Главы муниципалитетов не смогут подрабатывать в местных учреждениях

Главы осуществляют полномочия на непостоянной основе в значительной части муниципальных образований, особенно в поселениях, где по уставу ими являются председатели совета депутатов, говорит политюрист Олег Молчанов. Администрациями там руководят наемные главы (сити-менеджеры), выбираемые депутатами по конкурсу. «Председатель совета (глава) может занимать эту должность на неосвобожденной основе и часто работает в системе исполнительной власти (например, директор МУП). Нововведения призваны исключить такой конфликт интересов, когда глава совета, с одной стороны, как директор МУП – подчиненный сити-менеджера, а с другой стороны, должен оценивать качество работы этого же сити-менеджера как руководитель совета», – пояснил эксперт «Ведомостям».