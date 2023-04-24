Германия и Россия обменялись высланными дипломатами

Германия и Россия обменялись высланными дипломатамиРоссийско-германские отношения будут только ухудшаться, полагают эксперты
Германия и Россия взаимообразно высылают десятки дипломатов. Инициатором выступил Берлин – по сведениям немецкого телеканала NTV, МИД Германии 21 апреля решил «сократить присутствие российских спецслужб», выслав из страны сотрудников российского посольства. Эту информацию подтвердило германское внешнеполитическое ведомство. Точное количество отправленных в Россию дипработников остается неизвестным, но российский МИД охарактеризовал высылку как «массовую». По версии «РИА Новости», из Берлина 22 апреля выехало в Россию свыше 20 российских дипломатических работников. В конце марта издание Focus со ссылкой на министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок сообщало, что германские власти планируют выслать около 30 российских дипломатов.
В ответ МИД России объявил о высылке 34 из 90 сотрудников германского представительства в Москве, пишет немецкое издание Bild. Согласно заявлению официального представителя МИДа Марии Захаровой, будет выслано более 20 немецких дипработников. Решение Берлина выслать российских дипломатов МИД России назвал очередным проявлением враждебности. «Решительно осуждаем эти действия Берлина, который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение», – говорится в комментарии МИДа. Кроме того, российское внешнеполитическое ведомство обвинило немецкую сторону в афишировании этой проблемы через СМИ посредством «контролируемых утечек» информации.
Высылка российских дипломатов из ФРГ происходит не впервые, говорит научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов. По мнению эксперта, в нынешних условиях для таких решений не требуется определенного повода, так как российско-германские отношения продолжают разрушаться и стоит ожидать новых выпадов со стороны немецкого правительства.
Ситуация с выдачей виз была непростой и до этой высылки дипломатов и новое сокращение дипкорпуса ее, безусловно, не улучшит, считает Соколов. В то же время культурные обмены на официальном уровне и так полностью приостановлены.
Решение Берлина о масштабной высылке российских дипломатов, вероятно, приведет к дальнейшему снижению уровня межгосударственных отношений. По мнению аналитика, ни МИД ФРГ, ни в целом немецкое правительство не готовы к конструктивному диалогу с Россией. Восстановление отношений, если об этом пойдет речь в обозримой перспективе, будут осуществлять люди с иным социальным и политическим опытом, нежели члены нынешнего германского кабинета, резюмирует Соколов.
Взаимные высылки – это очередной этап ухудшения и без того плохих российско-германских отношений, говорит научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин. Отдельно огорчает тот факт, что германские власти допустили утечку информации в СМИ, а сама высылка почти что приурочена к Дню Победы, когда гражданские активисты ФРГ возлагают венки к памятникам советским солдатам. По словам эксперта, культурного обмена между Россией и Германией как такового больше не существует, совместные программы сведены к минимуму, а обмен студентами почти полностью заморожен. Более того, в рядах оппозиционного ХДС уже зазвучал призыв о полном запрете выдачи виз гражданам России. При этом российская сторона, как считаем Камкин, до последнего будет стараться не понижать взаимный уровень диппредставительств. Тем не менее перспективы российско-германских отношений выглядят достаточно плачевными, учитывая то, что два основных вектора диалога – экономика и дипломатия – находятся в руках антироссийски настроенных «Зеленых», подытоживает эксперт.