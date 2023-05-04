Песков обвинил США в атаке дронов на Кремль

Песков обвинил США в атаке дронов на КремльОн дважды подчеркнул, что такие решения диктуются Киеву из Вашингтона
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил в атаке дронов на Кремль, которая произошла ночью 3 мая, Вашингтон. Об этом он сказал во время конференц-колла с журналистами, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена.
«Попытки от этого откреститься и в Киеве, и в Вашингтоне – они, конечно, абсолютно смехотворны. Мы хорошо знаем, что решения о таких действиях, о таких терактах принимаются не в Киеве, а именно в Вашингтоне. А Киев уже исполняет то, что им говорят делать. Собственно мы знаем, что зачастую даже сами цели определяет не Киев, а их определяют в Вашингтоне, и потом доводят эти цели до Киева с тем, чтобы Киев исполнял. Не каждый раз Киеву дают и право в выборе средств. Это тоже зачастую диктую из-за океана. Мы это хорошо знаем и отдаем себе в этом отчет», – заявил Песков.
Пресс-секретарь Путина дважды подчеркнул, что в Кремле считают, что за атакой дронов стоит Вашингтон: «Такие решения – определение целей, определение средств и так далее – это все диктуется Киеву из Вашингтона, и нам об этом хорошо известно». Он добавил, что в Вашингтоне должны понимать, насколько опасно такое непосредственное участие в конфликте.
Важно помнить о том, как в начале 2000-х годов, когда Россия воевала с международным терроризмом в Чеченской республике, Путин неоднократно настоятельно обращался к западному сообществу и «призывал не кормить с руки международных террористов, что рано или поздно, они ударят по вам», сказал Песков. «Не послушались. И многие страны мира столкнулись с чудовищными проявлениями международного терроризма, случилось много трагедий. Вот очень хочется, чтобы люди не забывали эту историю», – добавил пресс-секретарь президента.
Атака дронов на Кремль подлежит тщательному расследованию, сейчас этим занимается Следственный комитет и специальные службы, но Песков затруднился сказать, когда будут результаты расследования. Отдельного выступления Путина на эту тему не планируется, как и заседания Совбеза. Однако на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза, которое как обычно пройдет в пятницу 5 мая, эта тема, с большой вероятностью будет поднята, добавил Песков. «По плану у президента оперативное совещание с постоянными членами Совбеза завтра в пятницу. Вот оно также, как планировалось, состоится. Разумеется, можно предположить с большой долей уверенности, что эта тема будет затрагиваться», – сказал представитель Кремля.
Отвечая на вопрос журналистов, какие могут быть ответные меры на атаку дронов, о которых 3 мая сообщала пресс-служба президента, Песков сказал, что «самые различные», но не стал их раскрывать. «В любом случае, речь может идти только о продуманных, взвешенных и соответствующих интересам нашей страны шагах», – отметил он. При этом он отказался комментировать пост зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, который написал в своем Telegram-канале, что «не осталось никаких вариантов кроме физического устранения Зеленского и его клики». Но Песков заявил, что цели и темпы проведения спецоперации на Украине не изменятся в связи с атакой дронов на Кремль.
Песков также не стал раскрывать подробности того, откуда были запущены дроны, какие именно и как они долетели до Кремля, заявив, что надеется, что в свое время на все это свет прольют специальные службы. «Каким образом [это произошло] – это тема для глубокого анализа наших специалистов. Они сделают свою работу», – сказал Песков. Он заявил, что на куполе Сенатского дворца опалены два медных листа, которые в ближайшее время заменят, других повреждений нет. При этом меры безопасности в Кремле уже усилены, в том числе и перед парадом 9 мая.
«Президент всегда в таких сложных, экстремальных ситуациях сохраняет спокойствие, собранность, четкость в оценках, в командах, которые он раздает. Поэтому в этом плане ничего нового не произошло», – сказал представитель Кремля.
По графику Путин 4 мая будет работать в Кремле, где у него пройдет встреча с министром экономического развития Максимом Решетниковым. Никаких международных контактов по поводу атаки дронов у Путина не планируется, сказал Песков. Ближайшие международные переговоры – это рабочий визит президента Кыргызстана Жапарова, который состоится 8 мая.
Пресс-служба администрации президента сообщила 3 мая о попытке нанесения ударов по Кремлю двумя беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). «В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Вследствие их падения и разлёта осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет», – говорится в сообщении.
Российская сторона расценивает эти действия как террористическую акцию и покушение на президента, проведённые накануне парада 9 мая, подчеркнули в Кремле. Москва оставила за собой право принять ответные меры «где и когда посчитает нужным».
В сети также появились видео атаки. Первый беспилотник взорвался над Сенатским дворцом, где находится кремлевская резиденция президента, после чего купол здания загорелся. Обломки второго беспилотника упали на территорию Кремля. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).
Причастность к атаке в Киеве отрицают. В Вашингтоне заявили, что оставляют на усмотрение Киева способы защиты своей территории в конфликте. Госсекретарь США Энтони Блинкен усомнился в достоверности сообщения Кремля и подчеркнул, что Белый дом не поощряет Украину наносить удары по территории России.
Незадолго до заявления Кремля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении запрета на запуск БПЛА в столице. Запрет не будет распространяться только на беспилотники, которые используются органами госвласти. О таких же запретах позже заявили главы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также других регионов.