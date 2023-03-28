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Единороссам выдали рекомендации на региональную неделю

Депутатам посоветовали встретиться с участниками праймериз и рассказать о своем опыте
Елена Мухаметшина Максим Иванов
Максим Стулов / Ведомости

Депутатам Госдумы «Единой России» посоветовали провести встречи с участниками праймериз партии в регионах. Об этом говорится в рекомендациях («Ведомости» с ними ознакомились) депутатам на региональную неделю, которая началась 27 марта. До 2 апреля парламентарии должны работать в субъектах Федерации, от которых избраны в нижнюю палату парламента.

Наставничество в регионах

На этот раз депутатам предлагают уделить внимание участникам праймериз «Единой России» по отбору кандидатов на региональные и муниципальные выборы. В рекомендациях говорится о проведении встреч, дискуссий, мастер-классов, лекций для участников проекта «ПолитСтарт», в ходе которого проходят обучение участники праймериз. Причем единороссам предлагается проводить встречи в «неформальной обстановке» и обсудить «важные для жителей выборного округа вопросы», а заодно описать будущим кандидатам нюансы участия в избирательной кампании «на собственном опыте».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных