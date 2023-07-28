Азербайджан и Турция договорились о совместном создании истребителя пятого поколения

Азербайджан и Турция договорились о совместном создании истребителя пятого поколенияОн будет готов не раньше начала 2030-х гг., считают эксперты
Азербайджан и Турция на международной выставке оборонной промышленности IDEF-2023 в Стамбуле договорились о сотрудничестве в разработке истребителя пятого поколения Kaan. Рамочное соглашение подписали гендиректор турецкой компании Turkish Aerospace Industries (TAI) Темель Котил, глава управления оборонной промышленности Турции Халук Гергун и замминистра оборонной промышленности Азербайджана Вугар Мустафаев, сообщает телеканал TRT.
Истребительная авиации Азербайджана состоит из закупленных в 2000-е гг. на Украине самолетов МиГ-29 советского производства. Ранее, как сообщает портал Defence Turk, Баку проявлял интерес к истребителю JF-17, разработанному Китаем и Россией и собираемому в Пакистане, но контракт не был подписан. Минобороны Азербайджана и компания TАI также подписали 26 июля контракт по проекту модернизации штурмовиков Су-25. Ранее, в начале мая, турецкий производитель дронов Baykar и азербайджанское правительство подписали протокол о совместном производстве беспилотников.
Сейчас Азербайджан не может приобрести западные истребители из-за введенных в США ограничений на поставки вооружений, а Россия не поставляла ему боевые самолеты из соображения поддержания баланса сил с союзной Арменией. По словам эксперта Центра комплексных европейских и мировых исследований Андрея Фролова, участие Азербайджана в программе Kaan направлено уже не против Армении, а против Ирана. Оно будет означать также качественное укрепление военно-технического сотрудничества Баку и Анкары, Азербайджан наверняка захочет получить какие-то компетенции в авиационной промышленности, а его финансовое участие снизит риски программы. В результате ВВС Азербайджана получат к началу 2030-х гг. достаточно современный самолет, прогнозирует эксперт.
Участие Азербайджана в проекте турецкого истребителя – имиджевое решение азербайджанских властей, полагает эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков. По словам эксперта, Баку из-за слабости своего военно-промышленного комплекса не сможет существенно помочь турецким разработчикам. «Возможно, азербайджанские власти сделают небольшие финансовые вливания в проект. В то же время участие азербайджанцев полезно для Анкары. Это рекламный ход, который позволяет им приобрести вес на мировом оружейном рынке. А для Баку это престижная программа», – отметил эксперт.
Если проект будет успешно реализован, Баку вряд ли начнет закупать крупные партии новых самолетов, считает Ермаков. По его мнению, азербайджанские власти ведут разумную программу оборонного строительства и не тратят деньги на дорогостоящую престижную технику. «Напротив, государство строит свою армию под потенциальный театр боевых действий своего региона – этот фактор позволил им одержать победу во второй карабахской войне в 2020 г. Поэтому при желании Баку в любой момент может выйти из проекта – и никто этого не заметит», – говорит эксперт.
Турецкий истребитель TF-X Kaan разрабатывается государственной компанией TAI и предназначен для замены американских самолетов F-16 – основы боевой авиации ВВС Турции. Разработка самолета началась еще в 2010 г., но за девять лет турецкая оборонная промышленность не добилась заметных успехов в его реализации. Однако этот процесс значительно ускорился после исключения Анкары из американской программы производства истребителей пятого поколения F-35 в 2019 г., после того как турецкие власти закупили российские системы ПВО С-400. Весной 2023 г. состоялась выкатка прототипа истребителя. На начальном этапе Kaan, как заявляют разработчики, будет оснащен двумя американскими двигателями General Electric GE F110 (используется в истребителях F-15 и F-16). Позже планируется разработать на базе европейского двигателя EJ200 турецкий авиамотор. Первый полет с американским двигателем официально запланирован на конец 2023 г., а серийное производство с отечественным – с 2028 г. Впрочем, по словам Ермакова, TAI вряд ли сможет запустить истребитель в серию к 2028 г. «Пока не известно, насколько турецкая авиапромышленность самостоятельно готова массово производить основные комплектующие к современным самолетам. Хотя она сотрудничает с Западом по разным направлениям, но самые передовые технологии им никто передавать не собирается», – добавил эксперт. Доводка Kaan, несомненно, затянется надолго, а основная часть комплектующих будет импортной. Именно так произошло с другой национальной турецкой боевой платформой – танком Altay, говорит эксперт Центра анализа стратегий и технологий Михаил Барабанов.