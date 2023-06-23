Правительство займется реестром работающих над биологической безопасностью предприятий

Работой над реестром, вероятно, будет заниматься Роспотребнадзор, Минздрав и другие ведомства, говорит Шуляк. По его мнению, данный перечень может быть составлен для госзакупок и хранения определенного количества запасов в Росрезерве. Например, в СССР была выстроена четкая система резервирования товаров на случай сильных бедствий и военного положения, среди них были лекарства и изделия медицинского назначения, намопнил он. По мнению заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексея Куринного, в перечень войдут лекарства, медицинские изделия, лабораторное оборудование, а заниматься его формированием будет Минздрав.