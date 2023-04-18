В Калининградской области ответили на строительство Польшей ограждения на границе

В Калининградской области ответили на строительство Польшей ограждения на границеРешение Варшавы ориентировано исключительно на собственных граждан, считает эксперт
Калининградская область уже защищена со стороны польской границы, поэтому для российского региона со строительством заградительных сооружений Польшей ничего не изменится, сообщил «Ведомостям» пресс-секретарь правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.
«С нашей стороны ограждение – в виде забора на границе – уже давно стоит, прекрасно функционирует и «защищает» польскую границу. Забор функционален одинаково – неважно, с какой стороны он стоит. Поэтому то, что сейчас поляки решили построить свой забор напротив нашего, – ничем кроме популизма назвать нельзя», – отметил он. По словам Лыскова, проект заградительных сооружений с польской стороны обсуждается давно, поэтому сюрпризом для региональных властей он не стал.
Издание Wprost со ссылкой на польского министра внутренних дел Мариуша Каминьского сообщило 18 апреля, что Польша начала строить электронное заграждение на границе с Калининградской областью России. По словам Каминьского, заграждение будет оборудовано камерами и датчиками движения. Закончить его строительство планируют осенью.
Решение строить этот забор – бессмысленное, говорит профессор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Николай Межевич. Калининградская область является изолированной территорией, нелегальных мигрантов там нет, а для самих калининградцев перемещение через границу и так сегодня затруднено и поляки это знают, пояснил он «Ведомостям». Это символическое решение польских властей, ориентированное на внутреннего избирателя, добавил эксперт.
О планах построить электронный барьер на границе с Калининградской областью власти Польши объявили в феврале. Он будет охватывать почти 200 км сухопутной границы.
Polskie Radio со ссылкой на пресс-секретаря Варминьско-Мазурского пограничного управления Мирославу Александрович сообщало, что в 2022 г. было зафиксировано 11 случаев незаконного пересечения границы из России. Также в Польше фиксировали случаи проникновения в приграничную полосу, но это были грибники и туристы, желавшие сфотографироваться перед погранзаставой.
Польша граничит с Калининградской областью, протяженность сухопутного участка составляет 203,3 км.