Как Дональд Трамп и республиканцы борются за «честные выборы»Они пытаются укрепить свои позиции в конгрессе и с помощью судов
Бывший президент США Дональд Трамп и спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон на встрече 12 апреля обсудят, как обеспечить «честные выборы». По словам спикера, бывший президент планирует сделать важное заявление о предстоящем избирательном процессе.
Спустя почти четыре года после проигрыша на президентских выборах 2020 г. Трамп продолжает отстаивать утверждения о подтасовках со стороны демократов и их союзников. Это, по его мнению, и привело к победе действующего президента США Джо Байдена. И хотя в некоторых штатах действительно были найдены подтасованные бюллетени (в том числе вброшенные за Трампа), их количество не соответствует тезису о массовых фальсификациях в пользу Байдена.
Но несмотря на отсутствие более весомых доказательств, значительная часть республиканцев согласна с мнением бывшего президента и требует принять меры по предотвращению возможных фальсификаций на выборах в ноябре 2024 г. По данным Washington Post за май 2023 г., шесть из 10 зарегистрированных республиканцев уверены, что выборы 2020 г. были «украдены».
В связи с этим Трамп и его союзники в конгрессе предпринимают попытки для получения преимущества на предстоящем голосовании. Источник, участвующий в подготовке встречи Трампа и Джонсона, сообщил журналистам USA Today о намерении двух политиков анонсировать законопроект, запрещающий «не гражданам» США голосовать на президентских выборах.
Детали документа пока неизвестны, но закон 1996 г. и так запрещает голосовать на федеральных выборах (выборы в конгресс, президентские выборы) лицам без гражданства США. Случаи его нарушений бывали, но не имели массового характера. Согласно базе данных консервативного центра Heritage Foundation, отслеживающего нарушения на выборах, с 2002 г. было зарегистрировано всего 85 случаев, когда в голосовании принимали участие лица без гражданства.
Но в 15 штатах (из 50) не требуется никакого подтверждения права голосования. Среди них есть и колеблющиеся штаты, такие как Невада, Миннесота и Пенсильвания. Вместе эти штаты дают 35 голосов выборщиков (для победы на президентских выборах нужно 270). Кроме того, в некоторых штатах определенное количество «не граждан» может принимать участие в голосовании на местном уровне.
В целом на уровне штатов республиканцы активно меняют избирательное законодательство с 2020-2021 гг. Так, например, за 2023 г. в 14 штатах было принято 17 законов, связанных с выборами.
Помимо использования инструментов федеральной и местной законодательной власти Трамп и его союзники стараются изменить правила голосования и в судах штатов. Например, Национальный комитет республиканцев (RNC; курирует избирательную стратегию кандидатов от партии на всех уровнях и во многих случаях помогает им собирать и эффективно распределять средства на проведение кампаний) и республиканская партия штата Миссисипи обратились в суд штата с требованием не учитывать бюллетени заочного голосования, полученные в течение пяти рабочих дней после выборов. В Пенсильвании прореспубликанским группам удалось добиться решения, согласно которому бюллетени без даты будут признаны недействительными.
По данным самой RNC, она сотрудничает с 20 юридическими компаниями, которые помогают ей вести судебные тяжбы. В комитете заявляют об участии в более чем 80 судебных спорах, касающихся выборов. В некоторых случаях они пытаются отстоять уже реализованные реформы, в других – добиться их осуществления. Республиканцы также обратились в суд с просьбой проверить подлинность списков потенциальных избирателей в колеблющихся Мичигане и Неваде.
Отдельным объектом критики остается голосование по почте. Этот пункт – пример расхождения позиций Трампа и значительной части политического истеблишмента. В то время как бывший президент призывает запретить этот вид голосования, некоторые из его однопартийцев продвигают раннее голосование. Одновременно с этим юристы RNC продолжают судиться с избирательными комитетами штатов по этому вопросу.
Часть из ограничительных инициатив может и навредить республиканцам, считает политолог-американист Ян Веселов. «Постоянное запугивание своих избирателей ужасами досрочного и почтового законодательства идет республиканцам только во вред, снижая им явку, потому что раньше они даже чаще голосовали по почте, чем демократы», – объяснил эксперт.
Но он уточнил, что нынешние судебные тяжбы и продолжающаяся законотворческая работа на уровне штатов может создать более крепкую юридическую базу для Трампа и его кампании в случае поражения в ноябре.
Что касается возможного законопроекта про запрет голосования лиц без гражданства, то Веселов считает это исключительно политическим трюком. Однопартийцы Байдена в сенате такой документ не примут, но Трамп в очередной раз сможет указать на безответственную миграционную политику нынешней администрации, говорит политолог.
Изменения в избирательном законодательстве нужны не только Трампу, но в целом республиканской партии, объясняет главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Ее шансы потерять большинство в палате в ноябре реальны. Не в последнюю очередь этому способствует внутрипартийный раскол. Поэтому, возможно, Трамп и встречается с Джонсоном – экс-президент дает сигнал ультраконсервативному крылу республиканцев не смещать спикера, так как возможный паралич конгресса может сильно ударить по рейтингам партии.
После утверждения 22 марта конгрессом федерального бюджета на текущий год американские СМИ стали активнее обсуждать намерение Джонсона вынести законопроект о дополнительной военной и финансовой помощи Киеву на голосование. Член ультраконсервативной «группы свободы» Марджори Тейлор-Грин грозит ему отставкой, если он это сделает.
Трамп против выделения денег Украине на условиях демократов, но и отставка Джонсона в преддверии выборов ему не нужна, полагает Васильев. Эксперт связал это с готовностью Трампа к нескольким сценариям исхода президентских выборов, включая ничью по результатам голосования выборщиков.
Если Байден и Трамп наберут по 269 голосов, а шанс такого исхода есть, то президента выберет палата представителей в обновленном составе (то есть, по результатам ноябрьских выборов). И в этом случае в интересах Трампа способствовать укреплению позиций партии конкретно в палате, резюмировал эксперт.