«Ошибаться можно, врать нельзя»: сенаторы обсудили силовиков

Говоря о Лаврове, спикер парламента напомнила, что он прошел путь от атташе до должности министра, свою должность он занимает уже более 20 лет. Золотов доложил сенаторам о сформированном специальном 116-й отряде особого назначения. В него вошли три полка оперативного назначения, один из которых находится сейчас в Белгородской области, выполняя совместно с Минобороны задачи по защите государственных границ и продвижению на харьковском направлении. По словам главы Росгвардии, сотрудники ведомства также обеспечивают безопасность должностных лиц, политических и общественных деятелей, которые находятся и пребывают в зоне СВО. После заседания Золотов заявил журналистам: «Режимы и государства всегда рушились те, которые не могли себя защитить. Мы в состоянии делать это, и нас никто не сможет одолеть».