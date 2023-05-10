Захар Прилепин идет на поправку после теракта

Подрыв в Нижегородской области автомобиля, за рулем которого был писатель, а с 2021 г. – сопредседатель партии «Справедливая Россия» Захар Прилепин, стал уже третьим терактом, направленным против российского патриотического движения, которое возникло в 2022 г. До этого были публицист и дочь консервативного философа Дарья Дугина (Подмосковье), затем – военкор Владлен Татарский (Санкт-Петербург). Прилепин в отличие от них публичный политик (ходили слухи о его притязаниях на лидерство в партии, в состав которой он вошел при содействии Старой площади). И, самое главное, он выжил.