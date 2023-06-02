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Единороссы скорректировали свою программу в связи с операцией на Украине

В партийных документах появились обязательства военного характера перед союзниками
Елена Мухаметшина
Программа дополнилась двумя новыми направлениями – «развитие новых регионов России» и «развитие туризма» / Максим Стулов / Ведомости

Россия будет содействовать соблюдению принципа невмешательства во внутренние дела других государств, но в случае противостояния вмешательству других стран будет предоставлять своим союзникам «при необходимости гуманитарную, экономическую, политическую, военную помощь». Такое положение появилось в программе партии «Единая Россия». С текстом свода изменений и дополнений к программе партии ознакомились «Ведомости».

Раньше в программе говорилось лишь о том, что Россия будет обеспечивать в международных отношениях принцип невмешательства во внутренние дела суверенных государств.

При этом еще одно изменение в программу партии, касающееся внешней и оборонной политики, включает в себя пункт о том, что нужно сохранять «открытость к нормализации отношений с недружественными странами (вместо «с западными странами» в прошлой версии программы. – «Ведомости») на выгодных для России условиях». Третье изменение – нужно обеспечить развитие военной организации страны за счет «рационального использования бюджетных средств», а также «на основе анализа хода специальной военной операции на Украине».

Обновленная концепция

Норма о необходимости уделять приоритетное внимание союзникам и партнерам в обеспечении обороны и безопасности, нейтрализации попыток внешнего вмешательства в их внутренние дела прописана и в концепции внешней политики России. Ее новая версия была утверждена президентом 31 марта 2023 г.

В поправках отмечается, что изменения «позволят обеспечить актуальные интересы граждан и продолжить развитие страны в важнейших отраслях экономики, сферах социальной политики и безопасности». Единороссы прописали также 10 дополнительных приоритетов в программе, среди которых технологический и финансовый суверенитет страны, повышение финансовой грамотности граждан, создание транспортно-логистической сети новых регионов и др.

В направление об образовании и науке партия внесла норму о внедрении собственной системы оценки эффективности научных исследований, в экономику развития – право на кредитные каникулы для граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, в здравоохранение – импортозамещение лекарств и медоборудования, реализацию комплекса мер по декриминализации медицинской деятельности, включив в правоприменительную практику понятия «обоснованный риск», «крайняя необходимость», «медицинская помощь».

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Программа дополнилась двумя новыми направлениями – «развитие новых регионов России» и «развитие туризма». В направление о развитии новых территорий включены открытие МФЦ, восстановление жилищного фонда и социальной инфраструктуры, планируется «обеспечить доступ к просмотру российских телеканалов на освобожденных территориях», создать там свободную экономическую зону, «разработать программу социально-экономического развития новых субъектов» и др. К развитию туризма отнесли обеспечение доступного проезда к местам отдыха в России, патриотическое воспитание детей путем их знакомства с городами воинской славы, развитие эко-, агро- и гастротуризма.

На генсовете 31 мая руководитель ЦИК единоросс Александр Сидякин говорил, что всего в программу внесут более 70 изменений. По его словам, партийцы начали работу над программой еще в прошлом году. «За 2022 г. процент достижения годового плана [реализации программы] составил 92%. В I квартале 2023 г. объем выполнен на 35%», – отчитался Сидякин. Единороссы разработали свою так называемую «народную программу» перед выборами в Госдуму 2021 г. После выборов туда можно будет вносить изменения, говорили еще перед выборами представители руководства партии.

&Сам по себе текст предвыборных программ партий не принципиален для избирателей, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Однако существует внутриаппаратное стремление и в чем-то конкуренция за интерпретацию текущего политического курса – комплиментарную и по возможности концептуализирующую. Программа единороссов – одна из площадок, на которой это можно презентовать», – добавляет он.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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