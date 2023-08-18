США одобрили продажу Германии израильских систем противоракетной обороны Arrow-3

США одобрили продажу Германии израильских систем противоракетной обороны Arrow-3Неевропейская система ПРО обойдется Берлину дешевле
Госдепартамент США одобрил 17 августа продажу Германии израильских систем противоракетной обороны (ПРО) Arrow-3 на сумму более $3,5 млрд. Система была разработана совместно компанией Israel Aerospace Industries и американской корпорацией Boeing, поэтому для осуществления контракта требовалось согласие со стороны Вашингтона. В ближайшее время ФРГ обязуется гарантировать аванс в размере $600 млн, чтобы исполнитель начал работу над заказом. В результате сделка станет крупнейшей за всю историю оборонной промышленности Израиля, сообщила 17 августа пресс-служба израильского министерства обороны.
Израильские власти рассчитывают, что после реализации сделки оборонный экспорт Израиля достигнет нового рекорда и превзойдет прошлогодний показатель в $12,5 млрд. Подписание контракта запланировано на конец года, после того как он будет одобрен парламентами Германии и Израиля. Деньги поступят из специального фонда в размере 100 млрд евро, созданного правительством Германии в прошлом году для перевооружения после начала СВО. Немецкие военные ожидают увидеть Arrow-3 в своих вооруженных силах к IV кварталу 2025 г.