Протестующие из-за судебной реформы в Израиле парализовали движение транспорта

Протестующие из-за судебной реформы в Израиле парализовали движение транспортаПравительство провело в парламенте урезание полномочий Верховного суда в первом чтении
Израильские демонстранты 11 июля заблокировали основные автомагистрали, ведущие в Иерусалим, Хайфу и Тель-Авив, в знак протеста против судебной реформы. Для разгона протестующих полиция применила против них водометы, более 60 граждан задержано, передают израильские правоохранительные органы. Демонстрации начались на следующий день после того, как правящая правая парламентская коалиция премьер-министра Беньямина Нетаньяху одобрила в первом чтении один из ключевых элементов юридической реформы. За документ проголосовало 64 из 120 депутатов, против – 56. Для вступления поправки в силу необходимо еще два чтения, которые запланированы на конец июля.
Проект судебной реформы – один из предвыборных обещаний Нетаньяху – был представлен вице-премьером и министром юстиции Яривом Левиным в начале января. Этот законопроект вызвал критику со стороны оппозиции: с их точки зрения, пересмотр принципов работы судебной системы нарушит хрупкую систему сдержек и противовесов и позволит Нетаньяху и его союзникам сосредоточить всю полноту власти в своих руках. Кроме того, противники реформы напоминают, что в отношении действующего премьера проводится судебное разбирательство по обвинению в мошенничестве и коррупции, а принятие закона позволит ему избежать ответственности. С тех пор в стране не прекращаются антиправительственные акции протеста, численность которых доходила до 0,5 млн участников по всей стране из 9 млн человек населения.
Проект предусматривает лишение Верховного суда права оказывать влияние на решения исполнительных и законодательных органов власти. Сегодня суд вправе заблокировать законодательные акты, а также может накладывать вето на решения правительства и влиять на назначение высших должностных лиц. В случае принятия законопроекта парламент сможет большинством в 61 голос повторно принимать законы, заблокированные Верховным судом. Кроме того, предполагается, что решение о блокировании законопроекта принимается не простым большинством голосов судей (всего их 15), а только при согласии 80% судей. Также планируется изменить состав специального комитета, назначающего судей. Сегодня в него входит девять членов: пять юристов и судей, по два представителя от правительства и парламента. Законодатели хотят увеличить число членов этого комитета до 11 человек, восемь из которых представляли бы интересы кнессета.
Как сообщает The Times of Israel, акции протеста 11 июля стартовали после того, как десятки демонстрантов установили палаточный лагерь на одном из перекрестков в курортном городе Герцлия, недалеко от Тель-Авива, заблокировав движение автотранспорта в городе. В то же время демонстранты попытались блокировать работу аэропорта «Бен-Гурион» в деловой столице страны. Протестная организация «Братья по оружию», возглавляемая отставными военными, провела многотысячный митинг в центре Иерусалима.
Помимо этого, как сообщает Associated Press, более 300 резервистов из подразделения кибербезопасности вооруженных сил страны подписали коллективное письмо, где они сообщили об отказе служить правительству, которое «нацелено уничтожить государство Израиль». «Кибертехнологии могут быть использованы во зло и не должны передаваться преступному правительству, подрывающему основы демократии», – говорится в письме. А глава крупнейшей в стране профсоюзной организации «Гистадрут» Арнон Бар-Давид пригрозил началом всеобщей забастовки, если правительство не отзовет законопроект.
Как сообщает Bloomberg, принятие законопроекта в первом чтении и общенациональные протесты вызвали падение шекеля на 0,9% по отношению к доллару, а с начала года национальная валюта обесценилась на 5,7%. По данным издания, инвесторы и технологические компании угрожают покинуть страну из-за опасений, что закон приведет к нарушению верховенства права. Законопроект вызвал неоднозначную реакцию и в исполнительной власти. Ранее, 9 марта, президент Израиля Ицхак Герцог в ходе телеобращения к нации раскритиковал законопроект, заявив, что страна находится на пороге катастрофы. А 25 марта тогдашний министр обороны Йоав Галант выступил за приостановку судебной реформы, предупредив, что разногласия по этому вопросу проникают в состав армии, что подорвет национальную безопасность.
Члены правительственной коалиции в том или ином виде выступают за ограничение контрольных функций судебной системы, чтобы впоследствии беспрепятственно продвигать другие свои спорные законопроекты, считает научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская. «Сейчас правая коалиция Нетаньяху пытается воспользоваться шансом, когда большинство членов кнессета выступает за реформы. Ранее попытки продвижения этой инициативы оканчивались провалом из-за межкоалиционных разборок. Теперь правительство пытается ускорить принятие законопроекта, иначе другой такой возможности у них, скорее всего, больше не будет», – отметила эксперт.
В перспективе судебная реформа вряд ли приведет к дестабилизации ситуации в Израиле. Но Самарская не исключает перспективу правительственного кризиса в государстве из-за наличия противоречий среди членов кабинета министров. Недовольство общества, продолжает эксперт, вызвано, с одной стороны, всеохватностью реформы, с другой – она продвигается без консенсуса с оппозицией: «Самый противоречивый пункт реформы – если суд посчитает законопроект неконституционным, то для преодоления его вето потребуется простое большинство во время голосования в кнессете. И суд ничего не сможет с этим поделать». Таким образом, полагает эксперт, будет нейтрализована возможность судейского корпуса осуществлять контроль над принимаемыми законами и нарушена система сдержек и противовесов.