Польша начнет строительство электронного барьера на границе с Россией в марте

2 ноября 2022 г. министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Польша начала строительство заграждения на границе с Калининградской областью. По его словам, такое решение было принято для усиления безопасности границы в связи с тем, что аэропорт Калининграда стал открыт для рейсов с Ближнего Востока и из Африки. Система на границе будет состоять из трех рядов ограждений, забор высотой 2,5 м также оснастят колючей проволокой, рассказал Блащак.