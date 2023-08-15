Моди пообещал Индии «тысячу лет величия» после «тысячи лет порабощения»

В то же время индийский премьер упомянул и трагические события в штате Манипур. Там в перетекших в погромы столкновениях, между представителями народностей куки (в основном христианами) и мейтхеи (манипури, в основном индуистами) в мае-июле текущего года погибли не менее 130 человек и 60 000 стали беженцами. В связи с этим в штат пришлось ввести войска.