В молодежной среде ищут опасные элементы

С ним согласен основатель и руководитель Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров, который указывает на специфическую работу спецслужб. При этом он опасается, что основная проблема по работе с молодежью может не уйти, поскольку, по его мнению, у украинской разведки, CБУ и разведок стран НАТО есть большие возможности по вербовке: «Это происходит, потому что сейчас на территории нашей страны находится где-то по разным оценкам от 5 млн до 6 млн украинцев – это беженцы и те, кто работал и работает у нас. Второе – в России много семей, где мать или отец украинцы, и как воспитывались эти дети и в каком ракурсе (за РФ или против РФ), никто не знает». Также он считает, что пропаганда с российской стороны по сравнению с украинской работает хуже: «не хочу плохие слова говорить, но не то что слабовата, а туповата в том процессе, который мы пытаемся вести».