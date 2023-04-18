В Калининградской области ответили на строительство Польшей ограждения на границе

«С нашей стороны ограждение – в виде забора на границе – уже давно стоит, прекрасно функционирует и «защищает» польскую границу. Забор функционален одинаково – неважно, с какой стороны он стоит. Поэтому то, что сейчас поляки решили построить свой забор напротив нашего, – ничем кроме популизма назвать нельзя», – отметил он. По словам Лыскова, проект заградительных сооружений с польской стороны обсуждается давно, поэтому сюрпризом для региональных властей он не стал.