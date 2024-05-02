Ольга Ситникова ушла с поста советника председателя Госдумы Вячеслава Володина

Ольга Ситникова ушла с поста советника председателя Госдумы Вячеслава ВолодинаОна проработала с нынешним спикером нижней палаты более 20 лет
Многолетняя соратница председателя Госдумы Вячеслава Володина Ольга Ситникова ушла с поста его советника. Об этом «Ведомостям» сказали двое собеседников в Госдуме. Ее последним рабочим днем в Госдуме стало 27 апреля, рассказал источник на Охотном Ряду. Он уточняет, что уход с поста советника председателя Госдумы связан с тем, что она вышла на пенсию.
Ситникова по образованию филолог-востоковед, окончила ИСАА МГУ им. М. В. Ломоносова. С начала 2000-х гг. работала с Вячеславом Володиным, когда он был руководителем фракции «Отечество – вся Россия», занимал посты заместителя председателя Госдумы и секретаря президиума генсовета «Единой России». Затем перешла вслед за Володиным в Белый дом, где он в должности вице-премьера возглавлял аппарат правительства.
Когда Володин в конце 2011 г. перешел в администрацию президента, Ситникова также пришла в Кремль – в управление президента по внутренней политике (УВП). Она была референтом этого управления, затем замначальника УВП. Ситникова курировала вопросы по взаимодействию со СМИ внутриполитического блока Кремля.
После того как в 2016 г. Володин стал председателем Госдумы, Ситникова, как и ряд других сотрудников администрации президента, которые с ним работали, перешла на работу в нижнюю палату. Она была назначена заместителем руководителя аппарата Госдумы – начальником управления Госдумы по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ и продолжала курировать работу со СМИ.
В 2018 г. Ситникова стала штатным советником Володина. На этой должности она курировала разные направления, в том числе подготовку аналитических материалов для Володина и материалов для его выступлений, затем международную тематику в Госдуме, а в последнее время занималась парламентским телевидением.
В подготовке материала участвовал Максим Иванов