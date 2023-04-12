В молодежной среде ищут опасные элементы

В молодежной среде ищут опасные элементыСпецслужбы отчитались о предотвращении 118 терактов, исполнителями которых должны были стать подростки
Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников 11 апреля в Москве провел совещание Национального антитеррористического комитета (НАК) по совершенствованию профилактики терроризма в сфере образования и молодежной среде. Кроме Бортникова в заседании участвовали генпрокурор Игорь Краснов, члены комитета и руководители федеральных органов исполнительной власти, а также председатели антитеррористических комиссий ряда российских субъектов.
Заседание проходило в закрытом режиме, но из сообщения на сайте НАК можно сделать вывод, что главным вопросом на совещании была борьба с предотвращением вовлечения молодого поколения в диверсионно-террористическую и экстремистскую деятельность.
Представители комитета отметили, что в условиях проведения Россией специальной военной операции украинские спецслужбы и Запад развернули агрессивную идеологическую и вербовочную обработку молодых россиян. По данным НАК, с февраля 2022 г. на территории России предотвращено 118 преступлений террористической направленности, исполнителями которых являлись именно молодые люди и подростки, в том числе несовершеннолетние. Согласно данным портала правовой статистики Генпрокуратуры, за 2022 г. в России выявлено 992 лица, совершивших преступления террористического характера. Для сравнения – в 2010 г. таких лиц было выявлено 402.
«Не ослабевают усилия участников международных террористических организаций по дестабилизации обстановки на Северном Кавказе», – говорится также в сообщении на сайте НАК.
Бортников в своем выступлении также обратил внимание на популярность «шутинговых движений», таких как «колумбайн» (запрещена в РФ) и других деструктивных субкультур, под влиянием которых учащиеся совершают попытки вооруженных нападений на образовательные учреждения. По его словам, некоторые из них координируются Украиной.
По итогам заседания участники пришли к выводу, что совершенствование системы профилактики терроризма должно стать приоритетным направлением их деятельности. Федеральные и региональные органы власти будут подходить с глубоким анализом к каждому выявленному факту вовлечения подростков в террористическую деятельность для последующей выработки профилактических мер для устранения причин и условий, способствующих их радикализации, пообещали в НАК.
Помимо этого, в российских школах и высших учебных заведениях будет организован ряд гуманитарных дисциплин, включающих вопросы профилактики терроризма. Такие дисциплины, считают в комитете, помогут формированию «антитеррористического мировоззрения» среди учеников. В новых субъектах России (ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях) предлагается усилить внимание к противодействию идеологии терроризма и неонацизма в молодежной среде.
Первый заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев в беседе с «Ведомостями» отметил, что правовых средств для противодействия терроризму достаточно. «Мы, в принципе, за последние годы в плане правовых средств повышения ответственности за эти преступления почти исчерпали свои возможности. Дальше уже сильно только если придумывать», – сказал он. По его мнению, вопрос по усилению безопасности лежит в другой плоскости. «Очень сложно же выявить, расследовать, доказать. Проблемы правоприменения – они всегда были непростые», – сказал Валеев.
С ним согласен основатель и руководитель Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров, который указывает на специфическую работу спецслужб. При этом он опасается, что основная проблема по работе с молодежью может не уйти, поскольку, по его мнению, у украинской разведки, CБУ и разведок стран НАТО есть большие возможности по вербовке: «Это происходит, потому что сейчас на территории нашей страны находится где-то по разным оценкам от 5 млн до 6 млн украинцев – это беженцы и те, кто работал и работает у нас. Второе – в России много семей, где мать или отец украинцы, и как воспитывались эти дети и в каком ракурсе (за РФ или против РФ), никто не знает». Также он считает, что пропаганда с российской стороны по сравнению с украинской работает хуже: «не хочу плохие слова говорить, но не то что слабовата, а туповата в том процессе, который мы пытаемся вести».
«Усилить безопасность у каждого кафе и ресторана, где собираются какие-то политики, невозможно. Работа спецслужб заключается в двух вещах – это классная агентурно-оперативная работа и работа с информированием населения. Другого никто не придумал», – заключил Гончаров.
В большей степени ужесточать закон вряд ли возможно, считает первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Для возвращения смертной казни требуется политическое решение, поэтому, по всей вероятности, будут изменены некоторые моменты конкретной работы спецслужб.
Обсуждение НАК проходило на фоне недавнего теракта, в результате которого 2 апреля в Санкт-Петербурге был убит военкор Владлен Татарский. На следующий день была задержана подозреваемая в убийстве 26-летняя Дарья Трепова. Она призналась, что принесла на творческий вечер журналиста бюст, который впоследствии взорвался. НАК утверждает, что теракт был организован при помощи спецслужб Украины и агентов из числа сторонников ФБК (признан иноагентом, а также экстремистской организацией и запрещен, затем ликвидирован).