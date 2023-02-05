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Польша начнет строительство электронного барьера на границе с Россией в марте

Ведомости

Польша планирует начать строительство электронного барьера на границе с российской Калининградской областью в марте 2023 г., сообщило Polskie Radio со ссылкой на заявление пресс-секретаря пограничной службы странны Анну Михальскую.

По ее словам, подрядчик в настоящее время готовит проект, который будет передан на утверждение пограничникам. Барьер будет охватывать примерно 200 км сухопутной границы. Михальская отметила, что он будет состоять из системы датчиков и камер, за счет чего наблюдение за границей будет происходить беспрерывно без необходимости пребывания на ней.

«Благодаря ей офицеры могут просматривать границу в штабе пограничной охраны. Оповещения будут отправляться от систем обнаружения, и алгоритмы этих оповещений будут разработаны таким образом, что пограничник сможет реагировать только на реальные попытки пересечения границы людьми, а не животными», – пояснила она.

Радио со ссылкой на пресс-секретаря Варминьско-Мазурского пограничного управления Мирославу Александрович также сообщило, что в 2022 г. было зафиксировано 11 случаев незаконного пересечения границы из России в Польшу. Также есть случаи проникновения в приграничную полосу, но это были грибники и туристы, желавшие сфотографироваться перед погранзаставой.

2 ноября 2022 г. министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Польша начала строительство заграждения на границе с Калининградской областью. По его словам, такое решение было принято для усиления безопасности границы в связи с тем, что аэропорт Калининграда стал открыт для рейсов с Ближнего Востока и из Африки. Система на границе будет состоять из трех рядов ограждений, забор высотой 2,5 м также оснастят колючей проволокой, рассказал Блащак.

О планах погранслужбы Польши построить стену на границе с Россией еще 17 февраля 2022 г. заявил заместитель министра национальной обороны республики Войцех Скуркевич. Польша граничит с Калининградской областью, протяженность сухопутного участка составляет 203,3 км.

Об аналогичном решении в сентябре 2022 г. заявили власти Финляндии. Отмечается, что длина забора составит от 130 до 260 км, или 10-20% всей границы, протяженность которой составляет около 1300 км. Предполагается, что срок службы такой конструкции может достигнуть 50 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных