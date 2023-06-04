Что происходило в Белгородской области в выходные 3-4 июня

В Белгороде сработала система ПВО, осколки упали в районе промышленной зоны, никто не пострадал. Основной удар вновь пришелся на Шебекинский округ, откуда ранее власти начали эвакуировать детей. Сводка по этой территории приграничного региона – самая объемная в отчете Гладкова. Так, 3 июня по округу выпущено 519 единиц различных боеприпасов. В результате погибли две женщины – в Новой Таволжанке и в Безлюдовке. Еще два человека пострадали, в больницу с осколочными ранениями грудной клетки, рук и ног доставили мужчину, а женщина получила ранение плеча. Очередная атака нанесла повреждения административным и коммерческим объектам, а количество разрушенных и поврежденных домов и автомобилей уточняется, добавил Гладков.