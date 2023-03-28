Единороссам выдали рекомендации на региональную неделю

Единороссам выдали рекомендации на региональную неделюДепутатам посоветовали встретиться с участниками праймериз и рассказать о своем опыте
Депутатам Госдумы «Единой России» посоветовали провести встречи с участниками праймериз партии в регионах. Об этом говорится в рекомендациях («Ведомости» с ними ознакомились) депутатам на региональную неделю, которая началась 27 марта. До 2 апреля парламентарии должны работать в субъектах Федерации, от которых избраны в нижнюю палату парламента.
Наставничество в регионах
На этот раз депутатам предлагают уделить внимание участникам праймериз «Единой России» по отбору кандидатов на региональные и муниципальные выборы. В рекомендациях говорится о проведении встреч, дискуссий, мастер-классов, лекций для участников проекта «ПолитСтарт», в ходе которого проходят обучение участники праймериз. Причем единороссам предлагается проводить встречи в «неформальной обстановке» и обсудить «важные для жителей выборного округа вопросы», а заодно описать будущим кандидатам нюансы участия в избирательной кампании «на собственном опыте».