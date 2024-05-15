«Ошибаться можно, врать нельзя»: сенаторы обсудили силовиков

«Ошибаться можно, врать нельзя»: сенаторы обсудили силовиковКаждый из кандидатов прошел стадию вопросов от сенаторов на «отлично»
Верхняя палата парламента 14 мая завершила процедуру консультаций по кандидатам на должности глав и министров силового блока и министра иностранных дел, которых ранее предложил президент Владимир Путин.
По регламенту Совет Федерации (СФ) оформляет результаты консультаций постановлением и направляет главе государства. При этом процедура проведения консультаций не требует вынесения конкретного решения об одобрении или не одобрении сенаторами кандидатур по итогам их рассмотрения. Решение о назначении на эти должности, согласно Конституции, президент принимает сам – после консультации. В этот раз она проводится впервые после поправок 2020 г. в Основной закон.
«Мы убедились, что президентом представлены очень достойные кандидатуры, которые всю свою жизнь посвятили служению Отечеству. Опытные, профессиональные, надежные, проверенные кадры, способные решать самые сложные задачи, что они неоднократно подтверждали на деле», – заявила спикер СФ Валентина Матвиенко.
Накануне кандидаты проходили консультации в профильных комитетах, по большей части в закрытом для СМИ режиме, общее же пленарное заседание проходило открыто. Оно готовилось в обычном режиме и никаких специальных напутствий и рекомендаций сенаторы не получали, сказал «Ведомостям» председатель комитета верхней палаты по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. «Это было обычное заседание», – считает он.
Основное внимание, как и в первый день, было приковано к кандидату на пост министра обороны – Андрею Белоусову. Задача непростая, отметил будущий министр, но пообещал обеспечить полноценную интеграцию экономики Вооруженных сил в общую экономику страны с учетом объективного роста оборонных расходов, которые превысили уже 6,7% ВВП страны.
Отвечая на вопрос сенатора Владимира Полетаева о первоочередных задачах на посту главы Минобороны, Белоусов заявил, что уже начал знакомиться с делами и все вопросы в военном ведомстве – «первоочередные, других просто нет». Главными он обозначил вопросы, связанные с оснащением действующей группировки в зоне спецоперации. Речь идет как о вооружениях и военной технике, боеприпасах и ракетах, так и о средствах личной безопасности военнослужащих, средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Кандидат в министры обороны заметил, что «противник быстро учится», и заявил, что в сфере новых технологий нужно «упреждать» его. По словам Белоусова, в этом направлении налажена работа с Генштабом, но «она требует повседневного включения». Еще один первоочередной вопрос, добавил Белоусов, носит «более системный характер» и касается комплектования Вооруженных сил. «Я специально хочу подчеркнуть для журналистов, что речь не идет о мобилизации, о каких-то чрезвычайных мерах», – уточнил министр. Речь, добавил Белоусов, идет о «плановых мерах».
«Я полностью осознаю свою ответственность перед страной, перед российским народом, перед президентом РФ в соответствии с планируемым назначением», – заверил он. Свое выступление кандидат в министры обороны завершил провозглашением «железобетонного принципа», которым он руководствуется: «Ошибаться можно, врать нельзя». С последним глаголом в пресс-центре возникли разночтения: некоторым журналистам послышалось слово «брать». Представитель пресс-службы СФ уточнила «Ведомостям», что кандидат в министры обороны произнес именно слово «врать», а не «брать» (актуальное в связи с задержаниями коррупционеров).
Кроме него на вопросы сенаторов подробно ответили еще девять претендентов: министр иностранных дел Сергей Лавров, глава МВД Владимир Колокольцев, министр юстиции Константин Чуйченко, исполняющий обязанности министра МЧС Александр Куренков, глава ФСБ Александр Бортников, директор ФСО Дмитрий Кочнев, глава Росгвардии Виктор Золотов, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и начальник Главного управления специальных программ президента Александр Линец.
Говоря о Лаврове, спикер парламента напомнила, что он прошел путь от атташе до должности министра, свою должность он занимает уже более 20 лет. Золотов доложил сенаторам о сформированном специальном 116-й отряде особого назначения. В него вошли три полка оперативного назначения, один из которых находится сейчас в Белгородской области, выполняя совместно с Минобороны задачи по защите государственных границ и продвижению на харьковском направлении. По словам главы Росгвардии, сотрудники ведомства также обеспечивают безопасность должностных лиц, политических и общественных деятелей, которые находятся и пребывают в зоне СВО. После заседания Золотов заявил журналистам: «Режимы и государства всегда рушились те, которые не могли себя защитить. Мы в состоянии делать это, и нас никто не сможет одолеть».
Предложениями гуманного характера отличился Чуйченко. Он планирует значительно расширить число преступлений, по которым будет назначаться наказание в виде принудительных работ. Законопроект об этом уже подготовлен – там планируется введение такого рода наказания более чем по 65 составам преступлений.
Единственный, кому не так просто давались ответы на вопросы сенаторов, был Куренков, он периодически запинался. Но Матвиенко поддержала нынешнего и будущего руководителя службы по чрезвычайным ситуациям: «Спасибо за четкие ответы». Говоря о вызовах, с которыми сталкивается МЧС при природных и техногенных пожарах, Куренков заверил, что под его руководством в ведомстве постараются наладить эту работу. «Но самое главное, будем заботиться о сотрудниках», – сказал он.
Колокольцев пожаловался сенаторам на увеличение некомплекта личного состава до 152 000 полицейских. При этом глава МВД считает, что благодаря проделанной работе по привлечению граждан в органы внутренних дел в ведомстве делают «все, что могут». «Мы не можем напечатать деньги и увеличить заработную плату как основной мотив для привлечения на службу в органах внутренних дел. Ситуация не просто изменилась, она усугубилась», – пояснил он. Накануне Матвиенко поддержала министра в этом вопросе – она также обратила внимание на маленькие зарплаты. Поздно вечером Владимир Путин подписал указы о назначении всех кандидатов.
После консультаций почти сразу Совет Федерации назначил Бориса Ковальчука председателем Счетной палаты РФ.