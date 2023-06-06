Депутатам «Единой России» посоветовали поздравить новорожденных в День России

В общественных приемных партии на региональной неделе будут говорить о вопросах поддержки материнства и детства. Депутаты должны информировать людей о принятых государством мерах в этой области. «1 июня День защиты материнства и детства. Нынешнюю региональную неделю многие депутаты начали с посещения детских лагерей отдыха, я сам был в лагере «Ландыш» в Воронежской области, где сейчас размещены 300 детей из Белгородской области», – сказал Ревенко «Ведомостям». Ежегодно депутаты фракции принимают участие и в мероприятиях, связанных с Днем России, и в этом году надо уделить им внимание «с учетом особых обстоятельств», говорит он.