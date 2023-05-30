Переизбранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может усилить давление на оппозицию

В то же время российско-турецкие отношения не претерпят серьезных изменений, продолжает Чупрыгин: «Россия – крайне важная страна с точки зрения энергетической безопасности Турции. Нигде Анкара не получает такого количества энергоресурсов, как от нашей страны. Поэтому экономическая модель взаимоотношений не изменится». При этом в будущем, по словам эксперта, между двумя государствами возможно возникновение точек напряженности в ряде регионов. «Эрдоган, вероятно, попытается активизировать влияние Турции на Кавказе, а это вызовет столкновение интересов Москвы и Анкары. Учитывая процесс нормализации отношений Армении и Азербайджана, Турция попытается играть более активную роль в региональной политике», – полагает Чупрыгин. По его словам, на сирийском направлении политика не изменится: Анкара не станет выводить свои войска из Сирии, в то же время продолжит поддерживать буферную зону на севере этой страны. С этой целью власти начнут постепенно заселять эту территорию сирийскими беженцами, считает эксперт. Проблема сирийских перемещенных лиц была одной из главных предвыборных тем оппозиции во втором туре. Сразу после выборов Эрдоган на митинге сообщил, что Турцию покинуло порядка 600 000 беженцев, и пообещал в ближайшее время вернуть на родину еще 1 млн сирийцев после завершения строительства домов при поддержке турецких и катарских компаний. Всего в стране, по словам турецкого лидера, проживает 4 млн перемещенных лиц, из которых 3,5 млн – граждане Сирии. «Пока в Сирии существует достаточно высокий уровень активности боевиков из Рабочей партии Курдистана, с которой турецкие военные несколько десятилетий ведут вооруженную борьбу, Турция не покинет пределы арабского государства. Проблема курдов – красная линия в ближневосточной стратегии Анкары», – заключил эксперт.