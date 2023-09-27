Космические силы США хотят наладить горячую линию с китайской стороной

Космические силы США хотят наладить горячую линию с китайской сторонойВ Вашингтоне хотят контролировать возможную эскалацию, но Китай на это не согласится, считают эксперты
В штабе космических сил США (United States Space Force) обсуждают создание горячей линии связи между Пекином и Вашингтоном для «предотвращения кризисов в космосе». Об этом рассказал Reuters глава ведомства генерал Бредли Слотцман. Также инициатива освещалась в американском издании The Hill. «Мы должны наладить линию коммуникаций, чтобы в случае кризиса знать, с кем можно связаться», – сказал журналистам Слотцман. Военный добавил, что создание нового канала связи не обсуждалось с китайской стороной и что итоговое решение будет за американским президентом Джо Байденом и госдепартаментом.
Вопрос об учреждении специальной линии коммуникаций между Вашингтоном и Пекином обсуждается относительно давно. Первое соглашение о создании канала связи между лидерами двух стран было подписано сторонами в 1997 г. Оно должно было стать аналогом линии Вашингтон – Москва, установленной в 1963 г. после Карибского кризиса. Однако во время инцидента на острове Хайнань (2001), когда столкнулись истребители КНР и США, китайская сторона не ответила на звонки из США. Позже, в 2008 г., было подписано второе соглашение, уже на уровне министров обороны. Однако в очередной кризисный момент – перехвата силами НОАК американского беспилотника в 2016 г. – стороны не воспользовались этим каналом связи. В 2021 г. Белый дом выдвинул новое предложение о создании прямой линии связи между главами США и КНР. Ответа не последовало. Также китайские военные игнорировали звонки в течение 2022–2023 гг., когда глава Пентагона Ллойд Остин пытался связаться со своим китайским коллегой Ли Шанфу, в том числе и в ходе нашумевшего инцидента с аэростатом КНР над территорией США в январе 2023 г. В июне 2023 г. госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Си Цзиньпин отказывается от создания горячей линии для связи с Байденом.
США хотят создать для себя максимально выгодную переговорную позицию, в рамках которой смогут давить на Поднебесную, именно поэтому параллельно с заявлениями о горячей линии они расширяют присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе своих космических сил, рассказал «Ведомостям» директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. «В Китае это понимают и поэтому уклоняются от предложений по созданию линий связи», – подчеркнул эксперт. Как объяснил Кашин, в Вашингтоне обеспокоены развитием Китая в сфере противоспутникового оружия наземного базирования, включая программу лазерного противоспутникового оружия, так как это угрожает их космическому превосходству. Слотцман, рассказав об инициативе по горячей линии, заодно подтвердил планы по открытию подразделения космических сил США на территории Японии и заявил, что участие «стран-единомышленников» будет ключевым фактором для успешного сдерживания Китая и «противодействия его активности в серых зонах». Ранее похожие подразделения были открыты на Гавайях и в Южной Корее.
Предложение установить горячую линию между космическими силами США и КНР встраивается в общую логику действий Вашингтона, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Он объяснил, что в Белом доме готовы действовать «на грани», но только в том случае, когда есть возможность при резкой эскалации связаться с противоположной стороной и «спустить на тормозах». По мнению эксперта, наличие прямого канала связи дает американцам относительную свободу действий, так как минимизирует риски прямого и резкого столкновения с противником.
США хотят втянуть Китай в систему «контроля эскалации», полагает научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Ермаков. Однако он считает, что китайцы откажут Вашингтону в установлении каналов связи, так как не видят в их наличии никаких стратегических преимуществ для себя. Кроме того, согласие [на организацию горячей линии] в одной из сфер мотивирует Штаты вдвойне настаивать на распространении практики на столкновения на море и в воздухе, где это позволит им комфортнее заниматься раздвиганием рамок дозволенного, отметил эксперт.