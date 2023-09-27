Николай Патрушев после Омана прибыл на встречу с египетскими силовиками

Николай Патрушев после Омана прибыл на встречу с египетскими силовикамиЗарубежная активность секретаря Совбеза нужна для прямого обмена мнениями с лидерами глобального Юга
Секретарь Совбеза Николай Патрушев 26 сентября прибыл в Каир для переговоров с советниками египетского президента по вопросам национальной безопасности и по вопросам борьбы с терроризмом Файзой Эль-Нагой и Магди Абдельгаффаром. С российской стороны помимо Патрушева в консультациях участвовали «представители аппарата Совбеза, МИДа, ФСБ, МВД, СВР, Росфинмониторинга, «Росатома», Центрального банка» (без уточнения имен и должностей).
На встрече, говорится на сайте Совбеза, был «рассмотрен широкий спектр тем, направленных на укрепление взаимодействия, подчеркнут настрой на плодотворное сотрудничество в рамках БРИКС и [на] площадке ООН». Были затронуты не только политические, но и экономические темы. В частности, вопросы «финансово-банковской сферы», противодействия финансированию терроризма, борьбы с наркотрафиком, кибербезопасности и атомной энергетики. Обсуждали стороны «безопасность в регионе Ближнего Востока, Северной Африки, Средиземноморья и Сахаро-Сахельской зоне», а также ситуацию «вокруг Украины».
В последний раз Патрушев общался с Эль-Нагой и Абдельгаффаром на полях международной встречи по безопасности 23 мая в Подмосковье, сообщает «РИА Новости». За сутки до вылета в Каир секретарь Совбеза был с рабочим визитом в арабском султанате Оман.
Там Патрушев встретился с наследным принцем Зиязаном Хейсамом Аль Саидом, провел переговоры с главой султанской канцелярии Султаном Мухаммедом Ан-Наамани и генеральным секретарем совета национальной безопасности Омана Идрисом Аль Кинди. Они обсуждали перспективы российско-оманских двусторонних отношений, в частности «сотрудничества в сфере информационной безопасности, взаимодействия по линии правоохранительных органов, спецслужб и финансовых разведок».
По мнению научного руководителя Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, высокая зарубежная активность Патрушева объясняется несколькими факторами. «Мир входит в период нестабильности, в котором вопросы безопасности становятся крайне важны, в том числе и для поддержания эффективных экономических контактов, – говорит эксперт. – В других государствах люди, координирующие вопросы нацбезопасности, также повышают свою внешнюю активность».
Кроме того, «взаимодействие с руководством стран глобального Юга необходимо для обмена информацией по важным вопросам без посредников, доведения без искажений взглядов Кремля до зарубежных коллег», полагает Кортунов. «Сам Патрушев и его структура в аппаратном весе, статусе и возможностях не уступают другим государственным акторам, занимающимся международной деятельностью», – считает эксперт.
Визит Патрушева в Египет следует рассматривать комплексно, в контексте географии и последовательности визитов этого лета, считает научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов. Наиболее активными за последние месяцы были международные контакты секретаря Совбеза в июле, когда он посетил заседание высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности (см. график).
Лукьянов считает, что активность в Африке связана с вопросами безопасности международного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг» (связывает северо-западную часть Евразийского экономического союза и Европу с государствами Центральной Азии, Персидского залива и Индийского океана. – «Ведомости»), движения товаров и расширения проекта. Для функционирования и развития МТК в направлении Африки важна не только физическая безопасность, но и вопросы цифровизации, к сфере безопасности в которой Россия относится особенно чутко.
Оман, где Патрушев был перед приездом в Каир, – важная промежуточная точка развития транспортного коридора и доставки российских товаров как на Запад, в африканском и средиземноморском направлении через Красное море и Египет, так и в широкий Индо-Тихоокеанский регион, отмечает эксперт. «Кроме того, Россию и Египет волнует обеспечение строительства и развития проекта АЭС в Эль-Дабаа, обеспечение безопасности в широком смысле и развития создаваемой российско-египетской промышленной зоны вдоль Суэцкого канала на фоне деструктивного влияния западных санкций», – напоминает Лукьянов.
Наконец, Россию волнуют вопросы контрабанды оружия из Африки в зону боевых действий на Украине, добавляет Лукьянов. И Египет является важным звеном в возможных соответствующих цепочках: в августе The Wall Street Journal сообщала, что в марте министр обороны США Ллойд Остин обратился к президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси с просьбой передать Киеву артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты, системы ПВО и стрелковое оружие, но Каир якобы ответил отказом.
При этом, продолжает эксперт, есть сведения, что из соседнего с Египтом Судана, где в апреле началась гражданская война, ранее уже осуществлялись скрытые поставки вооружений, так что контакты с Каиром приобретают для Москвы в этом смысле особую важность. С Суданом же связана ситуация в регионе Сахель, Сааре и Ливии, где сейчас происходит передача полномочий от ЧВК «Вагнер» к Минобороны, секретарь Совбеза мог обеспечить дополнительную координацию и в этом вопросе, заключает Лукьянов.