На севере Сирии не прекращаются столкновения курдов и арабов

«Сейчас многое зависит от того, насколько интенсивно Вашингтон готов поддержать курдов. Вполне вероятно, по итогам противостояния подконтрольная курдам территория сократится, они покинут часть населенных арабами районов. Хотя сам проект их автономии вряд ли в ближайшее время ждет крах», – отмечает Сурков. Он также напомнил, что для союзного России и Ирану правительства Асада стратегически важно вернуть под свой контроль территорию северо-востока – там находятся не только основные месторождения нефти и газа, но и посевные площади для зерновых, водные ресурсы. «Это особенно важно на фоне тяжелой ситуации со снабжением продовольствием на подконтрольной Дамаску территории, его в основном приходится получать из-за рубежа», – говорит Сурков.