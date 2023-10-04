Таджикистану не понравились позитивные оценки талибов в Казани

Таджикистану не понравились позитивные оценки талибов в КазаниСоседи Афганистана одобрили его борьбу с террористами и наркотиками
Таджикистан не стал подписывать Казанскую декларацию по итогам пятой встречи Московского формата по афганскому урегулированию (Россия, Индия, Иран, Китай, страны Центральной Азии) 29 сентября, так как был не согласен с позитивными формулировками в отношении движения «Талибан» (запрещено и признано террористическим в России). Об этом на брифинге 4 октября заявил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов, передает корреспондент «Ведомостей».
«Таджикским партнерам не понравились два положения. Первое – о том, что большинство участников формата приветствовало усилия талибов по борьбе с ИГ (запрещенная в России террористическая группировка) в Афганистане, и мы поощряли афганские власти продолжать это дело, поскольку это отвечает интересам безопасности всех соседей. Второе положение – мы похвалили афганские власти за ту борьбу, которую они ведут с наркоиндустрией», – сказал Кабулов.
По его словам, талибы добились существенного сокращения посевных площадей опиатов. Еще следует понять, как это отразится на наркопотоке, но «само решение афганского руководства заниматься этим делом заслуживает всяческой похвалы и поддержки», сказал он.
«Наши таджикские партнеры – это установка руководства Таджикистана – очень критично относятся к Афганистану и считают, что не за что хватить нынешние власти. С этим девять из десяти делегаций московского формата не согласились», – заметил спецпредставитель президента России по Афганистану. Кабулов добавил, что Москва, тем не менее, «с уважением относится к позиции нашего партнера и согласилась с их предложением» не подписывать декларацию.
Условия признания правительства «Талибана» миром
Кабулов заявил, что Москва «ведет речь об этнорелигиозной инклюзивности, а талибы – только об этнической». Инклюзивность, то есть включение в состав правительства представителей других этнорелигиозных групп, является одним из условий признания режима талибов со стороны мирового сообщества. Не решив этот вопрос, талибы не смогут добиться своей мечты – международного признания, считает Кабулов.
«Да, это правда, что в правительстве талибов есть представители непуштунских этносов, но все они являются членами движениями талибов. Это монополитическая организация. Вот на этом у нас расхождение», – сказал спецпредставитель президента России. Представители шиитского меньшинства в правительстве талибов не представлены.
По словам Кабулова, США и другие западные страны могут продуктивно решать проблемы Афганистана лишь на региональных платформах, одной из которых является московский формат. Но сначала США должны разморозить афганские авуары на сумму $7 млрд, принадлежавшие прежнему проамериканскому правительству. «Это дурная привычка воровать чужие деньги, начатая еще с Ирана (в 1979 г. – «Ведомости»), продолжили с Россией и закончили Афганистаном. Это превращается в хроническую проблему», – сказал Кабулов. Только в случае разморозки афганских резервов Россия будет воспринимать американцев как партнера по урегулированию в стране, заметил он.
Одним из вопросов, с которым связаны перспективы признания правительства талибов и оказания гуманитарной помощи стране, являются права женщин, напомнил Кабулов. На встрече в Казани в качестве почетных гостей присутствовали представители заинтересованных ближневосточных стран – Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Катара и Турции, которые пытаются влиять на талибов в этом вопросе.
«Надежда на смену подхода есть. Именно арабские страны с исламской системой управления обоснованно объясняли нынешним руководителям Афганистана, что обучение девушек в школе и университетах и работа женщин никоим образом не противоречат шариату. Они в данном случае большие авторитеты в трактовке норм шариата. Но пока им не удалось убедить афганцев», – сказал Кабулов. Хотя поддержка такой идеи широка даже в талибском руководстве, ради сохранения единства оно отказывается изменить нынешний взгляд на проблему.
Говоря об угрозе терроризма в современном Афганистане, Кабулов заявил, что со стороны «Аль-Каиды» (запрещена и признана террористической в России) она «преувеличена», в то время как со стороны ИГ вполне реальна. «При прежнем правительстве Афганистана, которое поддерживали США, «чудесным образом» мощь ИГ выросла до 10 000 бойцов, и единственные кто с ними боролся, – это талибы. И эта борьба продолжается. Талибы нанесли им существенный урон. Именно благодаря борьбе талибских властей ИГ не превратилось в серьезную угрозу, в том числе в масштабах Центральной Азии», – сказал он.
Восстановление и развитие экономики Афганистана
По словам Кабулова, внешняя помощь важна для физического выживания афганского народа, учитывая, что прошлый режим мог поддерживать стабильную продовольственную обстановку только благодаря помощи извне. «Стремясь наказать талибов, они [американцы] наказывают весь афганский народ», – сказал Кабулов. Он добавил, что предложение президента России Владимира Путина оказать продовольственную помощь Кабулу, если тот за ней обратится, остается в силе.
Комментируя уже трехмесячную работу в Кабуле российского делового центра, Кабулов заметил, что «это была инициатива татарстанских предпринимателей». «Мы абсолютно ее поддерживаем, это движение в правильном направлении. Напомню, что в Москве уже давно работает афганский деловой центр, куда входят многие видные афганские предприниматели, работающие как в России, так и сотрудничающие со своей исторической родиной. Этой инициативе надо дать раскрутиться», – сказал он.
Кабулов напомнил, что в Афганистане есть большие запасы лития и меди, в разработку которых уже вкладываются Китай и Турция. Российский бизнес не стремится в Афганистан из-за опасений по поводу безопасности и неразвитости инфраструктуры, констатировал Кабулов. По его словам, власти Афганистана проявляют интерес к международному транспортному коридору Север – Юг и имеют активное транспортное сообщение с соседним Ираном, который входит в МТК. «Это существенно облегчит и удешевит логистику товаропотока из Афганистана, все участники МТК будут приветствовать подключение страны к нему», – заключил Кабулов.