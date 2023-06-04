Что происходило в Белгородской области в выходные 3-4 июня

Что происходило в Белгородской области в выходные 3-4 июняБолее 500 снарядов было выпущено по региону за последние сутки
Белгородская область, граничащая с Украиной, с начала военных действий неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. В последние дни обстрелы участились. «Ведомости» собрали последние данные властей о произошедшем в регионе за выходные.
Губернатор региона Вячеслав Гладков в своей последней сводке о нанесенных ударах за 3 июня сообщил, что атаке вчера подверглись Белгородский, Волоконовский, Грайворонский и Краснояружский районы, а также Валуйский и Шебекинский городские округа.
В Белгороде сработала система ПВО, осколки упали в районе промышленной зоны, никто не пострадал. Основной удар вновь пришелся на Шебекинский округ, откуда ранее власти начали эвакуировать детей. Сводка по этой территории приграничного региона – самая объемная в отчете Гладкова. Так, 3 июня по округу выпущено 519 единиц различных боеприпасов. В результате погибли две женщины – в Новой Таволжанке и в Безлюдовке. Еще два человека пострадали, в больницу с осколочными ранениями грудной клетки, рук и ног доставили мужчину, а женщина получила ранение плеча. Очередная атака нанесла повреждения административным и коммерческим объектам, а количество разрушенных и поврежденных домов и автомобилей уточняется, добавил Гладков.
Не прекращались обстрелы из ствольной артиллерии и миномета села Муром, власти насчитали 52 случая за 3 июня. Гладков сообщил о значительных повреждениях в административном здании, школе, детском саду, ФАПе. Кроме того, за предыдущие сутки было 102 прилета в Новой Таволжанке, село также обстреливали из артиллерии и миномета, пострадало 60 частных домовладений.
Сегодня, 4 июня, регион продолжает подвергаться обстрелам, но о погибших и пострадавших пока не сообщается. Украина атаковала центр Шебекино, из-за чего в районе рынка произошел пожар. ВСУ вновь ударили по селу Муром и попали в частный дом, хозяева которого ранее уехали из населенного пункта. В Новой Таволжанке снаряды повредили крышу четырехэтажного дома, где тоже уже никто не живет. До этого Гладков сообщал о срабатывании системы ПВО в Белгороде, последствия уточняются.
По последним данным белгородских властей, сейчас в пунктах временного размещения находятся более 4 000 человек.