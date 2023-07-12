Протестующие из-за судебной реформы в Израиле парализовали движение транспорта

Проект предусматривает лишение Верховного суда права оказывать влияние на решения исполнительных и законодательных органов власти. Сегодня суд вправе заблокировать законодательные акты, а также может накладывать вето на решения правительства и влиять на назначение высших должностных лиц. В случае принятия законопроекта парламент сможет большинством в 61 голос повторно принимать законы, заблокированные Верховным судом. Кроме того, предполагается, что решение о блокировании законопроекта принимается не простым большинством голосов судей (всего их 15), а только при согласии 80% судей. Также планируется изменить состав специального комитета, назначающего судей. Сегодня в него входит девять членов: пять юристов и судей, по два представителя от правительства и парламента. Законодатели хотят увеличить число членов этого комитета до 11 человек, восемь из которых представляли бы интересы кнессета.