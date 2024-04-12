Как Дональд Трамп и республиканцы борются за «честные выборы»

Спустя почти четыре года после проигрыша на президентских выборах 2020 г. Трамп продолжает отстаивать утверждения о подтасовках со стороны демократов и их союзников. Это, по его мнению, и привело к победе действующего президента США Джо Байдена. И хотя в некоторых штатах действительно были найдены подтасованные бюллетени (в том числе вброшенные за Трампа), их количество не соответствует тезису о массовых фальсификациях в пользу Байдена.