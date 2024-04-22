Поезд от Багдада, рынок Басры и разговор с шейхом: репортаж из Ирака

В Эн-Наджафе, забитом паломниками и торговцами, в толпах которых стоят военные и полицейские на случай опасности, мы были свидетелями экстатических ритуалов в память о шиитском имаме Хусейне, погибшем в битве при Кербеле в 680 г. Танцев, песнопений и нанесения ритуальных ран – шахсей-вахсей. Прошли по залитым кровью улицам и едва нашли свободное место в гостинице. Там впервые посетивший Эн-Наджаф со своим братом, удивленный не меньше нас иранец по имени Эбрахим из Тегерана говорил со мной на хорошем английском.