Соратники Игоря Стрелкова регистрируют движение в его поддержку

Соратники Игоря Стрелкова регистрируют движение в его поддержкуПока не известно, давал ли сам экс-министр обороны ДНР согласие на появление организации
Люди, представляющиеся единомышленниками экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), который обвиняется в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете по ч. 2 ст. 280 УК, создадут общероссийское общественное движения в его поддержку. Они рассчитывают зарегистрировать его в Минюсте под названием «Русское движение Стрелкова» (РДС). Такие решения были объявлены по итогам прошедшего в Москве 29 августа съезда движения.
Организаторы съезда (место и время для прессы не раскрывалось) собрались обсудить «политические методы» освобождения своего идейного лидера, заключенного в СИЗО Лефортово до 18 сентября, сообщила его пресс-служба.
Мероприятие было приурочено к рассмотрению жалобы адвокатов Стрелкова, которые требовали освободить его из-под стражи. Тем не менее 29 августа Мосгорсуд признал законным заключение под стражу Стрелкова, посчитав, что он может скрыться от следствия и воспрепятствовать расследованию.
В съезде приняли участие делегаты и координаторы из 45 регионов России в возрасте от 18 до 65 лет. Сколько их было всего, организаторы не уточнили. Движение, которое планируется зарегистрировать в соответствии с законом «Об общественных объединениях», собирается использовать все политические методы борьбы за освобождение Стрелкова.
Организаторы утверждают, что их первоочередной задачей является не освобождение Стрелкова из СИЗО, а реабилитация и прекращение производства по предъявленному ему обвинению. Кроме того, как заявил председатель центрального совета РДС Олег Нельзин, движение считает Стрелкова «достойным кандидатом» для участия в президентских выборах.
Съезд, согласно сообщению его организаторов, единогласно избрал лидером движения самого Стрелкова. В руководство вошли и другие люди: Нельзин, Дмитрий Костенюк и лидер движения «Гражданская солидарность» Георгий Федоров. По итогам также принято решение создать молодежное движение РДС. Участники РДС заинтересовались не только судьбой Стрелкова, но и идеалами «русской весны», которые будут активно продвигать.
Чем известен Стрелков
Стрелков – участник событий на востоке Украины, начавшихся в 2014 г. После госпереворота в Киеве, который случился в феврале 2014 г., он стал участником ополчения самопровозглашенных на тот момент ЛНР и ДНР. С мая по август 2014 г. занимал должность министра обороны ДНР. После ухода с поста министра покинул территорию Донбасса и начал вести активную общественную деятельность.
В ноябре 2022 г. Гаагский суд признал Стрелкова виновным в уничтожении малазийского Boeing на территории ДНР в июле 2014 г. Вместе с ним обвиняли офицера ГРУ в отставке Сергея Дубинского и бывшего ополченца ДНР Леонида Харченко. Россия решение суда не признает. Сам Стрелков заявлял, что ополчение не сбивало самолет, и отказался давать показания суду.
Стрелков активно поддерживал российскую армию с начала спецоперации на Украине. В своем Telegram-канале 24 февраля 2022 г. он выступил с пожеланием скорой победы. При этом он критиковал ход спецоперации. 25 июня экс-министр обороны ДНР выступал на московском съезде «Клуба рассерженных патриотов» с собственной политической программой.
Политолог Александр Немцев уверен, что шансов на серьезное участие в политическом процессе у Стрелкова и его соратников нет. К примеру, кандидатам на выборы 2024 г. нужно или выдвинуться от партии (в 2018 г. «ультрапатриотов» представлял кандидат Российского общенародного союза Сергей Бабурин), или собрать 2 млн подписей.
Таких возможностей у РДС на данный момент не наблюдается, отмечает Немцев. Кроме того, даже если предположить, что Стрелков нацелен на поддержку участников военной операции или их родственников, продолжает эксперт, основные симпатии этих избирателей получит президент.
Создание РДС вряд ли серьезно повлияет на освобождение Стрелкова, так как у членов движения сформировано критичное отношение «к определенным чиновникам и государственным решениям», сказал «Ведомостям» политолог Алексей Макаркин. Он предположил, что новое движение будет заниматься агитацией.
Адвокат Александр Молохов не стал говорить «Ведомостям», в курсе ли Стрелков данной инициативы. В правовом государстве такие политические методы, как создание общественных движений, не могут повлиять на ход расследования, сказал он.
«Ведомости» направили запрос в Минюст.