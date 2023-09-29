Макрон предложил Корсике автономию

Макрон предложил Корсике автономиюЭто может стать «ящиком Пандоры», и такого статуса захотят другие регионы Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон предложил закрепить особый статус корсиканского сообщества в рамках французской конституции. Он предложил в течение полугода подготовить законопроект, который урегулировал бы вопросы особого статуса, передает телеканал France 24. Если документ будет принят, Корсика станет первым регионом Франции со статусом автономной единицы.
Это заявление Макрон сделал во время выступления в Ассамблее Корсики. Это, скорее, консультативный орган, но большинство мест в нем (46 мандатов из 63) занимают сторонники независимости Корсики от французского государства или широкого самоуправления острова. Ассамблея формирует местные органы исполнительной власти, но не обладает законодательными полномочиями. Помимо этого, ассамблея, в отличие от региональных советов на материке, может вносить в центральное правительство предложения, касающиеся организации местного самоуправления на острове.
В обращении перед депутатами Макрон заявил о необходимости отразить в конституции страны корсиканскую идентичность. Согласно законодательству страны, Франция – унитарное государство, а все населяющие страну жители – французы. Несмотря на это французские власти не отрицают наличие отдельных этнических групп в рамках французской нации – корсиканцев, бретонцев, эльзасцев или басков.
«Давайте наберемся смелости и сформируем автономию Корсики. Эта автономия должна быть средством построения будущего вместе, без отрыва от государства. Это не будет ни автономия против государства, ни автономия без государства», – заявил президент страны. Макрон не уточнил, какие конкретно полномочия могли бы получить местные власти.
Макрон также предложил предоставить корсиканской Ассамблее законодательные полномочия в «определенных заранее областях» и улучшить преподавание корсиканского языка (диалект итальянского) в образовательных учреждениях. «Институциональные изменения позволят Корсике сохранить свою душу», – добавил он.
Впервые Макрон выдвинул идею о предоставлении административной автономии Корсике в преддверии президентских выборов во Франции в апреле 2022 г. Тогда это заявление было сделано на фоне общественных беспорядков на острове, вызванных убийством во французской тюрьме корсиканского националиста Ивана Коллоны. Он был приговорен к пожизненному заключению за убийство префекта острова (глава полиции) в 1998 г.
Корсиканские националисты с середины 1970-х требуют расширения полномочий острова, амнистии для борцов за независимость и признания корсиканского языка официальным. Сторонники партии Corsica Libera в знак протеста отказались присутствовать в Ассамблее во время выступления французского президента. Позже в заявлении, опубликованном на странице организации в соцсети, было указано, что корсиканские депутаты были вызваны в палату, чтобы «присутствовать как обычные зрители» при «монологе» президента. Националисты предположили, что предложение Макрона об автономии сведется лишь к «простой децентрализации».
В феврале Макрон по итогам своего визита на Корсику высказывался против предоставления особого статуса острову, не соглашался с пересмотром системы налогообложения для острова и отвергал идею по признанию корсиканского языка официальным.
Инициатива Макрона нацелена на купирование сепаратистских настроений на Корсике, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Андрей Кудрявцев. По его словам, сегодня французское общество сильно атомизировано, частные интересы выходят на первый план, в этих условиях Макрон пытается выдвинуть объединяющую всю страну идею.
Через расширение полномочий регионов власти также пытаются реорганизовать госуправление на местах, продолжает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. «Париж через назначаемых префектов контролирует регионы, часто не понимая местную специфику, из-за чего снижается управленческая эффективность. В стране давно популярен тезис, что в стране есть Париж, а вокруг одна лишь пустыня», – сказал эксперт.
Кроме того, по словам Федорова, у Макрона шаткие политические позиции в стране после провальных парламентских выборов в июне 2022 г., а его популярность из-за экономических проблем снижается. По итогам второго тура голосования пропрезидентская правоцентристская коалиция «Вместе» набрала всего 38,6%, тогда как на выборах 2017 г. получила 49%. «В данной политической конфигурации президент опасается новых столкновений на Корсике, которые потенциально могут обрушить его рейтинг», – говорит эксперт.
С другой стороны, отмечает Кудрявцев, эта инициатива вызовет серьезные споры в политических кругах страны. Многие опасаются, что предоставление административной автономии Корсике откроет «ящик Пандоры», после чего и другие провинции потребуют для себя аналогичных прав. «Одной из таких областей может стать Бретань на северо-западе Франции, где проживает этническое меньшинство бретонцев. Сегодня, правда, там нет проблемы сепаратизма. Но нет и никаких гарантий, что она там не возникнет. Ранее бретонские активисты после упорной борьбы добились от Парижа право иметь вывески и дорожные указатели на своем языке (бретонский – один из немногочисленных еще не вымерших кельтских языков, на котором еще говорит около 200 000 человек. – "Ведомости")», – отметил эксперт.
Впрочем, по мнению Федорова, на данном этапе расширение управленческих полномочий на Корсике и потенциально в других регионах не приведет к росту сепаратистских тенденций: «Корсиканцы и другие населяющие Францию народы ощущают себя частью французской нации, а политическая борьба местных националистов сконцентрирована преимущественно вокруг повышения престижности местных языков».