В каких условиях врио главы Чукотки ведет избирательную кампанию

В каких условиях врио главы Чукотки ведет избирательную кампаниюВладислав Кузнецов предлагает бороться с дефицитом жилья и высокими ценами в самом восточном регионе
Руководивший Чукоткой с 2008 г. Роман Копин в этом году уступил место работавшему в «Сибуре» и получившему опыт госуправления в ЛНР Владиславу Кузнецову. В сентябре ему предстоит избавиться от приставки «врио»: в одном из самых малонаселенных субъектов РФ получить несколько тысяч голосов избирателей вряд ли будет трудно
Регулярное пассажирское транспортное сообщение между Чукоткой и материком налажено только по воздуху – столицу автономного округа Анадырь с Москвой связывают авиарейсы. Но чтобы попасть в самый восточный регион России напрямую, билеты нужно покупать за несколько месяцев – их мгновенно разбирают. Есть варианты добраться до Чукотки с пересадками – например, лететь до Магадана, чтобы затем пересесть на турбовинтовой самолет, который доставит непосредственно к месту назначения. От Магадана до Певека – самого северного города России и одного из крупнейших в регионе – четыре часа лета на Ан-24.
В годы расцвета (1970-е) из Певека, где тогда проживало порядка 12 000 человек (сейчас – меньше 5000), дважды в день – утром и вечером – вылетали пассажирские суда в Москву. Борт останавливался на дозаправку в Сибири, после чего продолжал маршрут. Спустя несколько десятилетий аэропорт перестал принимать дальнемагистральные и среднемагистральные суда. И лишь в 2022 г. там была отремонтирована взлетно-посадочная полоса (ВПП). Экипаж Ан-24 заходит на посадку в ручном режиме, без использования автопилота – несмотря на суровые климатические условия, она проходит мягче, чем на большинстве регулярных пассажирских авиарейсов.
Певек находится так далеко, что здесь действует роуминг, а интернет подается со спутника. 4G нет практически нигде, но кое-где работает WiFi от «Росатома». В 2019 г. в городе заработала единственная в мире плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) «Академик Ломоносов», обеспечивающая город теплом и светом. Заодно здесь отремонтировали дороги, обновили остановки общественного транспорта, а вскоре и ВПП в местном аэропорту.
Начальники Чукотки
Сложивший губернаторские полномочия в марте Роман Копин считался человеком из команды миллиардера Романа Абрамовича. Тот с 2001 по 2008 г. был главой автономного округа, а затем, передав полномочия своему заместителю Копину, до 2013 г. пересел в кресло спикера чукотского парламента. СМИ писали, что «Сибнефть» Абрамовича и ее структуры вложили в регион, по разным данным, от $1 млрд до $2 млрд и Чукотка, потерявшая стратегическое значение после окончания холодной войны (здесь хранилось ядерное оружие на случай конфликта с США и располагались военные базы) и оказавшаяся на грани вымирания, получила вторую жизнь.
Основной задачей Копина было сохранение уровня жизни, который был достигнут при его предшественнике, говорит политолог Александр Кынев. «И в общем-то Копин с этим справился с учетом того, что регион непростой: экстремальные погодные условия, проблемы с логистикой. Это не уникальные для Дальнего Востока проблемы, и корректно было бы сравнивать Чукотку с другими дальневосточными регионами, на их фоне все вполне прилично», – отмечает он. Но выборы и для Абрамовича, и для его преемника были беспроблемными.
К слову, об Абрамовиче жители Чукотки до сих пор отзываются лестно: вспоминают, «сколько он своих денег сюда вложил» и как «к нашим детям относился, как к своим». Певекчанка Зоя рассказала корреспонденту «Ведомостей», как чукотские школьники летали в Лондон на матчи «Челси» (принадлежал Абрамовичу с 2003 по 2022 г.) и в Анкоридж на экскурсии. После отставки Абрамовича с поста губернатора депутат думы Чукотского автономного округа Галина Степанова говорила «Коммерсанту», что в годы его работы самые талантливые дети из спортивных секций автономного округа проводили в Англии неделю. За «Челси», по ее словам, тогда болела вся Чукотка.
О предстоящих в сентябре на Чукотке выборах нового губернатора в Певеке напоминают редкие баннеры от избирательной комиссии. «Вся Чукотка голосует», – сообщает плакат в Чаунском краеведческом музее Певека, размещенный по соседству с объявлением Минобороны о призыве на военную операцию. Аналогичная агитация с призывом к избирателям «найти время выбрать будущее» висит на остановках общественного транспорта и стенах домов.
Как субсидируются полеты в Анадырь
Полеты в Анадырь субсидируются по двум госпрограммам – постановление 1242, это поддержка региональных авиаперевозок в облет Москвы, и постановление 1172, которым софинансируются социально значимые перевозки в ДФО. По первой программе можно купить билеты в Анадырь по фиксированному тарифу из Владивостока, Иркутска и Новосибирска. По второй – из Анадыря в Петропавловск-Камчатский.
Баннеров с изображениями кандидатов корреспондент «Ведомостей» не заметил. Единственный плакат в поддержку врио главы автономного округа Владислава Кузнецова, выдвинутого «Единой Россией», висит с внутренней стороны входной двери в гостиницу «Певек» (МУП «Чаунское районное коммунальное хозяйство»). «Сильной Чукотке – достойное будущее», – гласит агитматериал с портретом врио.
Кузнецов приехал на Чукотку из Луганска, где чуть меньше года занимал пост первого зампреда правительства ЛНР. Он выпускник IV потока программы подготовки кадрового резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС, так называемой школы губернаторов, которую курирует администрация президента (АП). До работы в ЛНР Кузнецов с 2013 по 2018 г. был депутатом парламента Башкирии, с января 2019 г. по декабрь 2021 г. работал вице-губернатором Курганской области. А прежде его работа была связана с «Сибуром» – в нефтехимическом холдинге он занимал в том числе руководящие посты (заместитель генерального директора «Сибур-моторс», гендиректор «Сибур-полиэф», «Сибур-ПЭТФ» и др.). Это говорит о том, что Кузнецов – типичный технократ, замечает Кынев: «Человек, который перемещался между ведомствами и регионами как службист. Этот регион специфический, своеобразный, теряющий население». И человек должен быть готов к такой работе с возникающими проблемами.
К примеру, значительная часть живущих в Певеке – вахтовики. Они приехали сюда в конце 1970-х – начале 1980-х гг. по распределению после вузов и ссузов для работ на месторождениях. В 90 км от города находится крупнейшее в мире месторождение олова, Пыркакайские штокверки, его с 2020 г. разрабатывает компания «Русолово» (входит в полиметаллический холдинг «Селигдар»). Как рассказывают местные жители, в заброшенные сейчас здания возле месторождений заходить не надо: там могут селиться белые медведи и росомахи. Правда, корреспондент «Ведомостей» встретил только еврашков – так на Чукотке называют американских сусликов.
«Врио губернатора Чукотки в своей карьере всегда выбирал неоднозначные варианты, демонстрируя определенную смелость, в хорошем смысле незамутненность, – отмечает политолог Виталий Иванов. – Ну а когда человек готов ехать на Чукотку, это просто подарок для начальства». К тому же Копин, как говорили источники «Ведомостей», близкие к АП, давно просился в отставку, но замена не находилась.
Дома и еда
Кузнецов уже строит планы на будущее. В 2030 г. Чукотка будет отмечать 100 лет с момента образования округа. К этой дате правительство края подготовило план развития, который, по словам врио, местные жители называют «Чукотка-100».
Решение одной проблемы тянет за собой другую, рассуждает Кузнецов в интервью «Ведомостям»: чтобы пригласить специалистов на работу, нужно обеспечить их жильем. Из-за суровых условий дома здесь строятся дольше, а материалы с материка можно привозить только в ограниченный промежуток времени, пока идет навигация. Соответственно, надо выстроить систему, чтобы в одну навигацию завозить материалы сразу на два года вперед, объясняет он: если в плане стоит строительство многоквартирных домов, выделена площадка, то очевидно, что и строительство дома культуры, больницы надо предусматривать рядом с новыми домами, а не в другом конце муниципалитета.
«Есть проблемы, о которых люди говорят на протяжении многих лет. Это системные вопросы, которые сложно решить быстро. Это [также] вопросы авиасообщения – нехватка рейсов внутри региона и межрегиональные рейсы, вопросы нового жилищного строительства – в регионе мало строят, ощущается сильный дефицит жилья, вопросы обеспечения региона специалистами, вопросы продовольственной безопасности – цены на продукты в округе значительно выше среднероссийских», – перечисляет Кузнецов основные вызовы, стоящие перед властью на Чукотке. К примеру, 1 кг сарделек в Певеке стоит около 1000 руб., колбаса – 1000–2000 руб. за кило, сыр – около 2000 руб. за 1 кг, помидоры (твердые и не очень спелые) – 500 руб. за 1 кг, бутылка водки – около 1000 руб., убедился корреспондент «Ведомостей».
О чрезмерной дороговизне продуктов питания говорит и другой кандидат – пенсионер МВД, зампред комитета по промышленной и сельскохозяйственной политике окружной думы Владимир Гальцов (КПРФ). «Предложение с моей стороны какое: вы слышали о Совхозе им. Ленина (сельхозпредприятие экс-кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина. – «Ведомости»)? Лучше у нас по районам организовать предприятия, подобные совхозу. Я считаю, что это лучший выход для нас», – поделился он с «Ведомостями» своим предвыборным козырем. Предстоящие выборы губернатора для Гальцова не первые. В 2018 г. кандидат от КПРФ занял третье место с 12,24% голосов (победу одержал Копин, набрав 57,83%). Второе место тогда заняла кандидат от ЛДПР Юлия Бутакова (18,46%).
В думе текущего созыва Бутакова возглавляет комитет по социальной политике и главной проблемой Чукотки называет транспортную доступность. «Да, ситуация улучшилась за последние годы: ввели новые рейсы, субсидированные маршруты, появился плоский тариф. Но по-прежнему многое зависит от погодных условий. Люди просят увеличить частоту рейсов, уменьшить тарифы, потому что дорого летать», – говорит Бутакова. Ее портрет украшает полосу окружной газеты «Полярная звезда». Слоган предельно лаконичен: «ЛДПР – за Чукотку!».
Четвертый кандидат в губернаторы Чукотки, который презентует себя в той же газете, – директор чукотского управления «Почты России» Александр Семериков («Справедливая Россия – За правду»). Его главный лозунг – «За справедливость, за правду, за тебя!».
Трудности выбора
Численность населения Чукотки – 47 500 человек, это один из самых малонаселенных субъектов РФ (по этому показателю ее опережает только Ненецкий автономный округ – 41 400 жителей). Из них 32 654 обладают избирательным правом.
Еще одна особенность – здесь фактически отсутствует автомобильное сообщение между районными центрами, они связаны только по воздуху. «Горизонт планирования по перемещению бывает равен одному дню. Можно не вылететь, можно вылететь и остаться. Поэтому [люди] вынуждены жить в гармонии с природой», – рассказывает один из политтехнологов, работающих в округе на власть.
По его словам, порядка 30% избирателей – это представители коренного населения (чукчи, эскимосы, эвенки), которые зачастую не могут проголосовать на избирательном участке, поскольку заняты выпасом оленей. С 20 августа в труднодоступных и отдаленных местностях Чукотки проходит досрочное голосование: к оленеводам вылетают сотрудники избиркомов.
Впрочем, чтобы избраться, достаточно несколько тысяч голосов. К примеру, Копин получил 57,83% голосов при явке 60,17% в 2018 г. Тогда на участки пришло 17 987 человек, а за губернатора проголосовало 10 398.
Как и большинство глав регионов, Кузнецов не участвует в предвыборных дебатах. Впрочем, он все же не исключает такой возможности – зависит от графика. «Я отдаю предпочтение прямому общению с людьми», – говорит он. По словам врио, именно после встреч были даны поручения по формированию неснижаемого трехмесячного запаса лекарств в аптеках отдаленных районов Чукотки, куда сложно добраться, по закупке и установке модульных бань в селах округа, по организации медосмотров для представителей коренных малочисленных народов Чукотки.
Специфической чертой Чукотки Кынев считает отсутствие «объективной базы под оппозицию». «Для этого нужны финансовые ресурсы, а независимого бизнеса там нет: он либо государственный, либо малый». Поэтому политическая жизнь на Чукотке всегда была формальной, резюмирует эксперт.