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Ольга Ситникова ушла с поста советника председателя Госдумы Вячеслава Володина

Она проработала с нынешним спикером нижней палаты более 20 лет
Елена Мухаметшина
Валерий Левитин / РИА Новости

Многолетняя соратница председателя Госдумы Вячеслава Володина Ольга Ситникова ушла с поста его советника. Об этом «Ведомостям» сказали двое собеседников в Госдуме. Ее последним рабочим днем в Госдуме стало 27 апреля, рассказал источник на Охотном Ряду. Он уточняет, что уход с поста советника председателя Госдумы связан с тем, что она вышла на пенсию.

Ситникова по образованию филолог-востоковед, окончила ИСАА МГУ им. М. В. Ломоносова. С начала 2000-х гг. работала с Вячеславом Володиным, когда он был руководителем фракции «Отечество – вся Россия», занимал посты заместителя председателя Госдумы и секретаря президиума генсовета «Единой России». Затем перешла вслед за Володиным в Белый дом, где он в должности вице-премьера возглавлял аппарат правительства.

Когда Володин в конце 2011 г. перешел в администрацию президента, Ситникова также пришла в Кремль – в управление президента по внутренней политике (УВП). Она была референтом этого управления, затем замначальника УВП. Ситникова курировала вопросы по взаимодействию со СМИ внутриполитического блока Кремля.

После того как в 2016 г. Володин стал председателем Госдумы, Ситникова, как и ряд других сотрудников администрации президента, которые с ним работали, перешла на работу в нижнюю палату. Она была назначена заместителем руководителя аппарата Госдумы – начальником управления Госдумы по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ и продолжала курировать работу со СМИ.

В 2018 г. Ситникова стала штатным советником Володина. На этой должности она курировала разные направления, в том числе подготовку аналитических материалов для Володина и материалов для его выступлений, затем международную тематику в Госдуме, а в последнее время занималась парламентским телевидением.

В подготовке материала участвовал Максим Иванов

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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