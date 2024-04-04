В Турции вспыхнули массовые протесты

В Турции вспыхнули массовые протестыИзбирателям не понравилась временная отмена победы оппозиционного кандидата в городе Ван
Протесты на юго-востоке Турции спровоцировало аннулирование 2 апреля региональной избирательной комиссией Вана (население города – 1,1 млн человек) победы кандидата от прокурдской Партии равенства народов и демократии (DEM) Абдуллы Зейдана. 31 марта он выиграл выборы мэра города, но был обвинен в связях с Рабочей партией Курдистана, которая признана в Турции террористической организацией. После этого избирком присудил победу его ближайшему сопернику – кандидату от правящей Партии справедливости и развития (AKP) Абдулахату Арвасу. За Зейдана проголосовало свыше 55% избирателей, Арвас набрал всего 27%. Стоит сказать, что на муниципальных выборах депутатов представители DEM победили во всех 13 округах Вана.
Для разгона демонстраций полиция применяла слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. По предварительным данным, правоохранительные органы задержали 89 протестующих, написал на своей странице в Х министр внутренних дел Али Ерликая.
Зейдан – турецкий политик курдского происхождения, был избран в турецкий парламент в 2015 г. по списку Демократической партии народов (HDP, предшественник DEM). Через год он вместе с сопредседателем партии Селахаттином Демирташем был арестован, а затем осужден по террористическим статьям на восемь лет лишения свободы. Но в январе 2023 г. Верховный суд отменил этот приговор.
В апреле 2023 г. юристы Зейдана также добились восстановления его пассивного избирательного права, что позволило ему выставить свою кандидатуру на местных выборах. Но за пару дней до начала голосования, как пишет издание T24, министерство юстиции направило протест в региональную избирательную комиссию Вана с просьбой снять Зейдана с выборов.
Массовые беспорядки в Ване начались буквально спустя пару часов после решения об отмене победы Зейдана. В тот же день, как сообщает телеканал NTV, толпа протестующих стала крушить в городе клумбы, разжигать костры и забрасывать полицию камнями. Погромщики также забросали камнями дом Арваса. Для подавления протестов полиция возвела баррикады, вооружившись водометами и слезоточивым газом. В связи с этим администрации Вана и соседнего Битлиса запретили массовые собрания с 3 по 17 апреля, а также ввели ограничения на въезд в город.
Вскоре протесты перекинулись и в соседние – населенные преимущественно курдами – провинции Хаккари, Диярбакыр, Сиирт, Батмане, Битлис, Ширнак, а также Измир, Стамбул, Анкару и Адану. Позже на встрече с местными журналистами Зейдан заявил, что он не признает решение провинциальной избирательной комиссии. Решение также осудила оппозиционная левоцентристская Республиканская народная партия (CHP), победившая в 36 муниципалитетах из 81. Переизбранный мэр Стамбула Экрем Имамоглу на своей странице в Х назвал решение комиссии Вана «неприемлемым».
В то же время представитель правящей партии Омер Челик осудил погромщиков и добавил, что Зейдан может обжаловать решение избирательной комиссии в суде. Уже вечером стало известно, что ЦИК Турции принял решение признать результаты выборов мэра в городе Ван.
Это не первый случай, когда власти отменяли результаты голосования в районах компактного проживания курдов, напоминает доцент кафедры зарубежного регионоведения Московского государственного лингвистического университета Икбаль Дюрре. На предыдущих местных выборах в 2019 г. Анкара лишила полномочий руководителей десятков населенных пунктов за их предполагаемую связь с Рабочей партией Курдистана и назначила на их место своих администраторов. Тогда, продолжает эксперт, властям удалось не допустить продолжительных массовых беспорядков, поэтому они решили еще раз провернуть этот трюк.
Назначение проигравшего кандидата победителем на выборах не только грубо нарушило бы избирательное законодательство Турции, но и нелогично, говорит турецкий политолог Хакан Аксай. Согласно этим нормам, в случае отмены результатов голосования комиссия обязана назначить повторные выборы, как это было в Стамбуле пять лет назад.
Через разыгрывание курдской карты и угрозы национальной безопасности президент Реджеп Тайип Эрдоган пытается отвлечь внимание граждан от экономических проблем в стране и смягчить последствия провала AKP на выборах, полагает Дюрре.
С другой стороны, продолжает Аксай, отменой результатов выборов власти давили на оппозицию в стране. По его словам, в турецком обществе растет опасение, что после Вана власти могут также отменить итоги голосования не только в курдонаселенных городах, но и в других населенных пунктах. «Если оппозиция не объединится, полагаю, следующим на очереди может стать мэр Стамбула Имамоглу – неформальный лидер оппозиции и потенциальный кандидат на будущих президентских выборах через четыре года. Против него тоже ведутся судебные дела», – объяснил эксперт.