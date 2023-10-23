Немецкий политик Сара Вагенкнехт создала новую партию

Немецкий политик Сара Вагенкнехт создала новую партиюЭксперты оценивают ее шансы противоречиво
Германский политик Сара Вагенкнехт покинет ряды Левой партии и создаст собственную партию «За здравомыслие и справедливость». Соответствующее заявление было сделано на конференции в Берлине, трансляцию которой вел канал N-TV. Полноценная партия будет создана в 2024 г., и пока что Вагенкнехт возглавит политический союз из 10 политиков, вышедших из состава «Левой». По инициалам Сары Вагенкнехт союз получит название BSW – Fuer Vernunft und Gerechtigkeit, «За здравомыслие и справедливость». Его председателем была избрана бывшая глава фракции «Левых» в бундестаге Амира Мохаммед Али.
По словам Вагенкнехт, она создала новую партию, поскольку большинство существующих политических сил на деле не представляют интересы немцев. Из-за этого электорат впадает в отчаяние и начинает голосовать за крайне правую «Альтернативу для Германии» (АдГ). «Мы живем во времена мировых кризисов. Все больше конфликтов и войн с опасным потенциалом эскалации. И как раз в эти времена у Германии одно из, пожалуй, худших правительств в ее истории – правительство, действующее без плана, близоруко и местами совершенно некомпетентно», – подчеркнула она, выступая на пресс-конференции.
Сама Вагенкнехт выступает против передачи оружия Украине, против антироссийских санкций и энергетической политики текущего руководства страны, направленной на осуществление «зеленой» повестки. К примеру, политик посоветовала украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «быть готовым к компромиссу», потому что Украина «не может выиграть военным путем». Раскритиковала она и решение правительства Шольца отказаться от российского газа, заявив, что «высокие цены на электроэнергию убивают важнейшие части нашей индустрии». Идеи Вагенкнехт уже пользуются определенной поддержкой в германском обществе – согласно данным опроса от Insa, 27% респондентов проголосовали бы за ее партию при возможности. Наряду с этим 55% высказались против партии Вагенкнехт, 18% не смогли ответить на вопрос.
Сара Вагенкнехт входит в топ-3 самых популярных политиков Германии, отмечает научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО Артем Соколов. По состоянию на сегодняшний день она вполне может создать успешный партийный проект, чему помогут ее высокие рейтинги и снизившееся доверие немцев к правительству. Тем не менее эти же факторы могут и помешать Вагенкнехт – при завышенных ожиданиях от нее и ее новой партии возможные неудачи самым плачевным образом скажутся на новом политическом проекте. Соколов добавляет, что сейчас конкуренция на оппозиционном фланге весьма велика. Там находится и желающий вернуться к власти ХДС, и ультраправая АдГ с рейтингом выше 20%, отмечает эксперт.
Сейчас в Германии существует запрос на протестную политическую силу, которая могла бы взаимодействовать с другими партиями, говорит заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов. Этому запросу, равно как и коалиционному характеру немецкой политики, вполне удовлетворяет создание Вагенкнехт своей партии, ориентированной на социальную справедливость. По мнению Белова, перспективы у Вагенкнехт есть: партия будет внимательно следить за своим составом, не допуская проникновения туда откровенных радикалов, чего не смогла сделать, например, АдГ. Вагенкнехт в своей риторике обращается как к домашним хозяйствам, так и к крупнейшим хозяйствующим субъектам экономики Германии, обещая им решение проблем с энергоносителями, и такие призывы вполне могут иметь успех у населения, подытоживает Белов.