Ольга Ситникова ушла с поста советника председателя Госдумы Вячеслава Володина

После того как в 2016 г. Володин стал председателем Госдумы, Ситникова, как и ряд других сотрудников администрации президента, которые с ним работали, перешла на работу в нижнюю палату. Она была назначена заместителем руководителя аппарата Госдумы – начальником управления Госдумы по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ и продолжала курировать работу со СМИ.