Администрация Байдена спровоцировала миграционный кризис на южной границе

Администрация Байдена спровоцировала миграционный кризис на южной границеДемократам нужны мигранты для создания прочной электоральной базы
США сейчас на пике очередного миграционного кризиса на границе с Мексикой. Об этом 12 мая сообщает газета The Washington Post (WP). По ее данным, количество мигрантов, незаконно пересекающих границу, на этой неделе достигло показателя в 10 000 человек в день – рекордного за всю историю наблюдений. Впрочем, нелегалов и раньше было немало. Fox News со ссылкой на источники в пограничной службе США сообщил, что уже на февраль 2023 финансового года были зафиксированы попытки более 1 млн мигрантов пересечь границу. Для сравнения, за весь 2022 год это число составило 2,4 млн человек, за 2021 – 1,7 млн человек.
Ажиотаж на границе вызван отменой ряда трамповских миграционных законов. В ночь с 11 на 12 мая был отменен так называемый параграф 42 – жесткое ограничение на въезд в США, введенное при президентстве Трампа под предлогом борьбы с пандемией коронавируса. Согласно этим регуляциям, правительство США наделялось правом «запрещать, частично или полностью, ввоз лиц и собственности», чтобы предотвратить распространение инфекции.
Применение параграфа 42 на практике означало массовые депортации мигрантов, взятых под стражу американскими пограничниками. При этом мигранты лишались права написать прошение о предоставление убежища. Таким образом, правительство смогло быстро выдворять с территории США мигрантов, в том числе и тех, кто по законодательству мог просить об убежище и, как следствие, остаться в стране.
Погранично-таможенная служба США подсчитала, что с марта 2020 г. согласно параграфу из США были высланы 2,4 млн мигрантов, из которых 2 млн – за время президентства Байдена. Примечательно, что их высылка совершалась вне рамок иммиграционного законодательства США и не являлась депортацией в полном смысле, так как не несла за собой санкций вроде многолетнего запрета на въезд в страну.
Поначалу Байден не возражал против параграфа 42 и даже продлевал его. Впоследствии администрация демократов порывалась отменить параграф 42, но наталкивалась на сопротивление республиканцев. К примеру, Белый дом планировал прекратить действие закона еще весной 2022 г., но коалиция штатов, возглавляемых республиканцами, убедила верховный суд заблокировать эту инициативу. При этом Байден видоизменил действие параграфа 42 и отказался от принятой при Трампе практики использовать его для высылки детей без родителей. В целом при Байдене увеличилось количество семей мигрантов, которых пропускали на территорию США. Если администрация Трампа высылала 69% семей, то администрация Байдена – всего 20%.
Отмененный параграф 42 администрация Байдена заменила новой нормой, который уже вызвал критику со стороны правозащитников. Согласно тексту документа, опубликованного в федеральном реестре, мигранты лишаются права претендовать на убежище в США, если они не попытались найти его в других странах или если не воспользовались возможностью легально пересечь американскую границу. По мнению министерства внутренней безопасности, возможность подавать прошения о предоставлении убежища, чего не предусматривал параграф 42, должна побудить мигрантов въезжать в США легально и не прибегать к услугам контрабандистов. И тем не менее, правозащитники из Американского союза гражданских свобод уже подали иск на новые правила по иммиграции, заявив, что они нарушают законы США и международные соглашения. По их мнению, введенные Байденом меры по сути мало чем отличаются от трамповского параграфа 42.
В пользу же новых регуляций высказалось министерство внутренней безопасности США – официальный представитель ведомства Марша Эспиноза заявила, что закон «побуждает мигрантов искать законные пути», а не пересекать границу нелегально.
CBS сообщает, что новые меры коснутся в первую очередь выходцев из Венесуэлы, Кубы и Никарагуа – стран, граждане которых обязаны просить убежища в Мексике, а не в США.
Палата представителей, контролируемая республиканцами, 11 мая приняла еще более жесткий законопроект об иммиграции. Он предусматривает строгие ограничения на количество просящих убежища, а также обязует мигрантов заполнять такие заявки за пределами США. Кроме того, республиканцы требуют возобновить строительство стены на границе с Мексикой и расширить полномочия силовиков. Как заявил председатель юридического комитета палаты представителей Джим Джордан, суть законопроекта сводится к следующему: «Если ты приезжаешь в нашу страну, ты по закону заполняешь прошение о предоставлении убежища, но ты будешь задержан или выслан (с территории США – Ведомости), пока твое прошение не рассмотрят». Принять законопроект удалось с трудом – за него проголосовало 219 конгрессменов, против – 213, среди которых все демократы и один республиканец. Соратники Байдена подвергли инициативу республиканцев жесткой критике – по словам конгрессмена Джеральда Надлера, возглавляющего демократов в рамках юридического комитета, законопроект возвращает США к «неудачной, незаконной и аморальной политике Трампа».
Политика Байдена в отношении миграционных вопросов полна двойных стандартов, отмечает главный научный сотрудник института США и Канады РАН Владимир Васильев. На словах параграф 42 действительно предписывает высылать мигрантов обратно в Мексику, но на деле демократы под предлогом оказания социальной помощи позволяли въехавшим в США остаться на ее территории. Под влиянием упреков в нежелании решать миграционные вопросы администрация пошла на хитрый шаг. С одной стороны, продолжает Васильев, они отменяют параграф 42 и дистанцируются от политики Трампа, с другой – начинают более тщательно регулировать миграционный поток. Демократы заинтересованы в прибытии мигрантов, так как те в будущем составят их электоральную базу. По словам эксперта, вся строгость закона реализуется администрацией только в отношении выходцев из Кубы, Гаити и Венесуэлы, остальным попасть в США заметно легче. Возможности республиканцев помешать демократам и ужесточить миграционную политику весьма ограничены – их законопроект точно провалится в сенате и не будет воплощен, резюмирует Васильев.
Пик кризиса вызван действиями администрации Байдена, для которой мигранты действительно являются основной электоральной базой, говорит научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. Политика Байдена, направленная на смягчение миграционного законодательства и легализацию мигрантов, а впоследствии на отмену указов Трампа привела к увеличению миграционных потоков и обострению ситуации на границе. Демократы, добавляет эксперт, признают, что им не удалось купировать проблему, но в силу политической целесообразности не сильно переживают по поводу наплыва мигрантов. Куда более серьезной ситуация выглядит для республиканцев, электоральная база которых – белые протестанты англо-саксонского происхождения – постепенно уменьшается. Именно поэтому, заключает Сокольщик, следует ожидать яростных баталий между демократами и республиканцами по миграционному вопросу в предвыборный период.