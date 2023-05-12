«Коммунисты России» раскалываются перед выборами

При этом возвращение партии – не единственная амбиция Сурайкина. По его словам, на съезде будет обсуждаться вопрос о кандидате в мэры Москвы. «Сейчас съезд выдвигать кандидата не может, будет только после объявления выборов, но предварительно обсуждать [такой вопрос] будем. Если товарищи одобрят меня как кандидата – буду участвовать», – сказал он. На этот раз, считает близкий к партии собеседник, «Коммунисты России» могли бы «бить» по КПРФ, в частности, по тому факту, что в партии сделали ставку на выдвижение внука партийного лидера – Леонида Зюганова.