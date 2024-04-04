Бразилия предложила гарантировать Владимиру Путину защиту от суда

Бразилия предложила гарантировать Владимиру Путину защиту от судаЭто один из способов гарантировать его поездку на саммит G20
Российская сторона пока не рассматривала вопрос, связанный с возможностью очного участия президента Владимира Путина в саммите G20, который состоится в ноябре 2024 г. в бразильском Рио-де-Жанейро, заявил 3 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Сейчас этому препятствует то, что Бразилия – участник Римского статута Международного уголовного суда (МУС), который она ратифицировала еще в 2002 г. МУС выдал в 2023 г. ордер на арест Путина по обвинению в «незаконной депортации детей» с Украины. Комментируя инициативу властей Бразилии ввести иммунитет от выдачи суду в Гааге для ряда глав государств, представитель Кремля заявил, что в Москве пока наблюдают за действиями хозяйки форума. «Ведомости» направили запрос в администрацию президента Бразилии.
О бразильской инициативе, которую власти этой страны представили Комиссии международного права ООН еще в ноябре 2023 г., первой написала 1 апреля газета Folha de S.Paulo. В представленном тексте не было прямого упоминания Путина, но объяснение содержало сценарий, под который подпадает сейчас российский президент. Бразилия утверждает, что иммунитет для глав государств необходим для поддержания мирных отношений между государствами и позволит лидерам участвовать в дипломатических мероприятиях за рубежом. Позже агентство Reuters уточнило, что Бразилия предлагает обозначить в международном праве иммунитет для глав государств, не участвующих в МУСе.
4 декабря 2023 г. президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва говорил, что пригласит Путина на саммит G20, при этом сделав оговорку о возможных действиях суда. «Против него есть судебный процесс, он должен оценить последствия. <...> И если он примет участие, то знает, что может произойти, а может и не произойти», – говорил он тогда.
В 2023 г. Путин не поехал на саммит G20 в Индию, его заменил министр иностранных дел Сергей Лавров, но это не было связано с коллизией вокруг МУСа: Нью-Дели не участник Римского статута – документа, по которому работает МУС. Ажиотаж вокруг ордера возник в 2023 г. при обсуждении участия российского президента в саммите БРИКС в ЮАР. Несмотря на сообщения о намерении ЮАР выйти из Римского статута, этого не произошло, а Путин в итоге тоже не поехал на мероприятие «по обоюдному согласию» с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.
России нет среди участников МУСа: Москва в 2000 г. подписала, но не ратифицировала Римский статут, а в ноябре 2016 г. Путин подписал распоряжение о намерении Москвы не становиться полноправным участником этого органа. 8 ноября 2023 г. Министерство внутренних дел России объявило в розыск судью МУСа Серхио Годинеса, выдавшего ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
Несмотря на инициативу Бразилии, стоит помнить, что все вопросы розыска и экстрадиции преступников в любом случае регулируются внутригосударственным уголовным законодательством, говорит партнер юридической фирмы BGP Litigation Сергей Гландин. Куда вероятнее, что в итоге Бразилия просто внесет норму в свой уголовный кодекс по защите преследуемых МУСом высших должностных лиц, которые приезжают в страну по приглашению ее президента. Согласно дипломатическому протоколу, МИД Бразилии при организации визита должен будет подтвердить МИД России, что в отношении ее президента будут действовать все существующие иммунитеты по международному и национальному праву, говорит Гландин.
Международный миропорядок построен на суверенном равенстве государств, а все президенты и без того имеют неотъемлемый иммунитет по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г., говорит профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин. Для России МУС, по сути, просто общественная организация, решения которой не имеют никакой юридической силы и последствий. А представить себе даже теоретически арест главы ядерной державы невозможно ни в одной стране мира, считает Лабин.