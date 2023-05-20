Сергей Миронов переизбран на должность председателя «Справедливой России»Захар Прилепин и Геннадий Семигин сохранили посты сопредседателей партии
20 мая съезд «Справедливой России» переизбрал Сергея Миронова председателем партии. Геннадий Семигин (бывший лидер «Патриотов России») и Захар Прилепин (бывший руководитель «За правду») остались на должностях сопредседателей (занимают их с 2021 г.) несмотря на слухи о возможных переменах в руководстве справороссов. На съезде обновились и органы коллективного руководства партии.
В состав президиума центрального совета впервые за долгие годы не вошел один из ее основателей, секретарь президиума Олег Шеин. Незадолго до съезда он сообщил, что перестанет руководить астраханским отделением «Справедливой России» из-за разногласий с новым курсом партии Миронова. Руководство фракцией в заксобрании он также оставил.
Открыл съезд партийный лидер Миронов – он начал с того, что зачитал направленное президентом России Владимиром Путиным приветствие делегатам. В своем обращении глава государства отметил, что справороссы «по праву считаются одной из ведущих политических сил страны», которая опирается на «базовые принципы социальной справедливости и патриотизма».
Миронов председательствовал на съезде, а вот секретарем была избрана депутат Госдумы Яна Лантратова, прежде работавшая в исполнительной власти (теперь вошла в президиум центрального совета справороссов). В начале съезда они вручили партийные награды участникам военной операции, в том числе 21 бойцу батальона «Оплот» (антураж съезда и полиграфическая продукция также напоминали о боевых действиях).
После этого секретарь президиума центрального совета партии по политическим вопросам Дмитрий Гусев сообщил, что считает «высоким интеллектуальным потенциалом» партии наличие высшего образования у большинства делегатов съезда: у 205 из 211. Отдельно он упомянул председателей региональных отделений в присоединенных территориях – от донецкого отделения была представлена Елена Драпеко (первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре), от ЛНР Геннадий Тараканов, председатель совета СР в Запорожской области Юрий Онищук, а также глава херсонского отделения Игорь Щепелин. Их участники съезда встретили аплодисментами.
После доклада Гусева о состоянии делегатов Миронов вновь поднял тему спецоперации – рассказал об участии партии в гуманитарных проектах, напомнил, что «Справедливая Россия» работает в новых регионах с 2014 г., и др. Также делегаты почтили минутой молчания погибших в Донбассе партийцев. И Миронов предложил выдвинуть кандидатуру действующего президента России Владимира Путина на выборы в 2024 г., поскольку его действия отвечают «целям и задачам» партии.
Для партии это не первый такой опыт – в 2018 г. она уже не выдвигала своего кандидата, несмотря на то что у такой идеи были и противники, в том числе тот же Шеин. Участие в выборах, заметим, имеет не только политическое, но и практическое значение для партии: за каждый голос избирателя, отданный ее кандидату, она получает единоразовое госфинансирование. Вероятно, «Справедливая Россия» лишится его и в 2024 г.
От имени Прилепина, который проходит реабилитацию после подрыва автомобиля в Нижегородской области, на съезде зачитала обращение его пресс-секретарь Елизавета Кондакова. В своей речи сопредседатель партии отметил, что ополчение должно быть постоянно действующим, чтобы страна всегда была готова к «смутному времени». По его мнению, если бы в России ополчение существовало уже в 2014 г., граница страны была бы сейчас дальше. Прилепин подчеркнул, что сейчас партия делает ставку на граждан, а не на элиты. «Мы не против всего плохого и за все хорошее. Мы за правду, за правду нормального большинства», – отметил Прилепин.
Он также подчеркнул, что в настоящее время в мире идут 42 войны, и те, кто призывают к урегулированию конфликта на Украине, хотят лишь «капитуляции России». Сопредседатель партии после теракта говорил, что вернется в зону боевых действий после выздоровления.