Песков обвинил США в атаке дронов на Кремль

«Попытки от этого откреститься и в Киеве, и в Вашингтоне – они, конечно, абсолютно смехотворны. Мы хорошо знаем, что решения о таких действиях, о таких терактах принимаются не в Киеве, а именно в Вашингтоне. А Киев уже исполняет то, что им говорят делать. Собственно мы знаем, что зачастую даже сами цели определяет не Киев, а их определяют в Вашингтоне, и потом доводят эти цели до Киева с тем, чтобы Киев исполнял. Не каждый раз Киеву дают и право в выборе средств. Это тоже зачастую диктую из-за океана. Мы это хорошо знаем и отдаем себе в этом отчет», – заявил Песков.