Переизбранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может усилить давление на оппозицию

Переизбранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может усилить давление на оппозициюОн попытается улучшить отношения с Западом и сохранит тесные связи с Россией
Президент Реджеп Тайип Эрдоган, правящий в Турции 20 лет, 28 мая в третий раз выиграл президентские выборы и получил право еще пять лет управлять страной. Еще до подведения итогов голосования его поздравили с победой лидеры России, Белоруссии, Азербайджана, Ливии, Алжира, Венгрии и Ирана. Владимир Путин назвал эти выборы «наглядным свидетельством поддержки турецким народом» усилий Эрдогана «по укреплению государственного суверенитета и проведению самостоятельной, независимой внешней политики» и придал большое значение реализации совместных проектов в строительстве АЭС «Аккую» и создании на территории турецкого государства газового хаба. Сам Эрдоган после победы, выступая перед тысячами своих сторонников у президентского комплекса в Анкаре, провозгласил наступление «золотого века Турции» и рассказал о своей программе на ближайшие годы.
Он заверил, что одним из главных его приоритетов станет борьба с инфляцией, которая, по данным Turkstat, в апреле превысила 43% в годовом исчислении. Вторая задача – ликвидация последствий землетрясения, унесшего более 50 000 жизней.
Глава государства пообещал реализовать в стране новую экономическую модель, «облегчающую доступ потребителей, увеличивающую доходы производителей, снижающую затраты аграриев и животноводов». Скорректирует ли при этом правительство мягкую проинфляционную кредитно-денежную политику в стране, Эрдоган в своей речи уточнять не стал. Сразу после объявления победы Эрдогана курс национальной валюты упал на 0,5% и достиг рекордного значения на уровне 20,05 лиры за доллар по состоянию на утро 29 мая.
Вывод Турции из экономического кризиса станет главным приоритетом Эрдогана в следующей пятилетке, полагает доцент ИСАА МГУ Павел Шлыков. «В первую очередь он займется проблемой инфляции и прорывом турецкой промышленности на международный рынок. Об этом он неоднократно говорил, выступая перед своими сторонниками», – отметил эксперт. Но, по словам Шлыкова, турецкому правительству будет крайне сложно решить указанные проблемы при сохранении зависимости центрального банка от правительства и сохранении политики низких процентных ставок. «Турецкий президент повторяет, что не поддастся давлению процентного лобби и продолжит свой нестандартный подход в кредитно-денежной политике. Из-за нее сегодня в стране сложная ситуация: резервы ЦБ опустошены после раздачи щедрых предвыборных обещаний. За популизм придется платить всему обществу, а правительству – искать способы корректировать свои подходы», – считает эксперт.
В то же время Эрдоган вряд ли начнет либерализацию политической системы и, скорее всего, продолжит репрессивное давление в отношении оппозиции, отметил Шлыков. «Степень контроля главы государства над всеми ветвями власти в Турции довольно высока. Процесс консолидации власти вокруг президента начался с прихода к власти Эрдогана и завершился после неудачного путча 2016 г. – сказал эксперт. – Окончательно турецкие суды утратили свою независимость после перехода республики к суперпрезидентской системе в 2017 г. С тех пор глава государства имеет контроль над кадровой политикой в судах через зависимый от него Высший совет судей и прокуроров».
Во внешней политике Эрдоган в своем выступлении акцентировал внимание на геополитических изменениях международного порядка. «Баланс сил в мире меняется, и на этом фоне Турция предстанет совершенно иной страной – более сильной и авторитетной. Мы усилим борьбу с угрозами национальной безопасности, в том числе в вопросе борьбы с терроризмом у южных границ Турции», – отметил Эрдоган.
В ближайшее время Анкара пойдет на некоторое смягчение отношений с Западом, считает старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин. «Ожидаю, что после выборов турецкие власти наконец одобрят вступление Швеции в НАТО. Полагаю, также активизируются переговоры по возвращению Турции в американскую программу по совместному производству истребителей пятого поколения F-35», – отметил эксперт.
В то же время российско-турецкие отношения не претерпят серьезных изменений, продолжает Чупрыгин: «Россия – крайне важная страна с точки зрения энергетической безопасности Турции. Нигде Анкара не получает такого количества энергоресурсов, как от нашей страны. Поэтому экономическая модель взаимоотношений не изменится». При этом в будущем, по словам эксперта, между двумя государствами возможно возникновение точек напряженности в ряде регионов. «Эрдоган, вероятно, попытается активизировать влияние Турции на Кавказе, а это вызовет столкновение интересов Москвы и Анкары. Учитывая процесс нормализации отношений Армении и Азербайджана, Турция попытается играть более активную роль в региональной политике», – полагает Чупрыгин. По его словам, на сирийском направлении политика не изменится: Анкара не станет выводить свои войска из Сирии, в то же время продолжит поддерживать буферную зону на севере этой страны. С этой целью власти начнут постепенно заселять эту территорию сирийскими беженцами, считает эксперт. Проблема сирийских перемещенных лиц была одной из главных предвыборных тем оппозиции во втором туре. Сразу после выборов Эрдоган на митинге сообщил, что Турцию покинуло порядка 600 000 беженцев, и пообещал в ближайшее время вернуть на родину еще 1 млн сирийцев после завершения строительства домов при поддержке турецких и катарских компаний. Всего в стране, по словам турецкого лидера, проживает 4 млн перемещенных лиц, из которых 3,5 млн – граждане Сирии. «Пока в Сирии существует достаточно высокий уровень активности боевиков из Рабочей партии Курдистана, с которой турецкие военные несколько десятилетий ведут вооруженную борьбу, Турция не покинет пределы арабского государства. Проблема курдов – красная линия в ближневосточной стратегии Анкары», – заключил эксперт.