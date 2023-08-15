Моди пообещал Индии «тысячу лет величия» после «тысячи лет порабощения»И сделать желающую лидерства на глобальном Юге страну третьей экономикой мира
Поднявшись за последнее десятилетие с десятого на пятое место среди мировых экономик, Индия становится «голосом глобального Юга» в эпоху глобальной трансформации, сравнимой со временем «после Второй Мировой войны». Об этом 15 августа заявил премьер-министр страны Нарендра Моди во время обращения к нации в Красном форте Дели по случаю 76-й годовщины обретения независимости.
Это десятое подряд и последнее перед выборами 2024 г. заявление премьера в честь этого национального праздника. Моди пообещал согражданам, что с достигнутого за время его пребывания у власти пятого места Индия станет третьей крупнейшей экономикой мира «в следующие пять лет», поскольку борьба с бедностью и рост благосостояния индийцев будет продолжаться.
«Индия становится голосом глобального Юга, ее процветание становится возможностью для всего мира. Мы несем обещание стабильности миру. Реформировать, выполнять, преобразовывать – это наш девиз», – сказал Моди.
Он напомнил о современных глобальных социально-экономических рисках и вызовах, с которыми страна намерена бороться и как председатель G20. По его словам, на данный момент Индия идентифицируется как Вишвами́тра (ведийский мудрец, которому приписывается авторство большей части третьей мандалы «Ригведы»).
В истории Индии было «1000 лет порабощения» до 1947 г., когда она окончательно освободилась от колониального владычества Великобритании. Он также почтил память героев национально-освободительной борьбы индийцев, включая Махатму Ганди и Шри Ауробиндо, боровшихся с британским владычеством, а также других.
Теперь же, по словам премьера Индии, у страны впереди будет «1000 лет величия». Последнее, по мнению Моди, будет обеспечено через экономическую и социальную трансформацию благодаря таким ресурсам, как «демография, демократия и разнообразие».
В то же время индийский премьер упомянул и трагические события в штате Манипур. Там в перетекших в погромы столкновениях, между представителями народностей куки (в основном христианами) и мейтхеи (манипури, в основном индуистами) в мае-июле текущего года погибли не менее 130 человек и 60 000 стали беженцами. В связи с этим в штат пришлось ввести войска.
Как проходила церемония
Церемония по случаю Дня независимости Индии прошла в Красном форте (Лал Кила) и на площади рядом с ним в центре Дели. Премьер Моди прибыл туда рано утром, около 7:00 по местному времени.
В центре Дели во время церемонии действовали усиленные меры безопасности. Зрителям, включая почетных гостей, было запрещено проносить внутрь оцепления сумки и рюкзаки, оргтехнику, зарядные устройства, включая переносные аккумуляторы, термосы, бутылки с водой. Запрещена также была профессиональная фото- и видеосъемка (всем, кроме аккредитованных лиц).
Автомобильное движение в центре столицы страны местные власти перекрыли вплоть до вечера.
Приняв рапорт у командира почетного караула под музыку военного оркестра, глава государства направился в старинную цитадель, где поднял национальный флаг Индии. При этом, в отличие от январского праздника – Дня республики – в церемонии не задействуется военная техника и не проводится воздушный парад.
После, со стен Красного форта, Моди обратился к нации с более чем часовой речью.
Среди почетных иностранных гостей на речь премьера Моди была, в частности, делегация американских конгрессменов во главе с сенатором индийского происхождения от штата Мичиган Шри Танедаром.
21 июня премьер Индии посетил Вашингтон, где встретился с президентом США Джо Байденом, обсудив с ним контракты на покупку вооружений, в частности, дронов, а также трансфер технологий, в том числе в ВПК. В американской столице Моди отметил, что «связи между Нью-Дели и Вашингтоном стали крепче и глубже, чем когда-либо», при этом подчеркнув претензии страны на лидерство на «глобальном Юге».
В свою очередь американские конгрессмены 15 августа в Дели после посещения церемонии встретились с выполняющим представительные функции президентом Индии Драупади Мурму и членами правительства, обсудив, в том числе, вопросы военно-технического сотрудничества. На церемонии также присутствовали другие иностранные гости, в том числе дипломаты дружественных Индии стран и бизнесмены.
Кроме иностранцев обращение Моди слушали 1800 почетных гостей со всей Индии различных профессий, различных слоев общества и регионов. Это 75 семейных пар от каждого штата и автономной территории в традиционных одеждах: фермеры, строители, врачи и др. Они должны были олицетворять единство и разнообразие Индии, о которых Моди упомянул в своей речи.
Кто поздравил Индию
С Днем Независимости Моди поздравил ряд мировых лидеров. Президент России Владимир Путин отметил, что Индия «пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную конструктивную роль в международных делах». «Общепризнаны успехи, достигнутые вашей страной в экономической, научно-технической, социальной и других областях», – подчернил Путин.
Российский лидер также напомнил, что Москва придает «большое значение отношениям особо привилегированного стратегического партнерства» с Дели как в экономике, так и в глобальной и региональной повестке.
Кроме углеводородов и оружия Дели будет получать из России и продукцию транспортного машиностроения. Упомянутые в праздничной речи Моди планы по модернизации скоростных железнодорожных маршрутов Vande Bharat будут реализовываться силами российского Трансмашхолдинга (ТМХ). В апреле компания выиграла тендер на производство и поставку 120 пассажирских электропоездов (1920 вагонов) Индии на сумму $1,7 млрд – крупнейший зарубежный контракт в истории российского железнодорожного машиностроения.
Россия по данным индийского министерства коммерции, впервые в истории вошла в тройку крупнейших торговых партнеров Индии с товарооборотом в $27,1 на фоне продолжающегося роста поставок углеводородов. Российское оружие также остается ключевым для индийской армии – 45% поставок по итогам 2022 г. по данным SIPRI.
Президент США, по итогам января – мая 2023 г. остававшихся вторым торговым партнером Индии ($30,4 млрд) после Китая ($41 млрд), поздравил американцев индийского происхождения с праздником. Как «старейшие и крупнейшие демократии в мире», США и Индия создали прочную связь своих народов, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
Среди поздравивших индийского лидера был, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон, который месяцем ранее принимал Моди на церемонии ключевого французского национального праздника – Дня взятия Бастилии. По словам французского президента, Дели может рассчитывать на Париж «как на надежного друга». В своем посте в Twitter Макрон подчернил, что в ходе последней встречи с Моди они установили «новые амбиции» для индийско-французских отношений и утвердили их дорожную карту вплоть до 2047 г. – 100-летия независимости Индии.
В рамках последнего визита во Францию Моди так же, как и с Байденом, договаривался о закупках вооружений, в частности морского варианта французского истребителя Rafale-M. Париж по итогам 2022 г. был вторым после России иностранным поставщиком оружия в Индию по данным SIPRI. По состоянию на полдень по местному времени индийского премьера поздравили и соседи – главы МИД Шри-Ланки и Непала. Поздравили Моди и соседи и союзники России по ЕАЭС и ОДКБ: президент Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Армении Никол Пашинян.