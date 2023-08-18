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США одобрили продажу Германии израильских систем противоракетной обороны Arrow-3

Неевропейская система ПРО обойдется Берлину дешевле
Нурлан Гасымов
Ракета ПРО Arrow-3 предназначена для перехвата баллистических ракет, запущенных с расстояния до 2400 км на высоте более 100 км / wikipedia

Госдепартамент США одобрил 17 августа продажу Германии израильских систем противоракетной обороны (ПРО) Arrow-3 на сумму более $3,5 млрд. Система была разработана совместно компанией Israel Aerospace Industries и американской корпорацией Boeing, поэтому для осуществления контракта требовалось согласие со стороны Вашингтона. В ближайшее время ФРГ обязуется гарантировать аванс в размере $600 млн, чтобы исполнитель начал работу над заказом. В результате сделка станет крупнейшей за всю историю оборонной промышленности Израиля, сообщила 17 августа пресс-служба израильского министерства обороны.

Израильские власти рассчитывают, что после реализации сделки оборонный экспорт Израиля достигнет нового рекорда и превзойдет прошлогодний показатель в $12,5 млрд. Подписание контракта запланировано на конец года, после того как он будет одобрен парламентами Германии и Израиля. Деньги поступят из специального фонда в размере 100 млрд евро, созданного правительством Германии в прошлом году для перевооружения после начала СВО. Немецкие военные ожидают увидеть Arrow-3 в своих вооруженных силах к IV кварталу 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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