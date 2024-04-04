Бразилия предложила гарантировать Владимиру Путину защиту от суда

В 2023 г. Путин не поехал на саммит G20 в Индию, его заменил министр иностранных дел Сергей Лавров, но это не было связано с коллизией вокруг МУСа: Нью-Дели не участник Римского статута – документа, по которому работает МУС. Ажиотаж вокруг ордера возник в 2023 г. при обсуждении участия российского президента в саммите БРИКС в ЮАР. Несмотря на сообщения о намерении ЮАР выйти из Римского статута, этого не произошло, а Путин в итоге тоже не поехал на мероприятие «по обоюдному согласию» с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.