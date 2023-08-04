С выборов в Иркутское заксобрание снялись сразу несколько заметных кандидатов

Левченко-старший, сейчас депутат Госдумы, сказал «Ведомостям», что разговаривал с Кондрашовым, после того как тот отказался от участия в выборах, и экс-мэр Иркутска ничего «не сказал из того текста, который был опубликован буквально сразу после подачи заявления». «Очень простой вопрос: с ним так «поработали», чтобы он это заявление [об отказе от участия в выборах] написал. Очевидно, некоторые моменты для него оказались очень серьезными», – заявил Левченко.