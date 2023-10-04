Таджикистану не понравились позитивные оценки талибов в Казани

Говоря об угрозе терроризма в современном Афганистане, Кабулов заявил, что со стороны «Аль-Каиды» (запрещена и признана террористической в России) она «преувеличена», в то время как со стороны ИГ вполне реальна. «При прежнем правительстве Афганистана, которое поддерживали США, «чудесным образом» мощь ИГ выросла до 10 000 бойцов, и единственные кто с ними боролся, – это талибы. И эта борьба продолжается. Талибы нанесли им существенный урон. Именно благодаря борьбе талибских властей ИГ не превратилось в серьезную угрозу, в том числе в масштабах Центральной Азии», – сказал он.