США одобрили продажу Германии израильских систем противоракетной обороны Arrow-3

Израильские власти рассчитывают, что после реализации сделки оборонный экспорт Израиля достигнет нового рекорда и превзойдет прошлогодний показатель в $12,5 млрд. Подписание контракта запланировано на конец года, после того как он будет одобрен парламентами Германии и Израиля. Деньги поступят из специального фонда в размере 100 млрд евро, созданного правительством Германии в прошлом году для перевооружения после начала СВО. Немецкие военные ожидают увидеть Arrow-3 в своих вооруженных силах к IV кварталу 2025 г.