты распределения голосов, судя по данным экзит-пола, будут примерно соответствовать социологическим замерам. При этом в парламент Казахстана может пройти еще Общенациональная социал-демократическая партия.
Перед этими выборами впервые за много лет была изменена избирательная система в Казахстане. В течение последних 18 лет все 100% депутатов выбирались по спискам. Теперь 70% депутатов мажилиса избираются по партийным спискам, а 30% – по одномандатным округам.
Кроме того, перед этой кампанией была упрощена процедура регистрации партий – регистрационный порог снижен в 4 раза, с 20 000 до 5000 членов, с 600 до 200 человек сократилась минимальная численность региональных представительств партий.
Выборам в мажилис Казахстана уже предшествовали внеочередные президентские выборы 20 ноября 2022 г., на которых президент Токаев победил с 81,3%.
Кроме того, была проведена замена членов сената – их избирают выборщики от регионов, а часть назначается президентом. 12 января первый президент страны Нурсултан Назарбаев был лишен статуса почетного сенатора, а еще раньше, в декабре 2022 г., в мажилис был направлен законопроект о лишении его особого статуса и об изъятии соответствующего пункта из конституции.
Январские события 2022 г. выявили кризис политических элит, острые социально-экономические проблемы, низкую способность системы справляться с волнами мелких кризисов, говорит директор Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Дарья Чижова. Поэтому досрочные выборы парламента должны закрепить обновление элит и еще раз легитимировать власть Токаева и его команды, а также выпустить пар социального недовольства, поясняет эксперт.
Конституционная реформа позволила появиться двум новым силам – экологам и «Республике», сторонники последней – предприниматели, отмечает Чижова. Это позволило оживить партийное поле и общественно-политическую дискуссию, чтобы власть могла получить социологический срез настроений, считает эксперт.
Источник «Ведомостей», знакомый с организацией выборов в Казахстане, отмечает, что изменения в политическом ландшафте страны носят скорее косметический характер. По его словам, снижение требований к регистрации партий добавило внешнего разнообразия. Но обе новые партии – и «Зеленые», и «Республика» – связаны с властями. Реально серьезного пересмотра политической системы не происходило, говорит собеседник.
Основным новшеством стало избрание 30% мажилиса по одномандатным округам – возвращение к этой норме должно повысить интерес к выборам. В некоторых регионах появилось огромное число кандидатов по одномандатным округам – от 80 до 100 человек на место. Это действительно демонстрирует некоторое оживление электорального процесса, но к реальной демократии имеет мало отношения, говорит источник «Ведомостей», к тому же среди них нет реальных оппозиционеров. При этом 30% депутатов-одномандатников – это меньшинство в мажилисе, отмечает он.
В политической системе Казахстана произошли достаточно заметные изменения, но их нельзя назвать кардинальными, считает доктор политических наук Андрей Казанцев. Наблюдатели по-прежнему легко могли предсказать главного победителя – проведшую редизайн правящую партию «Аманат», но не все итоговые расклады. Популярность правящей партии действительно весьма высокая, в том числе за счет сохранения доминирования в информационной сфере и управлении, считает Казанцев. В Казахстане так и не удалось создать ей серьезную альтернативу, хотя такие попытки оппозицией и предпринимались, говорит эксперт. По сравнению с системой временен Назарбаева люди в Казахстане стали более свободно вести политические дискуссии, но это не создает вызовов президентской администрации, заключает Казанцев.