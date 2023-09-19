Как администрация США пытается изменить Совбез ООН

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, СБ «действительно нуждается в трансформации, с тем чтобы была максимально повышена эффективность этого чрезвычайно важного международного органа». «Для этого необходим консенсус всех участников и, конечно, бОльшая инклюзивность с точки зрения участия именно тех государств, которые за последнее время приобрели дополнительную роль и гораздо больше влияют на мировую безопасность, мировую экономику», – заявил он. Процесс реформирования СБ ООН «нуждается в очень сложных, а может, даже длительных переговорах», но Песков согласен, что «этот разговор нужно начинать, и мы об этом говорили неоднократно».