Депутатам «Единой России» посоветовали поздравить новорожденных в День России

Депутатам «Единой России» посоветовали поздравить новорожденных в День РоссииПарламентариям направили инструкции, как провести региональную неделю
Депутатам Госдумы от «Единой России» посоветовали отпраздновать День России, провести приемы граждан по вопросам материнства и детства, а также встретиться с победителями праймериз перед стартом избирательной кампании. Об этом говорится в рекомендациях для депутатов фракции единороссов на региональную неделю (проходит с 5 по 11 июня), с которыми ознакомились «Ведомости». Их подлинность подтвердил один из депутатов партии, а также замруководителя думской фракции Евгений Ревенко.
Единороссам посоветовали, в частности, принять участие в региональных мероприятиях, связанных с Днем России (отмечается 12 июня): приемах, вручении наград и паспортов молодым гражданам. Предлагается «поздравить новорожденных в этот день». Депутаты не должны забывать, что «в условиях непрекращающегося внешнего давления на страну» этот праздник «получил дополнительную актуальность как символ гордости за свою страну, которая единственной на планете бросила открытый вызов несправедливому мироустройству во главе с гегемоном».
В общественных приемных партии на региональной неделе будут говорить о вопросах поддержки материнства и детства. Депутаты должны информировать людей о принятых государством мерах в этой области. «1 июня День защиты материнства и детства. Нынешнюю региональную неделю многие депутаты начали с посещения детских лагерей отдыха, я сам был в лагере «Ландыш» в Воронежской области, где сейчас размещены 300 детей из Белгородской области», – сказал Ревенко «Ведомостям». Ежегодно депутаты фракции принимают участие и в мероприятиях, связанных с Днем России, и в этом году надо уделить им внимание «с учетом особых обстоятельств», говорит он.
Думским единороссам также предложили провести встречи с победителями и участниками праймериз в штабах общественной поддержки партии. «Для партии особенно важно подчеркнуть, что те, кто участвовал в предварительном голосовании, но не победил, – ее кадровый резерв и идеологическая опора», – говорится в рекомендациях.
На федеральном, региональном и местном уровнях нужна скоординированность, чтобы избиратели заметили, что партия делала в течение месяца, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «Региональные недели используются и для того, чтобы продвигать программу партии. Причем важно вести работу не только перед выборами, но и в межвыборный период – когда формируется базовая поддержка партии и ее представителей», – отмечает он.
Кроме того, единороссам выдали уже традиционные советы. Они связаны с реализацией «народной программы» партии, поддержкой семей участников спецоперации («пока бойцы с оружием в руках защищают страну, они должны быть уверены, что их семьи не остались одни, обеспечены поддержкой и заботой», должны помнить единороссы), содействием в закупке инвентаря и амуниции для участников боевых действий. В рекомендациях отмечается, что в четвертом докладе президенту от рабочей группы по вопросам спецоперации, которую возглавляет первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, предлагается единый стандарт региональных мер поддержки участников спецоперации и их семей. Туда предлагается включить льготы участникам спецоперации по уплате транспортного налога, льготы их семьям на оплату ЖКУ, бесплатную психологическую помощь, первоочередное зачисление детей участников спецоперации в продленки, спортивные секции и др.