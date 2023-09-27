Николай Патрушев после Омана прибыл на встречу с египетскими силовиками

При этом, продолжает эксперт, есть сведения, что из соседнего с Египтом Судана, где в апреле началась гражданская война, ранее уже осуществлялись скрытые поставки вооружений, так что контакты с Каиром приобретают для Москвы в этом смысле особую важность. С Суданом же связана ситуация в регионе Сахель, Сааре и Ливии, где сейчас происходит передача полномочий от ЧВК «Вагнер» к Минобороны, секретарь Совбеза мог обеспечить дополнительную координацию и в этом вопросе, заключает Лукьянов.