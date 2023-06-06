Главы муниципалитетов не смогут подрабатывать в местных учреждениях

Главы муниципалитетов не смогут подрабатывать в местных учрежденияхИнициатива призвана исключить конфликт интересов
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о запрете совмещать должность главы муниципального образования, работающего на непостоянной основе, с другими должностями в органе местного самоуправления или должностью руководителя муниципального учреждения (предприятия) этого муниципалитета. Об этом «Ведомостям» рассказали два участника заседания комиссии, прошедшего 5 июня.
Соответствующие поправки вносятся в ч. 3.1 ст. 12.1 закона «О противодействии коррупции». Изменения подготовлены Минюстом во исполнение подпункта «а» пункта 1 Национального плана противодействия коррупции на 2021–2024 гг., утверж денного указом президента от 16 августа 2021 г. Норма будет распространяться на глав муниципальных образований, избранных после принятия закона.
Законопроект направлен на совершенствование антикоррупционного законодательства, отмечается в пояснительной записке к нему. В ней также сообщается, что проект подготовлен на основании информации высших исполнительных органов субъектов РФ, согласно которой из 3126 глав муниципалитетов, осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе, 190 совмещают эту должность с должностью в органе местного самоуправления или должностью руководителя учреждения (предприятия) этого муниципального образования (последних – 189 из 190).
Председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко (ЛДПР) сказал «Ведомостям» лишь, что поддерживает инициативу.
Его заместитель Михаил Матвеев (КПРФ) в целом считает, что должность главы муниципалитета по определению должна быть только на постоянной основе. «При этом во многих регионах главы муниципальных образований, возглавляющие представительный орган, осуществляют свои полномочия на общественных началах. В свое время это продавили в рамках сокращения расходов, и в итоге, на мой взгляд, это существенно снижает качество работы», – сказал депутат «Ведомостям».
Главы осуществляют полномочия на непостоянной основе в значительной части муниципальных образований, особенно в поселениях, где по уставу ими являются председатели совета депутатов, говорит политюрист Олег Молчанов. Администрациями там руководят наемные главы (сити-менеджеры), выбираемые депутатами по конкурсу. «Председатель совета (глава) может занимать эту должность на неосвобожденной основе и часто работает в системе исполнительной власти (например, директор МУП). Нововведения призваны исключить такой конфликт интересов, когда глава совета, с одной стороны, как директор МУП – подчиненный сити-менеджера, а с другой стороны, должен оценивать качество работы этого же сити-менеджера как руководитель совета», – пояснил эксперт «Ведомостям».
В совмещении должностей главой муниципального образования нет явной коррупционной составляющей, но оно может вызывать «кривизну» при распределении бюджетных средств, считает член Общественной палаты России, председатель комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов. «Видимо, для того, чтобы избежать избыточного перетягивания каната главой в сторону своего учреждения и пролоббировать диспропорциональное финансирование одного предприятия в ущерб другим, инициированы эти поправки», – сказал он «Ведомостям».