В каких условиях врио главы Чукотки ведет избирательную кампанию

Кузнецов приехал на Чукотку из Луганска, где чуть меньше года занимал пост первого зампреда правительства ЛНР. Он выпускник IV потока программы подготовки кадрового резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС, так называемой школы губернаторов, которую курирует администрация президента (АП). До работы в ЛНР Кузнецов с 2013 по 2018 г. был депутатом парламента Башкирии, с января 2019 г. по декабрь 2021 г. работал вице-губернатором Курганской области. А прежде его работа была связана с «Сибуром» – в нефтехимическом холдинге он занимал в том числе руководящие посты (заместитель генерального директора «Сибур-моторс», гендиректор «Сибур-полиэф», «Сибур-ПЭТФ» и др.). Это говорит о том, что Кузнецов – типичный технократ, замечает Кынев: «Человек, который перемещался между ведомствами и регионами как службист. Этот регион специфический, своеобразный, теряющий население». И человек должен быть готов к такой работе с возникающими проблемами.