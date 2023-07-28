Азербайджан и Турция договорились о совместном создании истребителя пятого поколения

Турецкий истребитель TF-X Kaan разрабатывается государственной компанией TAI и предназначен для замены американских самолетов F-16 – основы боевой авиации ВВС Турции. Разработка самолета началась еще в 2010 г., но за девять лет турецкая оборонная промышленность не добилась заметных успехов в его реализации. Однако этот процесс значительно ускорился после исключения Анкары из американской программы производства истребителей пятого поколения F-35 в 2019 г., после того как турецкие власти закупили российские системы ПВО С-400. Весной 2023 г. состоялась выкатка прототипа истребителя. На начальном этапе Kaan, как заявляют разработчики, будет оснащен двумя американскими двигателями General Electric GE F110 (используется в истребителях F-15 и F-16). Позже планируется разработать на базе европейского двигателя EJ200 турецкий авиамотор. Первый полет с американским двигателем официально запланирован на конец 2023 г., а серийное производство с отечественным – с 2028 г. Впрочем, по словам Ермакова, TAI вряд ли сможет запустить истребитель в серию к 2028 г. «Пока не известно, насколько турецкая авиапромышленность самостоятельно готова массово производить основные комплектующие к современным самолетам. Хотя она сотрудничает с Западом по разным направлениям, но самые передовые технологии им никто передавать не собирается», – добавил эксперт. Доводка Kaan, несомненно, затянется надолго, а основная часть комплектующих будет импортной. Именно так произошло с другой национальной турецкой боевой платформой – танком Altay, говорит эксперт Центра анализа стратегий и технологий Михаил Барабанов.