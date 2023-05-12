«Коммунисты России» раскалываются перед выборами

«Коммунисты России» раскалываются перед выборамиМаксим Сурайкин хочет вернуть себе место председателя партии
В партии «Коммунисты России» накануне старта большого электорального цикла назрел раскол. 14 мая в Москве пройдет съезд партии, рассказал «Ведомостям» бывший председатель ЦК Максим Сурайкин. По его словам, на нем будет поднят вопрос о возвращении его на место руководителя «Коммунистов России».
«Большинство региональных отделений партии требует этого от меня. После обращений было принято решение провести внеочередной съезд. Во многих отделениях есть недовольство, массово стали уходить члены партии, недовольные действующим руководством», – заявил Сурайкин. По его словам, 60 из 79 реготделений «Коммунистов России» поддерживают его возвращение на пост. Также на съезде будут избраны новые ЦК и политбюро.
15 мая партийцы намерены передать документы в Минюст. Ведомство, по словам Сурайкина, уведомлено о проведении съезда. «Партия живая, коммунистов много, у нас девять фракций в регионах, порядка 300-400 муниципальных депутатов», – заявил он. Сам Сурайкин сложил полномочия депутата и вице-спикера ульяновского заксобрания в августе 2022 г., объяснив это намерением поехать на Донбасс.
После образования в 2012 г. «Коммунистов России» (тогда либерализовали законодательство и создавать новые партии стало проще) ее возглавил Сурайкин, еще в 2011 г. безуспешно баллотировавшийся в Госдуму от «Справедливой России». Пиком его карьеры можно назвать участие в президентских выборах 2018 г.: он был одним из двух «коммунистических» кандидатов. И если выдвиженец КПРФ Павел Грудинин получил тогда второе место из восьми (11,77% голосов), то Сурайкин – тоже второе, но с конца (0,68%).
Партией он руководил до 2022 г. 18 марта прошлого года группа членов партии провела внеочередной съезд, на котором лишила Сурайкина должности и партбилета «за связь с прозападными финансово-политическими кругами и буржуазный образ жизни». Новым лидером избрали исполнительного секретаря ЦК, депутата алтайского заксобрания Сергея Малинковича. Обновили также другие руководящие органы. Минюст подтвердил смену лидера партии. Сам Сурайкин назвал съезд фейковым и заявил и подделке документов. Слушание по этому делу до сих пор идет: по словам Сурайкина, 12 мая Савеловский суд Москвы в очередной раз перенес заседание на 11 июля.
Малинкович, в свою очередь, заявил «Ведомостям», что никакого съезда партия не проводит, а заявление Сурайкина – это «провокация». «Если речь идет о том, что ранее исключенные из партии люди какие-то мероприятия проводят, то это незаконно. Не было решения ни ЦК, ни политбюро. За полтора года прошло два съезда, которые подтвердили смену председателя», – сказал он. По его словам, сейчас партия находится в статусе подготовки к избирательной кампании и съезд (предвыборный, а не по смене руководства) запланирован на июнь.
В уставе практически каждой партии говорится, что съезд может быть созван по инициативе определенного числа членов партии или реготделений, сказал «Ведомостям» электоральный юрист Гарегин Митин. В уставе «Коммунистов России» говорится, что в случае несозыва ЦК внеочредного съезда, реготделения могут создать оргкомитет с функциями ЦК. Это допускает и закон «О политических партиях», говорит Митин. «Этой лазейкой Сурайкин и может воспользоваться. Но у него должны быть материальные реквизиты, а именно печать партии, которые позволяют надлежащим образом заверить документы», – пояснил он.
При этом возвращение партии – не единственная амбиция Сурайкина. По его словам, на съезде будет обсуждаться вопрос о кандидате в мэры Москвы. «Сейчас съезд выдвигать кандидата не может, будет только после объявления выборов, но предварительно обсуждать [такой вопрос] будем. Если товарищи одобрят меня как кандидата – буду участвовать», – сказал он. На этот раз, считает близкий к партии собеседник, «Коммунисты России» могли бы «бить» по КПРФ, в частности, по тому факту, что в партии сделали ставку на выдвижение внука партийного лидера – Леонида Зюганова.
«Коммунисты России» обычно конкурируют с КПРФ, апеллируя к традиционно коммунистическому электорату. В Москве же собственно идеологизированный коммунистический электорат невелик – за КПРФ чаще голосуют не из идеологических предпочтений», – говорит глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Политолог Евгений Минченко также считает, что вряд ли Сурайкин нужен как серьезный инструмент для борьбы с КПРФ в Москве, ведь вряд ли Леонида Зюганова можно рассматривать в качестве конкурента кандидата власти.
Сурайкин уже хотел принять участие в выборах в 2013 г., но у него возникли проблемы с документами.