Космические силы США хотят наладить горячую линию с китайской стороной

Вопрос об учреждении специальной линии коммуникаций между Вашингтоном и Пекином обсуждается относительно давно. Первое соглашение о создании канала связи между лидерами двух стран было подписано сторонами в 1997 г. Оно должно было стать аналогом линии Вашингтон – Москва, установленной в 1963 г. после Карибского кризиса. Однако во время инцидента на острове Хайнань (2001), когда столкнулись истребители КНР и США, китайская сторона не ответила на звонки из США. Позже, в 2008 г., было подписано второе соглашение, уже на уровне министров обороны. Однако в очередной кризисный момент – перехвата силами НОАК американского беспилотника в 2016 г. – стороны не воспользовались этим каналом связи. В 2021 г. Белый дом выдвинул новое предложение о создании прямой линии связи между главами США и КНР. Ответа не последовало. Также китайские военные игнорировали звонки в течение 2022–2023 гг., когда глава Пентагона Ллойд Остин пытался связаться со своим китайским коллегой Ли Шанфу, в том числе и в ходе нашумевшего инцидента с аэростатом КНР над территорией США в январе 2023 г. В июне 2023 г. госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Си Цзиньпин отказывается от создания горячей линии для связи с Байденом.