В Чите и Хабаровске выборы в гордуму организуют региональные избиркомы

Избирком Хабаровского края обратился в ЦИК с аналогичной просьбой 28 мая, следует из принятого постановления. Его глава Денис Кузьменко сообщил, что избирком провел «глубокий анализ, [были] взвешены все «за» и «против» в вопросе о возложении полномочий». Тем более, подчеркнул он, у комиссии уже есть опыт проведения выборов. Кроме того, по его словам, в комиссии есть квалифицированные сотрудники аппарата, которых нет ни в одном ТИКе – всего в Хабаровском крае пять ТИКов. Кузьменко заверил, что комиссия осознает, что таким решением налагает дополнительную нагрузку на региональный избирком, но, несмотря на это, решение обратиться в ЦИК с соответствующей просьбой было принято единогласно.