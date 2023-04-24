Германия и Россия обменялись высланными дипломатами

Взаимные высылки – это очередной этап ухудшения и без того плохих российско-германских отношений, говорит научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин. Отдельно огорчает тот факт, что германские власти допустили утечку информации в СМИ, а сама высылка почти что приурочена к Дню Победы, когда гражданские активисты ФРГ возлагают венки к памятникам советским солдатам. По словам эксперта, культурного обмена между Россией и Германией как такового больше не существует, совместные программы сведены к минимуму, а обмен студентами почти полностью заморожен. Более того, в рядах оппозиционного ХДС уже зазвучал призыв о полном запрете выдачи виз гражданам России. При этом российская сторона, как считаем Камкин, до последнего будет стараться не понижать взаимный уровень диппредставительств. Тем не менее перспективы российско-германских отношений выглядят достаточно плачевными, учитывая то, что два основных вектора диалога – экономика и дипломатия – находятся в руках антироссийски настроенных «Зеленых», подытоживает эксперт.