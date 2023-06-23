Правительство займется реестром работающих над биологической безопасностью предприятий

Правительство займется реестром работающих над биологической безопасностью предприятийЭто позволит оперативно реагировать на соответствующие угрозы
Правительственная комиссия по законотворческой деятельности поддержала инициативу Минздрава о новых полномочиях Белого дома в области биологической безопасности (поправки предлагается внести в профильный закон, с их текстом ознакомились «Ведомости»). Ведомство предложило, чтобы правительство разработало порядок формирования и ведения двух новых реестров. В частности, реестра товаров, необходимых для обеспечения биологической безопасности населения. А также реестра предприятий, имеющих резерв мощностей для производства такой продукции.
Кто именно будет вести реестры – в законопроекте не указано. «Ведомости» направили запросы в правительство, Минздрав, Минпромторг, Роспотребнадзор и Россельхознадзор. Предложение наделить правительство новыми полномочиями было представлено в итоговом докладе парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины, заявила «Ведомостям» вице-спикер Госдумы, сопредседатель этой комиссии Ирина Яровая.
Цель нововведений – обеспечить плановую работу по анализу и учету необходимой для обеспечения биобезопасности населения продукции, а также предприятий, производящих такую продукцию, говорит председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. По его мнению, в первом реестре могут быть собраны лекарства, вакцины и другие медицинские товары для оказания помощи в случае возникновения биологических угроз, например эпидемий. Создание таких перечней обеспечит своевременное реагирование на них, в том числе позволит оперативно нарастить выпуск необходимых препаратов, добавил Груздев.
В реестр товаров для обеспечения биологической безопасности населения, по мнению генерального директора аналитической компании DSM Group Сергея Шуляка, могут войти несколько сотен позиций. В частности, лекарства для борьбы с пандемиями, включая антибиотики, а также вакцины, дезинфицирующие средства, маски, респираторы, костюмы бактериальной защиты, перечислил он. В зависимости от принципа построения данного реестра, в нем могут оказаться и различные яды, например, от паразитов, саранчи и т.д.
Формированием и ведением перечней согласно закону «О биологической безопасности» занимаются федеральные органы государственной власти, но не уточняется, какие именно. Из пояснительной записки к законопроекту следует, что реестр предприятий будет сформирован на основе данных, имеющихся в их распоряжении, что исключает разрешительный характер включения предприятий в данный реестр.
Работой над реестром, вероятно, будет заниматься Роспотребнадзор, Минздрав и другие ведомства, говорит Шуляк. По его мнению, данный перечень может быть составлен для госзакупок и хранения определенного количества запасов в Росрезерве. Например, в СССР была выстроена четкая система резервирования товаров на случай сильных бедствий и военного положения, среди них были лекарства и изделия медицинского назначения, намопнил он. По мнению заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексея Куринного, в перечень войдут лекарства, медицинские изделия, лабораторное оборудование, а заниматься его формированием будет Минздрав.
Законопроект согласован с Минфином, Минпромторгом, Минэкономразвития, Минсельхозом, ФМБА, Россельхознадзором и Роспотребнадзором.