Макрон предложил Корсике автономию

С другой стороны, отмечает Кудрявцев, эта инициатива вызовет серьезные споры в политических кругах страны. Многие опасаются, что предоставление административной автономии Корсике откроет «ящик Пандоры», после чего и другие провинции потребуют для себя аналогичных прав. «Одной из таких областей может стать Бретань на северо-западе Франции, где проживает этническое меньшинство бретонцев. Сегодня, правда, там нет проблемы сепаратизма. Но нет и никаких гарантий, что она там не возникнет. Ранее бретонские активисты после упорной борьбы добились от Парижа право иметь вывески и дорожные указатели на своем языке (бретонский – один из немногочисленных еще не вымерших кельтских языков, на котором еще говорит около 200 000 человек. – "Ведомости")», – отметил эксперт.