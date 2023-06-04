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Что происходило в Белгородской области в выходные 3-4 июня

Более 500 снарядов было выпущено по региону за последние сутки
Полина Худякова
vvgladkov / telegram

Белгородская область, граничащая с Украиной, с начала военных действий неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. В последние дни обстрелы участились. «Ведомости» собрали последние данные властей о произошедшем в регионе за выходные.

Губернатор региона Вячеслав Гладков в своей последней сводке о нанесенных ударах за 3 июня сообщил, что атаке вчера подверглись Белгородский, Волоконовский, Грайворонский и Краснояружский районы, а также Валуйский и Шебекинский городские округа.

В Белгороде сработала система ПВО, осколки упали в районе промышленной зоны, никто не пострадал. Основной удар вновь пришелся на Шебекинский округ, откуда ранее власти начали эвакуировать детей. Сводка по этой территории приграничного региона – самая объемная в отчете Гладкова. Так, 3 июня по округу выпущено 519 единиц различных боеприпасов. В результате погибли две женщины – в Новой Таволжанке и в Безлюдовке. Еще два человека пострадали, в больницу с осколочными ранениями грудной клетки, рук и ног доставили мужчину, а женщина получила ранение плеча. Очередная атака нанесла повреждения административным и коммерческим объектам, а количество разрушенных и поврежденных домов и автомобилей уточняется, добавил Гладков.

При обстреле Мурома в Белгородской области загорелся фельдшерско-акушерский пункт

Не прекращались обстрелы из ствольной артиллерии и миномета села Муром, власти насчитали 52 случая за 3 июня. Гладков сообщил о значительных повреждениях в административном здании, школе, детском саду, ФАПе. Кроме того, за предыдущие сутки было 102 прилета в Новой Таволжанке, село также обстреливали из артиллерии и миномета, пострадало 60 частных домовладений. 

Сегодня, 4 июня, регион продолжает подвергаться обстрелам, но о погибших и пострадавших пока не сообщается. Украина атаковала центр Шебекино, из-за чего в районе рынка произошел пожар. ВСУ вновь ударили по селу Муром и попали в частный дом, хозяева которого ранее уехали из населенного пункта. В Новой Таволжанке снаряды повредили крышу четырехэтажного дома, где тоже уже никто не живет. До этого Гладков сообщал  о срабатывании системы ПВО в Белгороде, последствия уточняются.

Ранее по теме: Гладков заявил о гибели двух женщин в результате обстрела ВСУ

По последним данным белгородских властей, сейчас в пунктах временного размещения находятся более 4 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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