Как администрация США пытается изменить Совбез ООН

Как администрация США пытается изменить Совбез ООНПроцесс расширения по американской модели столкнется со множеством возражений
Администрация президента США намерена инициировать реформу Совета Безопасности (СБ) ООН. Президент Джо Байден заявит о планах расширения СБ ООН в выступлении на 78-й Генассамблее (ГА) организации 19 сентября. Это 18 сентября подтвердил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. «Мы полагаем, что пришло время посмотреть на архитектуру Совета Безопасности. Мы думаем, что он должен быть более инклюзивным и всеобъемлющим», – сказал он в интервью британской The Daily Telegraph. С момента основания СБ ООН в 1945 г. в него всегда входило пять постоянных членов: США, Китай, СССР (с 1992 г. – Российская Федерация), Великобритания и Франция. Эти страны могут заблокировать принятие резолюций СБ с помощью права вето.
Кирби не назвал, кого предлагают включить США. Но во время встречи с индийским премьером Нарендрой Моди в Дели 8 сентября Байден заявил о поддержке стремления Индии стать постоянным членом СБ. В феврале Байден встретился с президентом Бразилии Лулой да Силвой, оба лидера заявили о поддержке расширения состава СБ за счет предоставления мест постоянных членов «странам Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна». По информации The Daily Telegraph, США хотели бы также видеть в СБ Германию и Японию. При этом, несмотря на регулярные заявления о поддержке включения стран Африки в число постоянных членов СБ, США ни разу не уточняли, какое государство хотели бы там видеть.
По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, СБ «действительно нуждается в трансформации, с тем чтобы была максимально повышена эффективность этого чрезвычайно важного международного органа». «Для этого необходим консенсус всех участников и, конечно, бОльшая инклюзивность с точки зрения участия именно тех государств, которые за последнее время приобрели дополнительную роль и гораздо больше влияют на мировую безопасность, мировую экономику», – заявил он. Процесс реформирования СБ ООН «нуждается в очень сложных, а может, даже длительных переговорах», но Песков согласен, что «этот разговор нужно начинать, и мы об этом говорили неоднократно».
Год назад на 77-й сессии ГА ООН в сентябре 2022 г. Байден уже заявлял, что поддерживает идею расширить состав СБ ООН за счет Африки и Латинской Америки. Тогда же лидер Франции Эмманюэль Макрон призвал расширить состав постоянных членов за счет «региональных» стран с возможностью лишения права вето в случае обвинения в «массовых преступлениях».
В конце декабря 2022 г. министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости принять в состав постоянных членов СБ ООН Индию и Бразилию. При этом Лавров выразил сомнение в рациональности повышения статуса для Японии и Германии, так как Россия не наблюдает «какого-либо отличия позиции этих двух стран от позиции Соединенных Штатов и НАТО». 21 августа 2023 г. российский министр на полях саммита БРИКС в ЮАР заявил, что и интересы стран Африки также должны быть представлены в СБ ООН.
В середине июня 2023 г. The Washington Post писала, что посланник президента Байдена в ООН Линда Томас-Гринфилд консультируется с дипломатами из 193 государств-членов для получения отзывов о потенциальном расширении СБ ООН на шесть постоянных членов. Согласно ст. 108 и 109 Устава ООН, внести в устав коррективы непросто, напоминает эксперт в области международного права Сергей Гландин. Поправки вступят в силу, когда их ратифицирует две трети из 193 государств-членов. Поэтому США этим летом пытались вести работу с каждым, но, вероятно, инициаторы нововведений не смогут набрать достаточно голосов. Поэтому до сих пор Устав ООН не менялся ни разу, кроме технических правок вроде изменения названий стран, заключает Гландин.
Байден хочет перехватить инициативу демократизации СБ ООН, показать странам глобального Юга, прежде всего Бразилии и Индии, свою поддержку, считает научный руководитель РСМД Андрей Кортунов. По его словам, принятие новых членов сопряжено с рядом проблемных вопросов: наличия права вето, общего усложнения процесса принятия решений на основе консенсуса, несогласия постоянных членов с кандидатурой отдельных стран. Так, Россия и Китай вряд ли согласятся с включением в СБ Германии и Японии. «Эти предложения [по расширению] должны быть одобрены как минимум [помимо США] еще четырьмя членами СБ ООН, включая Россию и Китай. Но в нынешней геополитической ситуации это представляется сложным», – полагает Кортунов.
Одна из наиболее значимых линий в дискуссии о расширении состава постоянных членов СБ ООН – выбор африканского кандидата, говорит доцент факультета мировой политики МГУ Наталья Пискунова. По ее словам, после 2015 г. наиболее вероятными кандидатами являются Египет, ЮАР и Нигерия.
Экономический рост Индии и Японии позволил говорить о возможном включении их в состав постоянных членов, но Индия, как возможный постоянный член СБ ООН, не устроит ключевого соперника – Китай, продолжает эксперт. Членство Германии и Японии тоже проблематично: СБ изначально создавался как инструмент недопущения реставрации германского и японского милитаризма. «Это продолжает быть важным для двух постоянных членов СБ ООН: России и Китая», – заключила Пискунова.