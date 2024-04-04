В Турции вспыхнули массовые протесты

С другой стороны, продолжает Аксай, отменой результатов выборов власти давили на оппозицию в стране. По его словам, в турецком обществе растет опасение, что после Вана власти могут также отменить итоги голосования не только в курдонаселенных городах, но и в других населенных пунктах. «Если оппозиция не объединится, полагаю, следующим на очереди может стать мэр Стамбула Имамоглу – неформальный лидер оппозиции и потенциальный кандидат на будущих президентских выборах через четыре года. Против него тоже ведутся судебные дела», – объяснил эксперт.