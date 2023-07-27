Столкновения в штате Манипур Индии используют против ее премьера

Столкновения в штате Манипур Индии используют против ее премьераОппозиция может обернуть их против правящей партии на скорых выборах
Кровавые межобщинные столкновения в индийском штате Манипур привели к активизации оппозиции в отношении премьера страны Нарендры Моди. 26 июля основная оппозиционная партия – Индийский национальный конгресс – предложила провести дебаты и голосование по вотуму недоверия правительству. Хотя голосование о недоверии не представляет прямую опасность для правящей партии БДП и ее союзников, оппозиция стремится спровоцировать национальные дебаты о ситуации в расположенном на границе с Мьянмой Манипуре, где продолжаются межэтнические столкновения, в ходе которых погибли не менее 130 человек, а более 60 000 стали беженцами. «Эта процедура внесена с целью, чтобы заставить премьер-министра явиться в парламент и ответить на вопросы народа и законодателей», – заявил оппозиционный депутат Рагхав Чадха на официальной странице его Партии простого человека в Twitter.
Поводом для депутатской инициативы послужил ролик, в котором толпа мужчин издевается над двумя обнаженными женщинами в штате Манипур. Хотя инцидент произошел в начале мая, ролик стал вирусным в Twitter только через три месяца, чем вызвал волну общенационального недовольства. Все это время Моди публично не комментировал волну насилия в штате, но после появления видео заявил, что этот инцидент «пристыдил Индию», и пообещал жесткие меры против виновников. Со своей стороны оппозиция обвинила премьера в провалах работы правоохранительных органов.
Межэтнический конфликт в Манипуре вспыхнул в начале мая на фоне протестов представителей народности куки (около 40% из 3,3 млн населения штата) против требований народа мейтхей (порядка 53%) о выделении квот в госсекторе и учебных заведениях в качестве инструмента позитивной дискриминации. Для этого мейтхеи несколько десятилетий добиваются статуса «зарегистрированного племени», который дает право на привилегии. Со своей стороны куки жалуются, что мейтхеи и так контролируют большинство мест в правительственных учреждениях штата, поэтому не заслуживают привилегированного статуса. Кроме того, они опасаются, что этот статус позволит мейтхеям скупать земли, на которых компактно проживают куки.
В апреле Верховный суд Манипура пообещал рассмотреть в будущем ходатайство этнического большинства, из-за чего всеплеменной студенческий союз штата организовал акции протеста, чем спровоцировали межэтнические столкновения. Конфликт в штате, как утверждают журналисты The Washington Post, мог также произойти из-за наплыва беженцев из Мьянмы. Народность куки имеет тесные этнические связи с племенами чинов в соседнем государстве, а прибывшие после переворота в Мьянме в 2021 г. беженцы объединились с местным населением для погромов и поджогов домов мейтхеев. Кроме того, продолжают авторы, «нестабильность, вызванная гражданской войной в Мьянме, привела к росту трансграничной контрабанды наркотиков, выращиванию мака и эскалации торговли опиумом». А правительство Манипура, пишет издание, заявляет о связи племен куки с наркомафией Мьянмы.
Проблема усугубляется отличиями в религии: если мейтхеи исповедуют преимущественно индуизм, то куки – христианство, причем правящая партия БДП придерживается идеологии индусского национализма. По данным индийских СМИ, за время столкновений погромщиками были разрушены или повреждены более 250 церквей и 17 храмов, также подверглись нападениям дома местных чиновников и депутатов. Для стабилизации ситуации власти задействовали свыше 10 000 солдат вооруженных сил и полувоенных организаций, а в штате ввели комендантский час – закрыли школы и заблокировали средства связи.
Это не первая крупная вспышка межэтнического насилия в Индии за последние десятилетия: в 1984 г. по всей стране прокатились антисикхские беспорядки, в 1989 г. в ходе межэтнических столкновений в округе Бхагалпур на границе с Бангладеш погибло более 1000 человек. Столько же человек погибло после серии межрелигиозных столкновений между радикальными индуистами и мусульманами в Гуджарате в 2002 г.
Проблема Манипура составная: во-первых, конфликты в штате вызваны подъемом индусского национализма в последние годы, а во-вторых, связана с проблемой статуса северо-восточных штатов в принципе, считает младший научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Глеб Макаревич. По словам эксперта, премьер Моди готовится к выборам 2024 г. и явно недоволен конфликтом и тем, как его раздувает оппозиция. Скорее всего, премьер-министр подберет слова, для того чтобы утихомирить ситуацию, найдет виновных, заявит, что его партия БДП с этим никак не связана, а все случившееся просто перегибы на местах. Моди за последний год не раз говорил, что ему удалось установить мир в Манипуре, но проблемы явно остались, сказал Макаревич. Сейчас в Индии смешались все самые острые проблемы: религиозная нетерпимость, этнический компонент, кастово-племенной и гендерный вопрос, что стало настоящим подарком для оппозиции, считает эксперт.
Главная причина конфликта в Манипуре – внутренняя, говорит проживающий в Мьянме востоковед Петр Козьма. Беспорядки стали в первую очередь результатом протестов против решения властей предоставить большинству мейтхеев статус «зарегистрированного племени». Обычно он дается национальным меньшинствам страны, чтобы предотвратить ущемление их прав. Представители народностей куки и нага, которые имеют такой статус, считают, что мейтхеи и без того доминируют в политике и экономике штата, а упомянутый статус приведет к еще большему перекосу в их пользу, объясняет Козьма. Попытки приплести к этой истории Мьянму выгодны для Запада, считает эксперт: сейчас там рисуют ее образ как страны, которая из-за нестабильности, начавшейся после прихода военных к власти, несет прямую угрозу соседям и региону в целом. При этом нельзя сказать, что Мьянма совсем к конфликту не причастна, говорит Козьма. На территории Манипура есть беженцы из Мьянмы – этнические чины, покинувшие свою страну, после того как там начались боестолкновения между чинскими группировками и мьянманской армией, а куки им помогают. Многим из этих беженцев нужно искать источники для существования, и не всегда эти источники законные. Но чины из Мьянмы не принимают участие в погромах на стороне куки, добавляет Козьма. О том, что не все так просто, свидетельствует, например, еще и тот факт, что в первый месяц конфликта с куки представители мейтхеев, спасаясь от погромов, сами переходили границу с Мьянмой, т. е. поток шел и в противоположном направлении. Мьянму можно упрекнуть и в «дырявости» границы, позволяющей боевикам из Индии иметь там базы и запасы оружия на плохо контролируемой центральными властями территории. Но и в Индии за границей тоже нет должного контроля, подчеркивает Козьма. Со стороны Мьянмы есть готовность взаимодействовать с Индией в урегулировании конфликта в Манипуре, говорит Козьма.