Сергей Миронов переизбран на должность председателя «Справедливой России»

От имени Прилепина, который проходит реабилитацию после подрыва автомобиля в Нижегородской области, на съезде зачитала обращение его пресс-секретарь Елизавета Кондакова. В своей речи сопредседатель партии отметил, что ополчение должно быть постоянно действующим, чтобы страна всегда была готова к «смутному времени». По его мнению, если бы в России ополчение существовало уже в 2014 г., граница страны была бы сейчас дальше. Прилепин подчеркнул, что сейчас партия делает ставку на граждан, а не на элиты. «Мы не против всего плохого и за все хорошее. Мы за правду, за правду нормального большинства», – отметил Прилепин.