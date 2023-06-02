Единороссы скорректировали свою программу в связи с операцией на Украине

На генсовете 31 мая руководитель ЦИК единоросс Александр Сидякин говорил, что всего в программу внесут более 70 изменений. По его словам, партийцы начали работу над программой еще в прошлом году. «За 2022 г. процент достижения годового плана [реализации программы] составил 92%. В I квартале 2023 г. объем выполнен на 35%», – отчитался Сидякин. Единороссы разработали свою так называемую «народную программу» перед выборами в Госдуму 2021 г. После выборов туда можно будет вносить изменения, говорили еще перед выборами представители руководства партии.