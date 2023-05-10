Захар Прилепин идет на поправку после теракта

Захар Прилепин идет на поправку после терактаНа съезде 20 мая его переизберут сопредседателем «Справедливой России»
Подрыв в Нижегородской области автомобиля, за рулем которого был писатель, а с 2021 г. – сопредседатель партии «Справедливая Россия» Захар Прилепин, стал уже третьим терактом, направленным против российского патриотического движения, которое возникло в 2022 г. До этого были публицист и дочь консервативного философа Дарья Дугина (Подмосковье), затем – военкор Владлен Татарский (Санкт-Петербург). Прилепин в отличие от них публичный политик (ходили слухи о его притязаниях на лидерство в партии, в состав которой он вошел при содействии Старой площади). И, самое главное, он выжил.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко спустя три дня после теракта, 9 мая, сообщил, что Прилепин после операции чувствует себя нормально. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, посетивший писателя в больнице, также подтвердил, что врачи прогнозируют улучшение состояния пациента. «По словам медиков, процесс выздоровления идет штатно, все необходимое для лечения имеется», – написал Никитин в своем Telegram-канале. Губернатор сразу после взрыва отправил вертолет за Прилепиным для оперативной доставки его в больницу.
Что случилось
Утром 6 мая в Нижегородской области автомобиль Прилепина Audi Q7 был подорван. В результате взрыва погиб его помощник и соратник уроженец Луганска Александр Шубин, который раньше служил в ЛНР. По словам Прилепина, у него сломаны обе ноги «и еще там что-то». За пять минут до взрыва он высадил из автомобиля дочь.
По словам Прилепина, в прошлом году саперы дважды «снимали фугасы» возле дома в Донецке, а последний раз он получил предупреждение от спецслужб перед выездом из ЛНР. Случившееся никак не повлияет на его решение служить по контракту в Росгвардии, заявил политик.
В тот же день сотрудники местной полиции задержали подозреваемого в покушении. Им оказался ранее уже судимый 29-летний Александр Пермяков. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев принял решение наградить поймавших Пермякова полицейских.
По данным Следственного комитета России, в ходе допроса молодой человек признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. А взрывное устройство он привел в действие дистанционно.
Уже 8 мая Семеновский райсуд Нижегородской области избрал Пермякову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Ему предъявлено обвинение по ст. 205 УК (террористический акт) и ст. 222.1 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).
Звенья одной цепи
Российские политики пришли к выводу, что теракты в отношении Дугиной, Татарского и Прилепина – это «звенья одной цепи» (так заявили во фракции КПРФ). «Оставшись без проводников своей идеологии (вероятно, в России. – «Ведомости»), Вашингтон и Брюссель делают все, чтобы расправиться с лидерами общественного мнения», – сказал председатель Госдумы единоросс Вячеслав Володин.
«Теракт против Прилепина является очередным проявлением того системного подхода к устранению идейных оппонентов», – отреагировали в МИДе. Председатель «Справедливой России» и лидер партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов заявил, что произошедшее 6 мая – повод, чтобы начать контртеррористическую операцию на Украине.
При этом пресс-служба «Справедливой России» сообщила, что намеченный на 20 мая съезд партии состоится, ведь сопредседатель партии выжил. Делегаты съезда снова будут выдвигать Прилепина на этот пост, заявил «Ведомостям» депутат Госдумы от «Справедливой России» Николай Новичков: «Что касается его личного участия в мероприятии, то это будет определяться его самочувствием после консультации с врачами. Мы смотрим в будущее с оптимизмом».