Матвиенко на ВДНХ прочитала молодежи лекцию об изменивших ход времени событиях

Матвиенко на ВДНХ прочитала молодежи лекцию об изменивших ход времени событияхПредседатель Совета Федерации причислила к ним присоединение Крыма и поправки в Конституцию
Председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко в ходе марафона общества «Знание», который проходит на международной выставке «Россия» на ВДНХ, прочитала молодежи лекцию о событиях, изменивших ход времени. Она назвала пять таких событий, в числе которых – вхождение в состав РФ новых регионов в 2014 и 2022 гг. и внесение поправок в Конституцию.
Перед выступлением Валентина Матвиенко рассказала слушателям, что в День народного единства 4 ноября посмотрела концерт певца Shaman. «Вот будущее – за такими артистами. Не за теми, которые предали свою Родину в самые трудные для нее моменты, не за теми, кто погнались за западными гривенниками и дешевыми аплодисментами, а именно за такими, как Shaman. Настоящий патриот, настоящий гражданин своей страны», – заявила она.
К «Событиям в современной России, изменившим ход времени» (тема лекции Матвиенко на марафоне общества «Знание») председатель СФ отнесла в первую очередь вхождение в состав России в 2014 г. Крыма, а спустя восемь лет – Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. По мнению Матвиенко, «Крымская весна» (поддержка воссоединения с Россией на полуострове) «стала особой точкой сборки новой России, она восстановила справедливость».
Вторым таким событием Матвиенко назвала общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, которое прошло с 25 июня по 1 июля 2020 г. Изменения в Основной закон предусматривали, в частности, создание нового органа власти – Государственного совета, закрепляли приоритет национального права над международным, усиливали роль парламента, «обнуляли» сроки и вносили ряд других нововведений. Председатель СФ заметила, что Конституция 1993 г. «имела очень важное значение», но «принималась в других условиях, за это время произошло очень много изменений и в мире, и у нас в стране». «И нужно было внести те изменения, которые были поддержаны абсолютным большинством наших граждан, чтобы закрепить в новом понимании наш суверенитет, нашу государственность, нашу территориальную целостность», – сказала она.
Также Матвиенко отметила принятие стратегии по национальной безопасности: «Мы восстановили в полном объеме обороноспособность страны, мы восстановили нашу армию, наш флот». И заявила о важности Мюнхенской речи Путина 2007 г. «Тогда он как лидер великой страны первым публично заявил, что старый миропорядок, где была гегемония одной страны, завершился, что мир будет идти по пути нового, справедливого мироустройства, многополярного мира. Также он заявил о том, что если будут какие-то попытки в отношении России, представляющие для нас угрозу, то мы не будем уже больше никогда на это закрывать глаза», – напомнила спикер верхней палаты парламента.
Главное, благодаря чему все это стало возможным, случилось, по мнению Матвиенко, в 2000 г., когда россияне впервые избрали Путина президентом. На тот момент, напомнила она, Россия «висела над пропастью»: «Промышленность разрушена, армия разрушена». «Благодаря опыту, тактичности, дипломатии и воле нашего президента шаг за шагом он начал вытаскивать страну из этой пропасти», – рассказала председатель СФ, после чего в зале прозвучали аплодисменты. Она добавила, что сейчас в России созданы уникальные возможности для молодежи: «Я не знаю еще ни одну другую страну, где бы вот так уважительно относились к молодым людям».
На вопрос о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 г. спикер СФ призналась, что часто слышит от молодежи: «Ну вот лучше бы они начали. Зачем мы начали, вот лучше пусть они». «Но так могут говорить только безответственные люди, потому что если бы они начали, то количество жертв [было бы больше], а это наши люди, русские, русскоговорящие, неважно, украинцы... Но мы не могли больше мириться с таким геноцидом нацистского режима. И поэтому мы вынуждены были объявить специальную военную операцию, чтобы защитить этих людей, не дать их дальше убивать, чтобы провести демилитаризацию Украины и денацификацию, что являлось огромной угрозой стране», – заявила Матвиенко. По ее словам, по истечении времени никаких сомнений в том, что это было необходимо, ни у «сведущих и понимающих людей», ни у нее лично нет.
Спросили у председателя СФ и о выходе России из международных договоров и организаций: не отразится ли это негативным образом на защите прав граждан РФ. Матвиенко заявила, что сотрудничество с международными институтами и Советом Европы в частности (Россия вышла из этой организации 15 марта 2022 г.) «нам очень много дало». «Но дальше нам начали навязывать нетрадиционные для нас ценности и требовали их тоже отобразить в законодательстве, начали расследовать наши дела (23 марта 2021 г. Венецианская комиссия раскритиковала поправки в Конституцию. – “Ведомости”)», – пояснила она. Поэтому, по словам спикера СФ, «мы вынуждены были из ряда конвенций, соглашений выйти».
«Но даже когда мы были членами этих конвенций, наше законодательство было лучше, эффективнее с точки зрения интересов защиты людей, оно было более социально ориентированным, и оно таким осталось. Никакой изоляции нет и никакого ущерба для наших граждан. Наше законодательство и наша Конституция гораздо в гораздо большей степени защищают наших людей», – подчеркнула Матвиенко.
Слушательница лекции из Макеевки (ДНР) спросила у Матвиенко, какой закон срочно необходимо принять. Спикер СФ ответила, что «немедленно нужен закон о всеобщем счастье». «Я даже предлагала: давайте создадим в России министерство счастья. То ведомство, через которое будут проходить все решения, все законы на предмет того, а сделает ли этот закон или новое постановление правительства, [людей] более счастливыми. Пока группа поддержки у меня маленькая. Присоединяйтесь, пожалуйста», – заявила она, предложив девушке стать министром.