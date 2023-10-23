Немецкий политик Сара Вагенкнехт создала новую партию

Сейчас в Германии существует запрос на протестную политическую силу, которая могла бы взаимодействовать с другими партиями, говорит заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов. Этому запросу, равно как и коалиционному характеру немецкой политики, вполне удовлетворяет создание Вагенкнехт своей партии, ориентированной на социальную справедливость. По мнению Белова, перспективы у Вагенкнехт есть: партия будет внимательно следить за своим составом, не допуская проникновения туда откровенных радикалов, чего не смогла сделать, например, АдГ. Вагенкнехт в своей риторике обращается как к домашним хозяйствам, так и к крупнейшим хозяйствующим субъектам экономики Германии, обещая им решение проблем с энергоносителями, и такие призывы вполне могут иметь успех у населения, подытоживает Белов.