Администрация Байдена спровоцировала миграционный кризис на южной границе

Палата представителей, контролируемая республиканцами, 11 мая приняла еще более жесткий законопроект об иммиграции. Он предусматривает строгие ограничения на количество просящих убежища, а также обязует мигрантов заполнять такие заявки за пределами США. Кроме того, республиканцы требуют возобновить строительство стены на границе с Мексикой и расширить полномочия силовиков. Как заявил председатель юридического комитета палаты представителей Джим Джордан, суть законопроекта сводится к следующему: «Если ты приезжаешь в нашу страну, ты по закону заполняешь прошение о предоставлении убежища, но ты будешь задержан или выслан (с территории США – Ведомости), пока твое прошение не рассмотрят». Принять законопроект удалось с трудом – за него проголосовало 219 конгрессменов, против – 213, среди которых все демократы и один республиканец. Соратники Байдена подвергли инициативу республиканцев жесткой критике – по словам конгрессмена Джеральда Надлера, возглавляющего демократов в рамках юридического комитета, законопроект возвращает США к «неудачной, незаконной и аморальной политике Трампа».