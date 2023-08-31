Соратники Игоря Стрелкова регистрируют движение в его поддержку

Чем известен Стрелков

Стрелков – участник событий на востоке Украины, начавшихся в 2014 г. После госпереворота в Киеве, который случился в феврале 2014 г., он стал участником ополчения самопровозглашенных на тот момент ЛНР и ДНР. С мая по август 2014 г. занимал должность министра обороны ДНР. После ухода с поста министра покинул территорию Донбасса и начал вести активную общественную деятельность.

В ноябре 2022 г. Гаагский суд признал Стрелкова виновным в уничтожении малазийского Boeing на территории ДНР в июле 2014 г. Вместе с ним обвиняли офицера ГРУ в отставке Сергея Дубинского и бывшего ополченца ДНР Леонида Харченко. Россия решение суда не признает. Сам Стрелков заявлял, что ополчение не сбивало самолет, и отказался давать показания суду.

Стрелков активно поддерживал российскую армию с начала спецоперации на Украине. В своем Telegram-канале 24 февраля 2022 г. он выступил с пожеланием скорой победы. При этом он критиковал ход спецоперации. 25 июня экс-министр обороны ДНР выступал на московском съезде «Клуба рассерженных патриотов» с собственной политической программой.