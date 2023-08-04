С выборов в Иркутское заксобрание снялись сразу несколько заметных кандидатов

С выборов в Иркутское заксобрание снялись сразу несколько заметных кандидатовСреди них экс-мэр Виктор Кондрашов, до недавнего времени поддерживавший КПРФ
С выборов в Иркутское заксобрание снялся бывший мэр Иркутска, действующий депутат заксобрания Виктор Кондрашов, баллотировавшийся от КПРФ. Он считался основным конкурентом кандидата от «Единой России», руководителя представительства «Ростеха» в Иркутской области Сергея Баляскина в одномандатном округе № 5 (также зарегистрирован в региональной группе № 5 пятым в списке).
Кондрашов снялся в день визита в Иркутск гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова. Местному изданию «Ирсити» он объяснил свое решение «недееспособностью» фракции компартии. «Мне не по пути и не по сердцу [работа с КПРФ], поэтому я решил завязать с этой историей», – сказал Кондрашов.
Фракцию КПРФ в заксобрании до мая 2023 г. возглавлял Андрей Левченко, сын экс-губернатора Иркутской области (2015–2019 гг.), первого секретаря обкома партии Сергея Левченко. Левченко-младший был арестован по уголовному делу о мошенничестве 29 сентября 2020 г., суд приговорил его к девяти годам лишения свободы 29 июля 2022 г., затем смягчил наказание коммунисту до девяти лет, а 10 мая Левченко добился УДО.
Левченко-старший, сейчас депутат Госдумы, сказал «Ведомостям», что разговаривал с Кондрашовым, после того как тот отказался от участия в выборах, и экс-мэр Иркутска ничего «не сказал из того текста, который был опубликован буквально сразу после подачи заявления». «Очень простой вопрос: с ним так «поработали», чтобы он это заявление [об отказе от участия в выборах] написал. Очевидно, некоторые моменты для него оказались очень серьезными», – заявил Левченко.
По словам близкого к региональной администрации источника «Ведомостей», Кондрашов не захотел соперничать с «Ростехом» на выборах. Кроме того, у него давно плохие отношения с Левченко, в том числе из-за того, что бывший красный губернатор в свое время не выполнил данные обещания. Следующим кандидатом, который может выйти из кампании, по сведениям «Ведомостей», может стать коммунист Антон Романов (одномандатный округ № 4).
Впрочем, были и другие кандидаты, которые выбыли из кампании в Иркутской области. Из восьми человек, в той или иной степени связанных с En+ и участвовавших в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты заксобрания Иркутской области, лишь двое получили «проходные» места, позволяющие им избраться (об участниках предварительного голосования «Ведомости» писали 22 мая).
Это управляющий директор ПАО «Русал Братский алюминиевый завод» Евгений Зенкин, выдвинутый по одномандатному округу № 9 и в региональной группе № 9 (пятый в списке), и заместитель генерального директора по развитию и взаимодействию с государственными органами компании «Востсибуголь» Владимир Смагин, возглавивший региональную группу № 17.
«Ростех» и En+ – ключевые и весьма влиятельные федеральные компании в Иркутской области, которые традиционно стремятся зафиксировать свое присутствие во власти, чтобы подчеркнуть силу и влияние, говорит политолог Ростислав Туровский. К примеру, помимо Баляскина в выборах участвует и действующий депутат, генеральный директор Иркутского авиазавода Александр Вепрев, он возглавляет региональную группу № 4.
«Губернатор [Игорь Кобзев] стремился создать более сложный баланс с учетом множества местных элитных групп. Поэтому бизнес все желаемые позиции не получил – и остался недовольным. Тем не менее свои задачи минимум на выборах будут выполнены, а центр не даст разгореться конфликту, ставка уже сделана на Кобзева», – считает он.
Еще один кандидат, который снялся с выборов в последние дни, – мэр Саянска Олег Боровский, возглавлявший региональную группу № 16 от «Единой России». Мэры довольно часто выступают в регионе в качестве «паровозов». По словам источника «Ведомостей», у Боровского давний конфликт с иркутскими властями, в том числе из-за того, что он требует повышенного внимания, в частности финансового, к муниципалитету.
«При Левченко он достиг пика по принципу «деньги взамен на лояльность», – рассказывает собеседник «Ведомостей». Нынешнее правительство ужесточило финансовую политику, говорит он. Но такие демарши не стоит рассматривать как серьезно сказывающиеся на ходе кампании.