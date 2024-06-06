В Чите и Хабаровске выборы в гордуму организуют региональные избиркомы

В Чите и Хабаровске выборы в гордуму организуют региональные избиркомыЭто продолжение тенденции по усилению контроля региональной власти над муниципальными органами, говорят эксперты
Полномочия по проведению выборов в гордумы Читы и Хабаровска в единый день голосования (ЕДГ) 8 сентября передали на уровень соответствующих региональных избиркомов. Такие постановления принял Центризбирком (ЦИК) в ходе заседания комиссии 5 июня.
Избирательная комиссия Забайкальского края 2 июня обратилась в ЦИК с просьбой передать полномочия по подготовке и проведению выборов в гордуму краевой избирательной комиссии, сообщила на заседании председатель избиркома этого региона Светлана Судакова. По ее словам, четыре территориальные избирательные комиссии (ТИК) города «не имеют статуса юридического лица и ни один из председателей не работает на постоянной штатной основе». «Пожалуй, это было основополагающим [фактором] при рассмотрении вопроса [о передаче полномочий]», – пояснила Судакова. При этом избирком Забайкальского края будет «методически» обеспечивать предстоящую электоральную кампанию и всячески помогать, заверила она. Также в Забайкальском крае пройдут 8 сентября выборы губернатора и выборы в заксобрания.
Избирком Хабаровского края обратился в ЦИК с аналогичной просьбой 28 мая, следует из принятого постановления. Его глава Денис Кузьменко сообщил, что избирком провел «глубокий анализ, [были] взвешены все «за» и «против» в вопросе о возложении полномочий». Тем более, подчеркнул он, у комиссии уже есть опыт проведения выборов. Кроме того, по его словам, в комиссии есть квалифицированные сотрудники аппарата, которых нет ни в одном ТИКе – всего в Хабаровском крае пять ТИКов. Кузьменко заверил, что комиссия осознает, что таким решением налагает дополнительную нагрузку на региональный избирком, но, несмотря на это, решение обратиться в ЦИК с соответствующей просьбой было принято единогласно.
В Хабаровском крае также пройдут выборы губернатора, выборы в законодательную думу и муниципальные выборы. «Сложная у вас кампания, многослойная», – сочувственно обратилась к Кузьменко глава ЦИК Элла Памфилова.
В марте 2022 г. Госдума приняла закон, согласно которому до 1 января 2023 г. должны быть ликвидированы избиркомы муниципальных образований. Полномочия по организации и проведению выборов и референдума муниципального уровня были переданы в ведение территориальных и участковых избирательных комиссий.
Единый день голосования
Всего в ходе ЕДГ 8 сентября пройдет 4000 выборных кампаний в 83 регионах. Будет замещено свыше 35 000 депутатских мандатов и выборных должностей. Потенциальное число избирателей – около 57,5 млн человек, сообщила Памфилова в ходе заседания комиссии 5 июня. При этом глава ЦИК не исключила, что число избирательных кампаний может увеличиться: «Поскольку ситуация очень динамичная – прошли выборы президента и сейчас формируется структура власти, идет динамичная кадровая ротация, и я уверена, что еще могут добавиться [кампании] по довыборам депутатов Госдумы <...> и <...> к тем выборам, которые у нас будут высших должностных лиц».
Принятые ЦИК постановления отражают тенденцию по усилению контроля региональной власти над муниципальными органами региональных центров, пояснил «Ведомостям» электоральный эксперт Аркадий Любарев. «Не так давно были ликвидированы избирательные комиссии муниципальных образований. Закон позволил возлагать полномочия по проведению выборов в гордумы региональных центров на региональные комиссии – и это стало практиковаться», – пояснил он.
Решение возложить проведение выборов депутатов административных центров на региональные избиркомы – вынужденная мера, считает электоральный юрист Олег Захаров. После ликвидации из системы муниципальных комиссий «образовался управленческий вакуум»: формально выборы городских депутатов можно поручить одному из городских ТИКов, но на практике последние к такой работе не готовы, пояснил он. Для ТИКов работа по регистрации партийных списков и кандидатов не профильная, обычно они занимаются организационными и техническими вопросами с помещениями, безопасностью, списками избирателей, пояснил Захаров. В связи с этим, по его словам, логично, что проведение таких масштабных выборов поручают региональному избиркому, хотя для него эта нагрузка «не является нормативной», подчеркнул он.
Кроме того, такое решение дает ЦИК «прямые рычаги влияния на принимаемые решения: решения региональных комиссий по регистрации партийных списков и кандидатов могут быть обжалованы сразу в Центризбирком, что сильно ускоряет процесс «корректировки» ошибочных решений», добавил Захаров. Это продолжение тенденции на централизацию процессов, заключил он.
«В обоих регионах будут и важные местные кампании: тем самым региональный избирком возьмет на себя проведение всех ключевых выборов», – говорит вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. Хабаровский край входит в перечень «сложных» регионов для «Единой России» в предстоящем электоральном цикле, писали «Ведомости» 18 апреля. «Хотя сейчас в Хабаровском крае ситуация для партии нормализовалась, но все равно все помнят очень непростые выборы 2019 г.», – говорил тогда собеседник «Ведомостей» из «Единой России». Выборы в Чите тогда также отнесли к непростым.