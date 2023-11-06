Матвиенко на ВДНХ прочитала молодежи лекцию об изменивших ход времени событиях

На вопрос о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 г. спикер СФ призналась, что часто слышит от молодежи: «Ну вот лучше бы они начали. Зачем мы начали, вот лучше пусть они». «Но так могут говорить только безответственные люди, потому что если бы они начали, то количество жертв [было бы больше], а это наши люди, русские, русскоговорящие, неважно, украинцы... Но мы не могли больше мириться с таким геноцидом нацистского режима. И поэтому мы вынуждены были объявить специальную военную операцию, чтобы защитить этих людей, не дать их дальше убивать, чтобы провести демилитаризацию Украины и денацификацию, что являлось огромной угрозой стране», – заявила Матвиенко. По ее словам, по истечении времени никаких сомнений в том, что это было необходимо, ни у «сведущих и понимающих людей», ни у нее лично нет.