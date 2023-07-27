Столкновения в штате Манипур Индии используют против ее премьера

Главная причина конфликта в Манипуре – внутренняя, говорит проживающий в Мьянме востоковед Петр Козьма. Беспорядки стали в первую очередь результатом протестов против решения властей предоставить большинству мейтхеев статус «зарегистрированного племени». Обычно он дается национальным меньшинствам страны, чтобы предотвратить ущемление их прав. Представители народностей куки и нага, которые имеют такой статус, считают, что мейтхеи и без того доминируют в политике и экономике штата, а упомянутый статус приведет к еще большему перекосу в их пользу, объясняет Козьма. Попытки приплести к этой истории Мьянму выгодны для Запада, считает эксперт: сейчас там рисуют ее образ как страны, которая из-за нестабильности, начавшейся после прихода военных к власти, несет прямую угрозу соседям и региону в целом. При этом нельзя сказать, что Мьянма совсем к конфликту не причастна, говорит Козьма. На территории Манипура есть беженцы из Мьянмы – этнические чины, покинувшие свою страну, после того как там начались боестолкновения между чинскими группировками и мьянманской армией, а куки им помогают. Многим из этих беженцев нужно искать источники для существования, и не всегда эти источники законные. Но чины из Мьянмы не принимают участие в погромах на стороне куки, добавляет Козьма. О том, что не все так просто, свидетельствует, например, еще и тот факт, что в первый месяц конфликта с куки представители мейтхеев, спасаясь от погромов, сами переходили границу с Мьянмой, т. е. поток шел и в противоположном направлении. Мьянму можно упрекнуть и в «дырявости» границы, позволяющей боевикам из Индии иметь там базы и запасы оружия на плохо контролируемой центральными властями территории. Но и в Индии за границей тоже нет должного контроля, подчеркивает Козьма. Со стороны Мьянмы есть готовность взаимодействовать с Индией в урегулировании конфликта в Манипуре, говорит Козьма.